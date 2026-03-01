소설 쓰다 막혔을 때 AI에게 물었다, 그리고 내린 결론

'AI시대의 글쓰기'에서 놓치지 말아야 할 본질은 무엇일까요. 다양한 방면에서 활동하고 있는 시민기자들의 경험을 통해 나의 성장을 돕는 인공지능 활용 기준을 모색해 봅니다.

큰사진보기 ▲시중에 나온 소설책들과 글쓰기. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"광고대행사 신입사원을 주인공으로 하는 소설을 쓰려고 해. 어떤 업무를 하는지 알려줘."

"광고대행사 신입사원이 실수하는 내용을 소설 속에 넣으려고 해. 자연스러운 상황 몇 개만 알려줘."

"소설을 쓰고 있어. 20대 후반 여자가 남자 친구가 바람을 피운 걸 목격했을 때 감정이 어떨지 알려줘. 겉으로 보이는 신체 변화도 알려주면 묘사하는데 도움이 될 것 같아."

큰사진보기 ▲어디까지 도움을 받아야 이 글의 주인이 '내'가 되고 'AI'가 되지 않을 것인가. AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

'난 나라는 시대의 처음과 끝이야. 난 나라는 인류의 기원과 종말이야.'

'공모전 마감에 맞춰 글을 제출하고 다시 그 글을 보다 조금 슬퍼졌다. 내 글이 너무 나다. 내 글은 나를 넘어설 수 없었다. 나는 어쩌다가 나를 드러내야 하는 이런 일을 하게 되었을까.'

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 브런치에도 실립니다.

글을 잘 쓰고 싶다. 가능하면 글로 돈도 벌고 싶다. 그런 마음으로 습작한 지 꽤 오래 되었다. 처음 습작을 시작할 때, 아마도 이세돌 9단과 알파고의 대국이 있었던 때(2016년) 정도 됐겠다. 그때만 해도 문학계까지 AI의 영향이 미칠 거라곤 예상하지 못했다.잘 쓰기 위해서는 그저 '다독 다작 다상량'이면 된다고 생각했다. 문학이라는 링 위에 올라가기 위해 여러 수업도 들었고, 썼다가 삭제한 글만 해도 수십 편이다. 그렇게 10년이 흘러 나는 아직도 링 위에 올라가지 못했는데, 글쓰기 판에 로봇 선수가 등장했다는 소식이 들린다. 이럴 수가.내가 쓴 단편 소설의 주인공은 대개 출판사 편집자이거나 교사다. 작가는 소설의 상황을 장악할 수 있어야 하는데 주인공이 내가 경험하지 않은 직업군일 경우, 그게 잘 되지 않는다. 2년 전, 소설 합평 수업의 강사님이 자료 수집할 때 AI의 도움을 받아보라고 했다. 내 소설 속 주인공의 직업을 광고대행사 직원으로 바꿔보았다.그즈음엔 어떤 프로그램에서 가수 윤종신이 나와 AI에게 연인과 헤어진 사람의 감정을 알려달라고 물어본 후, 그 내용을 토대로 가사를 쓴 적 있다는 말을 들었다. 나도 습작할 때, 20대 등장인물의 감정묘사가 쉽지 않은 경험이 있어 내친김에 AI에게 물어보았다.자료 수집과 감정 표현 묘사에 AI의 도움을 받게 되니 쓸 수 있는 폭이 넓어졌다(그러나 이게 결과는 아니다, 본론은 조금 이따 말하겠다).얼마전엔 유튜브에서 본 이낙준 작가(넷플릭스 <중증외상센터>의 작가)의 세바시 강연, 'AI시대에 창작자가 가져야 할 태도 및 핵심 역량'에도 비슷한 내용이 나왔다. AI는 자료조사나 특정 장면의 묘사, 전문 용어 확인 등 시간이 오래 걸리는 작업을 대신해줘서 창작의 효율성을 극대화해준다고. 그러면서 이낙준 작가는 기술적으로 '어떻게(How)' 구현할 것인가는 AI의 도움을 받을 수 있지만, '무엇을(What), 왜(Why)' 만들 것인가는 여전히 인간의 고유한 영역이라고 했다.유튜브 알고리즘때문인지 비슷한 내용의 유튜브들이 올라왔다. 문지혁 작가도 글을 쓸 때 AI의 도움을 받곤 하는데, AI에게 시놉시스를 주고 "이걸로 줄거리를 써 볼래?" 하고 요청한다고 했다. 재밌는 건, 그렇게 해서 나오는 스토리는 '피해서' 글을 쓴다는 것이다.AI가 쓰는 스토리는 익숙하고 무난하게 재미있는, 10점 만점이라고 할 때 5~7점 정도 되는 내용을 구성하므로, 그걸 피하는 전략을 쓴다는 설명이었다. 문지혁 작가는 지금 AI 시대에 살아남을 수 있는 이야기는 오히려 개인적이고 인간이 직접 경험한 고유한 이야기라고 했다. 이 시대 작가에게 주어진 의무는 자기의 이야기를 발견하고 그것을 고유하게 말하는 방법을 찾는 것이라고도 했다.글 쓰는 사람들끼리 만나면 글을 쓸 때 AI를 어떻게 활용하는지 얘기를 나누기도 한다. 그 자리에 있던 지인 한 명이 83세의 황석영 작가가 최근 발표한 소설 <할매>를 AI를 활용해서 썼다는 말을 해주었다. 문학계의 거장조차 AI를 사용한다는 것은 신선한 충격이었다.그 지인이 보내준 황석영 작가의 인터뷰를 보았다. 작가는 5가지 정도의 구성 안을 놓고 AI와 토론하며 최종안을 결정했고, 방대한 자료 조사는 AI를 통해 정리할 수 있었다고 했다. 작가는 AI도 하나의 새로운 집필 도구일 뿐이라며 사용자가 이미 충분히 내용을 장악하고 있어야 AI와 깊이 있는 대화(토론)를 할 수 있으며 복잡한 상상력이 필요한 본격 문학은 인간만이 가능하다고 했다.이 많은 유튜브들을 보고 깨달았다. 문학계라는 링 위에 올라온 로봇 선수가 경쟁자인 줄 알았는데 알고보니 나의 협력자라는 사실을. 그 협력자는 능력이 아주 출중한데, 링 위에 못 오르고 있는 것은 알고보면 내 문제였다.그때 AI가 알려준 광고대행사 신입사원에 대한 자료를 바탕으로 이 주인공인 습작을 완성했느냐, 하면 아니다. 그때 AI가 알려준 남자친구가 바람 피우는 걸 목격한 20대 여자가 주인공인 소설을 완성했느냐, 하면 아니다. 그저 AI가 제시한 내용을 보고 '대단하군' 하고 조금 끄적이다 말았다.나는 더 나아가야 했다. 그 자료로 내가 무슨 말을 할 것인가, 어떻게 그 장면을 활용할 것인가를 고민했어야 했다. 어디까지 AI의 도움을 받을 것인가에 대한 스스로의 기준을 세웠어야 했다.대부분의 AI는 인간과의 대화에서 이런 제안을 하며 마무리 하려 든다. '제가 관련 에피소드를 더 알려드릴까요?', '캐릭터를 더 섬세하게 다듬어 드릴까요?', '주인공이 더 처절하게 무너졌다 회복하도록 집필하는 걸 도와드릴까요?' 난 그런 질문 앞에서 항상 머뭇거린다. 어디까지 도움을 받아야 이 글의 주인이 '내'가 되고 'AI'가 되지 않을 것인가, 고민되어서.문지혁 작가는 AI와 달리 인간은 고유한 존재라고 했다. 그 말을 듣는데 가수 이승윤의 '폐허가 된다 해도'의 가사 중 일부분이 생각났다.나라는 사람은 이전에도 이후에도 없고, 지금 존재하는 나, 한 사람뿐이다. 고유한 나는 나만이 할 수 있는 이야기가 있다. 내 사유에서 흘러나오지 않은 내용이 덕지덕지 붙은 글은 내가 장악할 수 없는 글, 힘 없는 글이 되고 만다. 그저 스르륵 읽히는 매끄러운 글, 그 이상도 이하도 아니다.설 연휴 때, 예전에 쓴 일기 중 찾고 싶은 내용이 있어 뒤적거리다가 2024년 여름, 공모전 응모 후 낙담한 내용을 발견했다.글을 쓸 때, 가끔은 생각지도 못했던 사유가 펼쳐진다. '오, 내가 이런 생각을!' 하면서 무릎을 치기도 한다. 그러고는 내가 쓴 글처럼 살고 싶어진다. 글은 족쇄처럼 나를 붙잡고 조금 더 나은 나로 살게 해 준다. 이런 경험은 AI를 주인이 아닌 비서로 둘 때만 가능하다. 나는 내 글이 AI를 통해 나의 사유나 생각을 넘어서기를 원치 않는다. 이 시대에도 내 글은 나여야 한다.