촛불행동 '윤석열 무기징역 선고'에 "위대한 국민들의 승리"

큰사진보기 ▲김은진 촛불행동 공동대표내란 우두머리 윤석열 1심 무기징역 선고가 난 직후 19일 오후 촛불집회에서 김은진 공동대표가 촛불행동 입장문을 발표하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲긴급 촛불집회촛불행동은 19일 오후 2시 부터 서울 서초구 서울중앙지법 앞에서 '내란수괴 윤석열 사형 선고' 촉구 긴급 촛불집회를 개최했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

내란수괴 윤석열에 대한 1심 무기징역 선고에 대해 촛불행동이 19일 입장문을 통해 "위대한 주권자, 국민의 승리"라고 강조했다.내란우두머리 윤석열 1심 선고에 맞춰 촛불행동(상임대표 김민웅)은 19일 오후 2시부터 서울 서초구 서울중앙지법 앞(서초역 7번 출구)에서 '내란수괴 윤석열 사형 선고' 촉구 긴급 촛불집회를 개최했다.촛불집회 참가자들은 "윤석열 사형선고"를 외쳤고, 집회를 진행하다가, 1심 재판이 시작되자, 무대 영상을 통해 재판과정을 지켜봤다. 이후 윤석열 무기징역이 선고됐고, 촛불행동 김은진 공동대표가 무대로 나와 '촛불행동 입장문'을 발표했다.이를 통해 "내란우두머리에 대한 선고는 형법 87조에 사형, 무기징역, 무기금고로 정확히 규정돼 있다. 이번 선고는 법률이 규정한 책임을 최소한의 결과물일 뿐"이라며 "내란수괴 윤석열에 대한 무기징역 선고는 위대한 주권자 국민들이 이루어낸 또 하나의 승리"라고 강조했다.이어 "그동안 조희대 사법부는 내란 단죄 과정에서 지연과 왜곡, 교묘한 법해석으로 국민적 분노를 키워왔다"며 "내란세력의 법적 방패막이 노릇을 해온 것이다. 하지만 위대한 주권자 국민들은 내란 단죄를 위한 투쟁을 멈추지 않았고 기어이 내란수괴 윤석열에게 무기징역을 선고하게 했다"고 피력했다.한편 1심 재판이 시작하기 전, 촛불집회 참가자들은 "내란 재판 지귀연은 내란수괴 윤석열에게 사형을 선고하라", "내란단죄 가로막는 법비들을 응징하자" 등을 외쳤다.집회 진행을 맡은 김진선 서울촛불행동 공동대표는 "내란수괴는 사형 또는 무기징역 밖에 없다"며 "둘 중에 하나를 선고하는 게 당연하다"고 말했다. 무대 발언은 촛불행동 관계자, 국회의원, 변호사, 시민, 청년 등이 이어갔다.서울시장 출마를 선언한 박주민 더불어민주당 의원은 "제 지론은 솔직히 말해 사형폐지론자이지만, 이들에게 돌아갈 것은 사형 밖에 없다고 생각한다"며 "그들은 국민의 생명과 안전을 그리고 기본권과 헌법을 말살하려고 했고, 자신의 권력을 독재자들의 방법으로 연장하려고 했기 때문"이라고 피력했다.지난 2024년 12월 3일 내란의 밤, 국회에서 국민들과 함께 했던 백주선 변호사는 "조희대 대법원장은 지난 대선 당시 이재명 후보 사건을 졸속으로 파기환송하며 사법쿠데타에 협조했던 박영재를 법원행정처장에 앉히는 폭거를 자행했다"며 "이는 명백한 '제2의 사법쿠데타'이다"라고 주장했다.염미례 강서영등포 촛불행동 공동대표는 "자신의 권력을 지키기 위해 군을 동원하고, 국회를 포위하며, 평범한 시민들의 일상을 공포로 몰아넣은 자에게 관용이란 있을 수 없다"며 "내란죄의 수괴에게 합당한 형량은 오직 하나 사형'이다"라고 강조했다.김상우 강동촛불행동 상임대표는 "윤석열의 천인공노할 범죄에 무관용인 대한민국 공화국이어야 한다"며 "그래야 제2, 제3의 전두환, 윤석열 같은 자들이 나타나지 않는다"고 강조했다.청년 김한봄 청년촛불행동대표는 "오늘 사법부가 국민의 명령을 거역하고 윤석열에게 무죄나 공소기각 따위의 판결을 내린다면, 이는 주권자에 대한 도발이자 선전포고"라며 "그런 판결이 나오는 순간 청년들이 앞장서 총력 투쟁에 돌입할 것"이라고 밝혔다.시민 김원일 강남서초촛불행동 회원은 "윤석열은 수많은 우리 국민을 학살하려고 한 파렴치한 살인범으로 처벌해야 하는 것이 맞지 않느냐"며 "그것도 대한민국 헌법이 규정하고 있는 국민의 생명과 재산을 지켜야 할 대통령이 대놓고 헌법까지 위반했으니 매우 고의적이다. 따라서 윤석열의 범죄의 대가는 사형이어야 한다"고 역설했다.공연을 한 가수 류금신씨는 "선고를 하는데 찜짐하고 기다려야 하는 이 마음이 좀 그렇다"며 "그 추운 겨울, 그 무더운 여름을, 사시사철을 이겨내면서 지금 껏 함께하는 모습이 아무나 할 수 있는 일이 아니라고 생각한다"고 밝힌 후, 노래 공연을 했다.