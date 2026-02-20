[서산] '윤석열 무기징역'에 분노한 촛불시민 "사형선고만이 답"

큰사진보기 ▲19일, 서울중앙지방법원 인근에서 시민들은 재판부에 윤석열에 대한 사형선고와 조희대 대법원장의 탄핵을 촉구했다. 이날 재판부는 윤석열에 대해 무기징역을 선고했다. ⓒ 영상 갈무리 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲19일, 서울중앙지방법원 인근에서 시민들은 재판부에 윤석열에 대한 사형선고와 조희대 대법원장의 탄핵을 촉구했다. 이날 재판부는 윤석열에 대해 무기징역을 선고했다. ⓒ 김애란 관련사진보기

윤석열 전 대통령에 대해 '무기징역' 판결이 나오자 시민들이 분노했다.서울중앙지방법원 형사합의 25부(재판장 지귀연)는 지난 19일 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 선고 공판에서 무기징역을 선고했다.이같이 판결이 선고되자 12.3 불법 계엄에 항의하며 서산과 서울 등에서 '빛의 혁명'에 나섰던 서산 시민들은 재판부 판결에 아쉬움을 전했다.지방선거 서산시장에 출마하는 더불어민주당 맹정호 전 시장은 "다시는 이 땅에 내란이 일어나서는 안 된다"라면서 "내란은 사법적 단죄와 정치적 단죄가 반드시 병행되어야 한다. 그래야 국민과 역사의 무서움을 알게 된다"라고 말했다.마찬가지로 서산시장에 출마하는 같은 당 한기남 전 청와대 행정관도 이날 SNS를 통해 "대한민국의 헌정질서를 무너뜨리고 독재국가를 만들려 한 중대한 범죄의 무게를 생각"하면 "무기징역이라는 형벌이 과연 그 책임에 충분한지에 대해서는 여전히 깊은 의문이 남는다"며 판결에 유감을 표했다.정의당 서산태안위 신현웅 전 위원장은 19일 기자와 통화에서 "사법부가 윤석열의 행위를 명백하게 '내란'으로 규정했다"면서 "이것은 민주주의를 파괴한 자는 사회로 완전히 격리한다는 엄중한 선언"이라고 평가했다. 그러나 "재판부의 무기징역 선고로 촛불 시민들의 분노와 사법 개혁 요구가 빗발칠 것"이라고 반발했다.윤석열 사형을 촉구하며 중앙지방법원 앞 집회에 참석한 촛불행동 김애란 충남 공동대표는 이날 기자와 문자를 통해 "내란 우두머리에 내려진 무기징역 선고에 분노한다"며 "대한민국 민주주의 역사에 커다란 오점을 남겼다, 대한민국의 민주주의 근본을 흔든 내란 수괴 윤석열에게는 사형 선고만이 답"이라고 밝혔다.한 시민은 "12.3 내란을 막은 국민은 노벨상 후보로 추천됐다"면서 "(하지만) 사법부는 내란 수괴 윤석열을 기가 막힌 감형 참작 사유를 들어 무기징역으로 선고했다"며 "이번에는 반드시 사법 개혁을 해야 한다"며 목소리를 높였다.반면 서산 지역 국민의힘에서는 이날 선고에 별다른 반응을 보이지 않았다.