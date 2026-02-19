대구마라톤 열리는 22일은 '차 없는 날'

▲대구시는 2026대구마라톤 대회가 열리는 오는 22일을 '차 없는 날'로 정하고 대구스타디움 주변과 수성구, 중구, 동구 일대에 대해 교통통제를 실시할 예정이다. ⓒ 대구시 관련사진보기