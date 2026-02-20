진보당 충남도당 "윤석열 무기징역은 사필귀정"

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

진보당 충남도당(이하 진보당)이 윤석열 전 대통령의 내란죄 1심 선고 결과에 대해 "무기징역 선고는 사필귀정이나, 재판부의 감경 논리는 사건의 본질을 왜곡한 비겁한 태도"라고 비판했다.진보당은 19일 논평을 통해 "헌법을 유린하고 주권자 국민을 총칼로 위협한 범죄자에게 내려진 '영구 격리' 판결은 광장을 밝힌 시민 투쟁의 결실"이라고 평가했다. 그러나 재판부가 판결문에서 밝힌 구체적인 양형 이유는 반박했다.재판부가 내란죄를 인정하면서도 '물리력 행사를 최대한 자제했다'고 판단한 것에 대해 진보당은 "전 국민이 생중계로 목격한 무장 군대의 국회 난입이라는 실체적 진실을 왜곡한 해괴망측한 논리다"고 지적했다.이번 사태를 '순간의 오판'으로 규정한 재판부의 시각도 비판의 대상이 됐다. "12월 1일에 결심해 3일에 실행했다는 억지 논리로 이번 내란을 우발적 해프닝으로 축소하려 한다"는 것이다.김용현 전 국방부 장관의 징역 30년 형량에 대해서도 "내란의 핵심 가담자이자 군을 움직여 국민을 위협한 장본인에게 내려진 봐주기 형량"이라고 비판했다.재판부가 ▲계획의 허술함 ▲실패한 내란 ▲범죄 전력 없음 ▲65세 고령 등의 감경 사유를 언급한 것에 대해서도 "총칼로 민주공화국을 난도질한 행위는 단죄의 대상이지 타협이나 참작의 대상이 아니다"고 강조했다.끝으로 진보당은 "사법부가 윤석열의 행위를 '내란'으로 명확히 규정한 것은 민주주의 파괴자가 다시는 사회에 발붙일 수 없다는 엄중한 선언"이지만 "내란 우두머리에게 면죄부를 끼워 넣은 비겁한 판결문은 상급심에서 반드시 정의롭게 다시 쓰여야 한다"고 주장했다.