대구시, 140억 원 규모 주민참여예산 공모

대구시가 내년도 시정에 반영할 주민제안사업을 공모한다.대구시는 오는 20일부터 다음달 27일까지 36일간 '2027년도 예산편성을 위한 주민제안사업'을 공모한다고 19일 밝혔다.주민참여예산 규모는 140억 원으로 공모 분야는 시정 참여형 70억 원, 구·군 참여형 40억 원, 읍·면·동 참여형 30억 원 등 모두 3개 분야이다.공모는 대구시민은 물론 대구 소재 직장인과 학생 등 공무원을 제외한 누구나 참여가 가능하다.제안은 주민참여예산 누리집(jumin.daegu.go.kr)이나 이메일, 팩스, 우편, 방문 접수를 통해 가능하고 참여자 가운데 추첨을 통해 모바일 상품권을 지급한다. 또 투표를 통해 우수사업으로 선정된 제안자에게는 대구시장 표창도 수여한다.접수된 사업은 사업부서 검토와 주민참여예산위원회의 숙의와 심사, 주민투표 및 총회 승인을 거쳐 선정되고 시의회에서 예산심의·의결을 통해 최종 확정된다.대구시는 지난해 주민제안사업 공모를 통해 불로고분공원 환경개선, 여성 1인 가구 및 스토킹 범죄피해자 지원, 지하철 역사 내 공유 우·양산 기계 설치 등 370개 사업 135억 원을 올해 예산에 반영했다.오준혁 대구시 기획조정실장은 "주민제안사업 공모는 시민의 목소리를 가장 직접적으로 반영할 수 있는 소중한 기회"라며 "창의적인 정책사업과 시민 체감도가 높은 사업이 예산에 반영될 수 있도록 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.