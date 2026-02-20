미국 시민들, 대통령의 날 맞아 트럼프 타워에서 이색 시위

큰사진보기 ▲대통령의 날을 맞아 이색 시위뉴욕 시민들이 대통령의 날을 맞이해 트럼프 타워에서 이색 시위를 펼치고 있다. ⓒ Rise and Resist 관련사진보기

미국 연방 공휴일인 대통령의 날은 2월 셋째주 월요일로 미국의 역사를 만든 지도자를 기념하는 날이다. 그러나 트럼프 행정부가 들어서자 대통령의 날은 '나의 대통령이 아니다(Not My President's day)' 시위의 날이 되어버렸다.16일(현지 시간) 뉴욕시민들은 대통령의 날을 맞아 뉴욕 5번가에 있는 트럼프 타워 앞에 모여 이색 시위를 벌였다. '라이즈 앤 레지스트(Rise and Resist)' 단체가 주최한 이 시위는 수백 명의 인파가 모인 가운데 진행됐다. 라이즈 앤 레지스트는 민주주의, 시민의 자유와 평등을 위협하는 모든 정부 행위에 저항하는 비폭력, 비영리 행동 단체로 2017년부터 파시즘과 싸워왔다.시위대는 시위 시작 5초 전 카운트 다운을 했고, 1시가 되자 일제히 "트럼프 엿 먹어라!"며 가운손가락 욕을 하는 퍼포먼스를 펼쳤다. 욕설을 하는 시위였지만 사실상 분위기는 축제에 가까웠다. 북을 두드리고 춤을 추는 등 즐거운 분위기 속에 시위가 이뤄졌고 해산할 때까지 불미스러운 사건은 일어나지 않았다.시위대는 ICE(이민세관집행국)에 항의하며 현재 미국 전역에서 벌어지고 있는 ICE OUT(이민세관집행국 퇴진) 운동에 동참하기도 했고, "트럼프, 엿 먹어라!" "독재자는 물러가라", "트럼프를 탄핵하라!", "대통령은 왕이 아니다", "트럼프는 미국을 대표하는 대통령이 아니다", "감옥에나 가라!"는 팻말을 들고 와 사실상 반 트럼프 시위를 벌였다.AP-NORC의 최근 여론조사에 따르면, 트럼프 대통령의 지지율은 36%를 기록했다(미국 성인 1156명을 대상으로 2월 5일부터 8일까지 실시한 조사. 오차범위는 3.9%). 다가오는 하원, 상원, 주지사 선거에서도 공화당이 불리하다는 예측이 나오고 있다. 이러한 분위기 속에 트럼프는 지난 1월 공화당 의원들을 상대로 한 연설에서 "민주당이 중간선거에서 이기면 나를 탄핵할 방법을 찾아낼 것"이라며 당 차원에서 의원들을 압박한 바 있다.