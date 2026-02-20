세뱃돈 대신 삼성전자 주식 한 주, 5년 뒤 벌어진 일

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

명절 연휴, 택시를 타고 시골집으로 향했다.

"나 주식해서 이백만 원 벌었어."

설날 세배하는 모습.

명절 연휴, 택시를 타고 시골집으로 향했다. 원래는 느긋하게 오후 기차를 타려 했다. 그런데 엄마와 통화하다가 "이웃이 갖다준 약밥을 먹고 있다"는 말에 마음이 급해졌다. 약밥이 먹고 싶어 가방을 챙겨 부리나케 집을 나섰다. 생각해 보면 조금 부끄럽다. 일하기는 싫고 음식은 먹고 싶은 마음이라니.엄마는 이미 웬만한 음식을 다 준비해 놓고 계셨다. 점심은 엄마가 차려준 한상으로 배불리 먹고 저녁은 이웃집에서 구워 온 장어구이와 해산물로 대신했다. 나는 명절 이틀 전부터 자리는 지키고 있지만 하는 일은 거의 없다. 엄마는 며칠 전부터 만두를 빚고 차례 음식도 밤새워 혼자 준비하셨다. 며느리가 "어머니, 제가 가서 할 테니 하지 마세요"라고 말려도 소용없다. 엄마는 늘 미리 다 해놓으신다.명절 전날 오빠 가족이 오면 그믐 '만두제사'를 지내면서 명절이 시작된다. 올해도 그렇게 조용히 흘러가던 저녁이었다. 그런데 갑자기 막냇동생 가족이 들이닥쳤다. 동생 시댁은 울산인데 이제는 명절 차례를 지내지 않기로 했다고 한다. 그렇게 시댁에서 이틀을 보내고 친정집으로 예정보다 일찍 올라온 것이다. 갑작스러운 방문이었지만 순식간에 활기가 돌았다.특히 올해 졸업을 앞둔 대학생 조카의 이벤트는 모두를 놀라게 했다. 실습 인턴으로 일하며 받은 월급을 모아 할머니께 꽃다발을 안겼다. 꽃다발에 붙은 감사 카드를 당기자 줄줄이 용돈 봉투가 나왔다. 50만 원 용돈 이벤트에 모두 즐거워하며 박수갈채를 보냈다. 모처럼 왁자지껄 명절 분위기가 났다. 외동딸로 자란 새언니는 북적이는 이런 분위기가 좋다며 반가워했다.무엇보다 엄마가 이미 음식을 다 해놓으셨기에 우리는 부엌일에서 비교적 자유로웠다. 새언니와 동생, 나는 거실에 앉아 수다 삼매경에 빠졌다. 주제는 뜻밖에도 '재테크'였다.동생 말에 나는 깜짝 놀랐다. 집에서 주식은 금기어에 가까웠기 때문이다. 괜한 걱정을 살까 나조차도 주식을 하면서 가족 앞에서는 꺼내지 않았던 말이다. 그런데 동생이 주식을 시작했다니, 그것도 수익을 냈다는 말에 놀랄 수밖에 없었다. 동생은 평생 전업주부였다가 2년 전부터 일을 시작했다. 뒤늦게 생활전선에 뛰어든 셈인데 주식 투자에 눈을 돌렸다는 사실이 낯설면서도 대견했고 반가우면서도 놀라웠다.작년에 삼성전자 주식을 5만 원에 20주 샀다는 동생은 휴대폰을 꺼내 수익률을 보여주었다. 공부도 하고 경제 뉴스도 챙겨 보며 '돈이 일하게 하는 법'을 배우고 있다고 했다. 새언니에게도 "월급만으로는 안 돼요. 이제는 해야 해요"라며 주식을 권했다.선뜻 답하지 못하고 망설이는 새언니를 보자 동생은 말 대신 행동으로 분위기를 바꾸었다. 그 자리에서 '시드 머니' 50만 원을 계좌로 보내버린 것이다. 그리고는 "종잣돈 보냈으니까 한번 시작해 봐요. 소액이니 큰 부담 없잖아요. 수익률 대결합시다!" 하고 파이팅 넘치는 농담까지 덧붙였다.명절 전날이면 여자들이 부엌에 모여 전을 부치며 기름 냄새를 풍기던 풍경 대신 휴대폰 화면에 뜬 주가와 수익률을 들여다보며 종잣돈 이야기가 오가는 모습이라니. 예전 같으면 상상도 못 했을 일이다. 동생은 "진작 알았으면 더 좋았을 텐데"라면서도 이제라도 시작한 것을 다행이라며 스스로를 다독였다.그 길로 나는 방 안에 있던 조카에게 다가가 증권 앱을 열어보라고 했다. 조카는 비번을 잃어버렸다며 한참을 헤맸다. 5년 전 조카가 스무 살이 되던 해 세뱃돈 대신 삼성전자 주식을 1주 사주었다. " 성인이니까 시작해 보렴"하고 계좌를 만들어 주었는데 당시 주가가 출렁이던 시기라 평단을 맞추라며 1주 값의 현금을 더 보냈던 기억도 났다.잠시 후 조카가 계좌를 열어 보여 주었다. 삼성전자 1주 수익률이 147%였다. 추가로 보냈던 돈은 주식을 사지 않아 예수금으로 그대로 남아 있었다. 숫자를 확인한 조카는 눈을 반짝이며 "이모, 나 기다리는 거 잘하지?" 하며 웃는다. 기다린 걸까 잊고 있었던 걸까. 어쨌든 시간은 조카 편이었다.어쩌면 조카는 '기다린' 것이 아니라 그저 '방치'했는지도 모른다. 성인이지만 아직 학생인 조카에게 주식 한 주는 실감 나는 자산이 아니라 잊고 지내는 숫자에 불과했을 것이다. 그런데 까맣게 잊고 있던, 시간이 흐른 뒤 그 숫자가 어느 날 의미 있는 돈이 되어 있었다. 의도한 인내는 아니었지만 결과적으로 시간의 힘을 몸으로 배운 셈이다.돌이켜보면 기다림이란 꼭 대단한 결심이나 치열한 계산에서 비롯되는 것만은 아닌 듯하다. 때로는 조급하지 않고 그대로 두는 태도, 쉽게 흔들리지 않는 마음이 더 큰 가치를 만든다. 그렇게 배운 기다림은 투자 기술이 아니라 삶을 대하는 하나의 태도인지도 모른다.명절이면 소소한 동네 이야기나 오가던 우리 집 방 안에서 이제는 주식이라는 단어가 자연스럽게 흘러나왔다. 세대가 변하고 돈을 대하는 태도도 변하고 있었다. 예전의 부모 세대가 '절약'과 '저축'으로 미래를 준비했다면 지금 세대는 '공부'와 '투자'로 길을 찾으려 한다.물론 주식이 만능은 아니다. 오르내림이 반복되는 만큼 늘 조심스러울 수밖에 없다. 그럼에도 동생의 도전은 우리 가족에게 작은 파문을 일으켰다. 돈 이야기를 터부시하지 않고 함께 배우고 나누는 분위기가 되었다. 강하게 반대하던 오빠도 예전만큼 단호하지 않았다.나는 엄마에게도 조심스레 털어놓았다. 동생이 엄마께 드린 용돈 200만 원이 주식으로 번 돈이라는 사실을, 그리고 너무 위험하게만 보지 않았으면 좋겠다고. 우리는 한 방을 노리는 사람이 아니고, 크게 잃을 만큼 무리하지 않는다고, 그저 반찬값 보탤 정도로만 하고 있다고 몇 번을 덧붙였다. 한참 듣고 계시던 엄마는 별말씀하지 않으셨다. 어쩌면 그 침묵이 조금은 달라진 마음의 신호 같았다.어쩌면 올해 설날의 진짜 풍경은 차례상이 아니라 한 가족이 돈에 대해 처음으로 솔직하게 이야기하기 시작한 순간이었는지 모른다. 이모들 나눠주고 자식들 나눠줄 만두를 빚으며 가족을 먹여 살린 엄마의 세대 위에 이제는 '돈이 일하게 하겠다'는 자식 세대가 올라섰다. 그리고 그 사이에서 " 이모, 나 기다리는 거 잘해"라고 말하는 조카가 자라고 있었다.147% 수익률을 보인 조카는 올해, 세뱃돈을 주식으로 달라며 현금을 사양했다. 5년 전처럼 당장 쓸 수 있는 돈보다 시간을 선택한 셈이다. 이제는 주식을 모아 미래를 쌓겠다는 조카. 그렇게 우리 집 설날 풍경도 조금씩 달라지고 있었다. 차례상 위 음식은 예전과 같았지만 그 음식을 둘러싼 가족들의 생각은 분명히 다음 세대로 건너가고 있었다. 그래서일까. 올해 설 명절이 유난히 더 따뜻하게 느껴진다.