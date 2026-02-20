한글 자동차 타고 14개월 세계여행, 왜 하냐면요

큰사진보기 ▲몽골울란바토로 4세종학당( 2025.9.5.) @한창환(페이스북) ⓒ 한창환 관련사진보기

"여기 모로코의 날씨는 아주 좋아요. 따뜻하고요. 서울에 눈이 온다고요? 너무 좋겠다!"

"디지털 시대라지만 의사 전달이 쉽지 않아요. 일면식이 없으니까 무료 재능기부로 한글행사를 한다며 소개해도 뚱딴지같은 사람이 한 걸로 오해도 하고요. 메일을 주고받는 일 자체가 어렵습니다. 최고로 좋은 소통은 역시 아날로그입니다. 한글행사를 경험했던 선생님들이 이웃 나라에 소개를 해주고 입소문으로 중앙아시아까지 이어지고 그다음은 동유럽 등지로 연결이 됩니다. 이후에도 소문이 퍼지니까 또 쭉 한글행사를 이어갈 수 있었어요."

"한글자동차여행은 애초부터 현지 국가에서는 무료 재능기부로 진행할 생각이었어요. 저는 5천만 원 이하는 안 받아요(웃음). 멋쩍어서 이런 농담으로 거부합니다. 한글여행은 한글에 담긴 철학 강의와 붓글씨 행사는 물론 제 작품과 세종국어문화원 김슬옹 교수님(필자)이 제공한 한글교육 파일과 제가 제작한 한글철학이 담긴 한글윷놀이 파일을 기부합니다. 한글에 대한 철학과 예술을 이해하고 의미가 있고 함께 해주기를 바라는 마음이 있어요."

"천지인 세 글자에 담겨 있는 게 온 세상을 다 품고 있다고 하면, 현지 학생과 선생님들이 새롭게 인식하면서 놀라는 거예요. 한글은 한국인의 문자에서 벗어나 이미 세계인의 문자입니다. 특히 훈민정음에는 자연철학을 담고 있어서 동서양은 물론 여러 종교 철학의 기본을 관통하고 있습니다. 훈민정음 해례본은 15세기까지의 자연철학이 담겨 있습니다. 자연과 평화를 배울 수 있는 이상적인 철학책으로 봐야 합니다. 한글을 사랑하면서 '평화사랑'을 알게 된다면 좋겠네요."

"'오'는 위예요, 아래요? 하면 다 위라고 해요. 그럼 플러스라고 하고, '우'는 마이너스, '아'는 플러스… 이런 식으로 설명하니까 외국인들이 너무 재미있어 하는 거예요. 준비해 간 한글 윷놀이판을 펼쳐놓고 한글 이야기를 하면 쉽게 이해를 해요. 한글은 그 구조 자체가 보면서 알게 되는 문자입니다. 음과 양의 글자로 단어의 느낌을 이해할 수 있어요. 시각적으로 인식이 되는 문자입니다. 강의는 천지인 사상과 평화 철학 그리고 음양으로 대비되는 한글을 설명하는 것입니다."

큰사진보기 ▲한창환 작가가 직접 만든 한글 윷놀이판 ⓒ 한창환 관련사진보기

"붓글씨를 써서 단체 사진을 찍으면 사람들이 페이스북이나 여러 곳에 올리면서 세종학당 등 한글 교육기관을 널리 알려요. 강의는 듣고 이해하면 끝이지만, 붓글씨는 홍보 효과가 매우 큽니다. 현지 학생들의 이름을 써서 선물하니까 참 좋아해요. 한글로 쓰인 본인의 이름이 큰 의미를 갖게 되는 것 같아요. 눈에 보이는 거니까 한글을 대하는 긍정적인 효과도 많습니다. 한글 이름 속에 자연의 이치가 담겨 있다는 사실을 얘기하면 놀라기도 합니다."

"유네스코에는 문화유산은 있지만 아직도 평화유산은 없어요. DMZ를 세계유산 평화유산 1호로 등재되게 하는 것이 목표예요. 산티아고 가는 길이 성당에서 성당으로 이어지는 순례길입니다. 약 800km의 순례길을 완주한 사람들이 1년에 50만 명 정도나 됩니다.

우리나라 DMZ 철책으로 이어지는 길은 평화의 교육장은 물론 관광자원으로도 매우 중요한 가치가 있습니다. 코리아 DMZ가 온 세계인이 철책을 따라 걸을 수 있는 평화순례길이 된다면 얼마나 좋을까요? 이것을 계기로 지구촌 곳곳에 평화유산이 생겨나고 평화학을 배우고 알게 된다면 언젠가 평화 세상이 오지 않겠습니까? 평화는 종교를 떠나 인류가 추구해야 할 최상의 가치입니다."

"바깥에서 보는 것하고 현장에 나와 보니까 생각했던 것보다 많이 달라요. 훗날 자리가 마련되면 재외동포 한글교육 심포지엄에서 발표도 좀 해야 할 것 같아요."

큰사진보기 ▲한창환 작가의 외국에서의 한글 붓글씨 퍼포먼스 주요 장면(페이스북) ⓒ 한창환 관련사진보기

한글 멋글씨 작가이며 한글철학연구가인 한창환씨가 '한글자동차'를 몰고 세계를 누비며 한글의 아름다움과 우수성을 알리고 있다. 100% 재능기부로 진행되는 이 여정에 대해 작가와 이야기를 나눴다. 아프리카 모로코에 머물고 있는 작가와 카톡 문자 및 보이스톡으로 여러 번 인터뷰를 진행했다. 일부는 페이스북에 연재하고 있는 한 작가의 글을 참고했다.2025년 8월 8일, 서울 세종대왕기념관에서 한글 단체들과 지인들의 응원 속에 출정식이 열린 지 어느덧 반년이 지났다. 필자도 참여한 작가가 한글사랑♡평화사랑'이라는 모토 아래, 54개국 지구촌 한글학교(세종학당, 문화원과 교육원, 한국학 개설 대학교, 한글학교 등)를 방문하는 여정을 발표할 때는 숙연한 마음도 들었다. 한창환 작가가 이 여행을 준비한 기간만 꼬박 6년이라고 한다.한 작가가 올린 페이스북 글에 의하면, 이틀 후인 8월 10일 동해국제여객터미널에서 대학 친구들의 배웅을 받으며 자동차와 함께 배에 올랐다. 러시아 블라디보스토크까지 꼬박 하루가 걸리는 항해 끝에 도착했고, 이곳 한국교육원에서 첫 공식 한글행사를 열었다. 방학임에도 50여 명의 러시아인 학생들이 참석해 열띤 분위기를 연출했다.지난 1월, 서울에 눈이 내리던 날 모로코에서 전화가 걸려 왔다. 한창환 작가는 따뜻한 모로코에서 한 달 넘게 머물며 현지 한글학교와 한국어를 교육하는 대학교 한글행사를 준비하고 있었다.전화기 너머로 들리는 그의 목소리는 여행의 피로보다 설렘이 가득했다.한창환 작가는 블라디보스토크를 시작으로 러시아, 몽골, 카자흐스탄, 키르기즈스탄, 우즈베키스탄, 타지키스탄을 거쳐 조지아, 튀르키예, 불가리아, 루마니아, 세르비아, 북마케도니아, 코소보, 그리스, 알바니아, 몬테네그로, 크로아티아, 슬로베니아, 이탈리아, 모나코, 프랑스를 지나 포르투갈과 스페인을 거쳐 이제는 아프리카까지 발을 넓혔다. 가는 곳마다 한글교육기관이 있으면 빠짐없이 찾아가 한글행사를 이어갔다.입소문으로 연결된 후 보이스톡이 가능한 카카오톡으로 연결되면 많은 양의 정보를 쉽게 보낼 수 있었다. 이메일과 전화로 소통을 시도해도 응답이 없는 경우가 허다했다. 현지에 아는 사람을 통해 소개받는 것이 가장 현명한 방법이었는데, 특히 각지의 선교사들이 큰 도움이 되었다고 한다. 북마케도니아에서는 강신형 선교사 내외가 여러 가지로 수고를 아끼지 않았고 모로코 아가딜 이종완 한인회장님 등 여러분들이 큰 도움을 주셨다.여정마다 크고 작은 난관이 이어졌다. 구글맵이 알려주는 대로 우즈베키스탄에서 러시아로 넘어가다가 무려 6850km를 우회해야 했고, 조지아 국경에서는 자동차에 쓰인 한글 문구가 '선동적'이라는 이유로 입국을 거절당하는 초유의 사태를 겪기도 했다. 영하 7도의 추위 속에서 차박을 하며 주조지아 대사관의 도움을 기다린 끝에 이틀 만에 재입국에 성공했다.놀라운 것은 이 모든 여정이 100% 재능기부로 이루어지고 있다는 점이다. 몇몇 곳에서 봉투를 건네기도 했지만 모두 거절했다고 한다. 물론 개인적인 경비가 많이 들어간다. 그렇지만 한글여행을 후원한 많은 분들의 정성을 생각하면 재능기부는 당연한 일이라는 것이다.그러나 현실은 녹록지 않았다. 잦은 자동차 고장으로 벌써 6번째 수리를 받아야 했고 예상 밖에 많은 경비가 지출되고 있어서 앞으로의 여정이 걱정스럽다. 국내에서 차량 정비를 단단히 했건만 노후 차량이라 그런지 엔진, 브레이크 시스템, 라디에이터, 기어 등이 문제를 일으켰고 자동차가 포르투갈 리스본으로 가던 중에도 고장 났고, 카자흐스탄에서는 도로 한가운데서 차가 멈춰 3백 킬로미터를 견인해야 했다.아프리카 모로코에서는 4번의 자동차 고장이 있었다. 그가 짬짬이 남긴 페이스북 기록은 영화보다 더 영화다운 사연이었다. 다행히 대학 동기들로 구성된 후원회가 물심양면으로 돕고 있고, 자동차 소모품을 한국에서 직접 공수해 준 프랑스 보르도 친구도 있었다고 한다.가장 보람 있는 순간을 묻자, 한글 철학에 대해 강의할 때라고 답했다.블라디보스토크 첫 행사에서부터 그는 훈민정음 해례본에 담긴 자연철학과 사상을 소개했다고 한다. 그는 출발 직전 필자의 훈민정음 해례본 21기 석 달 강의를 빠짐없이 들은 바 있다. 한 작가는 특히 한글이 단순한 문자가 아니라 '평화'를 담고 있는 철학 문자임을 강조했다. 통역의 어려움도 독특한 방식으로 해결했다. '음양'이라는 개념을 통역사가 못 알아듣자 '플러스·마이너스'로 바꿔 설명했다.슬로베니아 류블랴나대학교, 이탈리아 시에나 외국어대학교, 포르투갈 신리스본대학교 인문대학 등 각국의 대학에서도 강의와 퍼포먼스를 이어갔다. 특히 루마니아 부쿠레슈티 세종학당에서는 한글 캘리그라피를 배우는 현지인들의 열기에 놀랐다고 했다.강의도 의미 있지만, 가장 효과적인 홍보 수단은 역시 붓글씨 퍼포먼스다. 한 번에 최대 600명에게까지 이름을 써주기도 한다. 세르비아 노비사드 대학교 세종학당에서는 교정에서 붓글씨버스킹 형식으로 붓글씨를 선보였고, 조지아 트빌리시자유대학교에서 열린 '아름다운 대한민국' 한인회 축제에서는 한글서예 퍼포먼스는 물론, 800명분의 컵밥을 준비하는 행사에도 함께 참여했다. 프랑스 보르도 문화협회 송년회에서는 참가자들의 이름과 시를 붓글씨로 써주어 호응을 얻기도 했다.앞으로의 계획이 더 궁금하기도 하다. 2026년 9월 17일부터 21일(세계평화의 날)까지 5일간 파리 유네스코 본부 앞에서 'DMZ 세계평화유산 만들기'를 위한 한글서예와 영문 붓글씨 퍼포먼스를 진행할 예정이라고 한다.한창환 작가는 오랫동안 평화운동을 해오고 있다. 2018년 7월 27일 철원 DMZ에서 '디엠젣의 날(DMZ Day)' 제정을 선포한 바 있다. 한국전쟁 휴전협정 기념일인 이날을, 평화를 사랑하는 날로 만들자는 취지였다. 그는 '코리아 DMZ 239km'를 '세계평화순례길'로 조성하고 '코리아 DMZ 세계평화유산' 제1호로 등재되기를 꿈꾼다.새해 첫날, 그는 프랑스 서남부의 작은 마을, 셍장에서 직접 순례자 여권을 발급받아 산티아고 가는 길을 따라 순례자들과 함께하며 이 꿈을 되새겼다. 귀국 일정은 10월 초, 한글날 무렵으로 잡고 있다.그는 인터뷰 끝 무렵에 24개국을 직접 돌아다니며 한글교육 현장의 문제점을 얘기하면서 목소리가 높아졌다. 대사관과 한글학교, 세종학당, 교육원, 문화원, 한국학 개설 대학교, 코이카 등 서로 유대관계가 부족하고 사령탑이 없다는 점, 현지 한글학교의 열악한 환경과 처우, 외부 협력에 대한 경계심 등이 아쉬웠다고 한다.그러면서도 그는 덧붙였다. "그래도 새롭게 부딪히는 재미와 미래를 향한 한글교육을 생각하면 힘든 일도 오히려 공부가 됩니다." 전화를 끊기 전, "우리 박사님 생각하면 넓으신 털털 웃음이 또 생각나고, 막걸리 한잔하고 싶네요"라며 웃었다.한창환 작가의 한글자동차 세계여행 소요 기간은 14개월, 이제 전체 여정의 절반도 채 되지 않은 지점에 있다. 남은 한글자동차여행! 멀리서 바라보고만 있는 기자로서는 오직 안전한 여행만을 기원할 뿐이다.