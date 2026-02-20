새벽 1시, 전 세계 순례객들이 시나이산을 오르는 이유

2026년 1월 중순부터 열흘간 세계 4대 문명의 한 축이라 할 수 있는 나일강 문명의 이집트와 이스라엘, 요르단 지역을 문명사적으로 생각해 보며 쓴 것입니다.

서쪽으로는 수에즈만, 동쪽으로는 아카바만이 홍해로 흘러들며 브이자형의 반도를 이루는 것이 이집트의 시나이반도다. 시나이반도는 끝없는 광야가 펼쳐지는 사막지대다. 이 시나이반도의 남쪽 지점에 2285m 높이의 시나이산(일명 호렙산)이 있다. 백두산(2744m)보다는 낮지만 남한의 어느 산보다 훨씬 높은 산이다. 시나이산은 나무 한 그루, 풀 한 포기 보기 힘든 온통 바위로 이루어진 산이다. 삭막한 바위로 이루어진 이 산을 전 세계에서 온 순례객들이 산을 오른다. 시나이산은 기독교와 유대교, 이슬람교의 성지로 되어있기 때문이다.시나이산은 카이로에서 출발한다면 시나이반도를 쉬지 않고 달려도 거의 5~6시간이 걸리는 아주 먼 거리다. 보이는 것은 끝없이 이어지는 황량한 모래벌판의 광야다. 이 광야 길도 여행자에게는 마치 다른 행성에 온 듯한 느낌을 들게 할 정도로 색다른 풍경으로 감성을 자극한다. 그래서 이 무망한 사막의 광야도 경이로운 자연의 아름다움으로 다가온다. 서쪽으로 점점 해가 지면 노을빛에 물들어 가는 광야의 언덕과 모래벌판은 차라리 환상적이다.차를 타고 가다 보면 평야의 광야지대에서 남쪽으로 내려갈수록 점점 높고 낮은 산들이 나타나는 산악지대로 변한다. 지금은 포장도로가 뚫려 하루면 충분히 달릴 수 있는 거리이지만 오래전 낙타를 탄 대상들이 건너려면 목숨 걸고 걸어야 할 것 같은 거친 광야지대다. 성서에 보면 모세가 이스라엘 백성들을 이집트에서 탈출시켜 이 광야를 건너는 데에만 40년이 걸렸다고 한다. 여러 가지 우여곡절이 있었겠지만 생존하기 힘든 이 사막지대를 쉽게 통과하기는 어려웠을 것이다.가다 보면 이 광야의 산악지대에도 중간중간 꽤 큰 관목나무가 눈에 띈다. 비가 오지 않아도 잘 사는 '싯딤나무'라고 하는 아카시아나무다. 간혹 방목을 하는 염소들이 이 나무의 잎을 따먹는 것을 볼 수 있다. 이 광야에서는 가장 유용하게 쓰이는 나무라고 한다. 삭막한 광야와 싯딤나무는 한폭의 그림처럼 절묘한 조화를 연출한다.도로가 뚫린 탓인지 중간중간에는 유목민인 베두인들이 사는 집들이 간혹 눈에 띈다. 이집트 정부에서는 이곳으로 이주시키려 하지만 사람이 살기 힘든 조건 탓인지 이주민이 많지 않다고 한다.시나이산이 있는 시나이반도의 남쪽은 온통 바위로 이루어진 산들이 펼쳐지는 산악지대다. 나무하나 없는 바위로만 이루어진 산들의 모습도 형이상학적이다. 이 산들의 숲에 가장 높이 우뚝 솟아오른 산이 시나이산이다. 이 시나이산은 기독교와 유대교에서 모세가 십계명을 받았다는 산으로 상징되며, 이슬람교에서도 알라와 직접 대화하고 사명을 받은 계시의 산으로 성지가 되고 있다.시나이산은 보통 성지의 의미를 느끼기 위해서 일뿐만 아니라 아침 일출이 아름답다 하여 순례객들은 새벽 1시 무렵이면 정상에 오르기 위해 산 아래에서 출발을 한다. 시나이산 등정은 캐서린 수녀원이 있는 아래쪽 마을에서 출발을 하는데 어디서 온 것인지 많은 순례객들과 장갑이나 손전등을 팔거나 낙타를 타고 올라가라는 원주민 베두인들의 호객행위로 꼭두새벽이 북새통을 이루는 진풍경이 펼쳐진다.야간산행은 위험하기도 하여 반드시 가이드와 함께 올라가야 하는데 중간중간에 낙타를 대기하고 있는 베두인들이 '낙타 낙타' 하면서 타기를 권한다. 올라가는 중간 중간마다에는 휴게소 같은 쉼터가 있어 힘들면 쉬어갈 수 있다. 짙은 어둠의 미명시간에 세계 각지에서 온 순례객들이 정상을 향해 올라가는 것을 보면 종교심(신)을 향한 인간의 마음은 오래전이나 지금이나 변함이 없다는 것이 느껴진다.시나이산은 1200m 정도의 해발고도에서 올라가기는 하지만 정상에 오르기가 쉽지 않은 산이다. 바위산에다 정산 부위는 급한 경사의 계단으로 이루어져 있어 힘들면 그때그때 쉬어 가는 것이 최고다. 산 정상에 오르면 모세 기념교회와 이슬람 사원이 나란히 있다. 두 종교가 서로 성지임을 주장하고 있는 셈이다. 오래전 역사 속에서 긴 쟁투의 시간을 보낸 기독교와 이슬람교가 이곳에서도 숙명처럼 서로의 자리를 차지하고 있는 것이다.칠흑의 어둠 속에서 얼마간을 떨고 있으면 먼 동쪽에서부터 어둠을 가르며 옅은 여명이 서서히 나타난다. 그 여명은 점점 어둠을 밀어내며 빛의 범위를 넓혀 가는데 마치 천지창조의 아침처럼 자연의 경이로움이 느껴진다. 어둠이 서서히 걷히면 어둠에 묻혀 있던 바위산이 모습을 드러낸다. 거대한 암봉이 아침햇살을 받아 어둠과 빛의 음영으로 나타나는 모습은 신비롭기도 하고 환상적이다. 이 때문인지 모세가 신으로부터 십계명을 받았다는 그 계시처럼 신성성이 느껴진다. 해가 산 위로 올라오면 산은 점점 그 알몸을 드러낸다. 시나이산은 이에 맞추어 온통 붉은 산으로 불타오른다.태양이 산 위로 올라 올 쯤 캐서린 수녀원이 있는 곳에 도착하면 마치 먼 이상의 세계에서 현실로 되돌아온 듯한 착각에 빠진다. 이 순간 성벽처럼 견고하게 지어진 캐서린 수녀원을 만난다. 캐서린 수녀원은 6세기 무렵 이슬람의 침입을 막기 위해 이런 성채를 지었다고 하는데 지금은 기독교 수도원과 이슬람이 같이 공존하고 있다.캐서린 수도원 아래쪽으로는 정원과 같은 과일나무들과 텃밭들이 있어 수도원이 오래전부터 자급자족하여 살아왔음을 알 수 있다. 수도원 아래쪽으로는 새로운 건물들이 들어서 있는데 여행객들이 신청하면 머물다 갈 수도 있다고 한다.시나이산을 내려오다 보면 조그마한 수도원이 산 중턱의 여기저기 눈에 띈다. 마치 사찰의 암자 같은 이 수도원은 물이 없으면 생존하기 힘든 곳이다. 아주 오래전부터 인간은 항상 이런 극도의 상황에서 신과 대화하고 자신을 극복하려 하였음을 알 수 있다.시나이산은 어둠과 빛, 현실과 비현실의 세계를 느끼게 한다. 인간이 생존하기 어려운 극한 상황에서도 수도 생활을 해온 것을 보면 인간의 삶은 늘 신을 향한 것처럼 느껴진다. 어쩌면 인간이 자신을 극복하기 위한 처절한 몸부림이었을 것이다.