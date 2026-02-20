수천 마리 갈매기 속 '숨은 보물' 찾기

큰사진보기 ▲흰갈매기(좌) 우 재갈매기의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲항구의 큰재갈매기 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲재갈매기 무리 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲수리갈매기의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲동해안에서 확인한 갈매기 어린새 ⓒ 이경호 관련사진보기

13일 강원도 고성의 겨울 바다는 결코 조용하지 않았다. 거친 파도 소리보다 먼저 시야를 가득 채운 것은 해안선을 따라 빼곡하게 내려앉은 수천 마리의 갈매기 무리였다. 고성 탐조에서 갈매기류는 가장 중요한 관찰 대상이었다. 서해안보다 월동하는 갈매기 종 다양성이 높을 뿐만 아니라, 동해안에서 상대적으로 관찰 가능성이 높은 북태평양계 대형 갈매기들이 기대되기 때문이다.그 여정의 첫 문을 열어준 것은 흰갈매기였다. 이름처럼 온몸이 순백에 가까운 이 새는 북극권의 빙하를 연상시키는 인상을 지닌다. 탐조가들 사이에서 종종 '바다의 천사'로 비유되기도 하지만, 생태적으로는 극한의 추위를 견디며 살아가는 북극권 번식종이다.서해안에서는 관찰 기회가 많지 않은 편이지만, 동해안에서는 대규모 갈매기 무리 속에 드물게 섞여 관찰되기도 해 탐조객의 눈을 끈다. 검은색 깃털이 거의 섞이지 않은 밝은 날개를 보고 있노라면, 겨울 바다의 풍경이 한층 또렷해지는 느낌을 준다. 고성에서는 100여 개체 이상의 재갈매기 무리에는 꼭 1개체 이상이 섞여 분포하고 있었다.재갈매기 무리에 큰재갈매기는 또 다른 묵직한 존재감을 드러냈다. 과거 대형갈매기 분류가 세분화되기 전에는 재갈매기와 큰재갈매기 두 종으로 단순 구분하던 시절이 있었다. 그때가 오히려 수월했다는 탐조가들의 푸념이 나올 정도로, 오늘날 재갈매기류 동정은 까다로운 작업이 되었다. 큰재갈매기는 재갈매기에 비해 등판이 더 어두워 무리 속에서도 비교적 식별이 가능하며, 북태평양 연안 전역에 널리 분포하는 대표적인 대형 갈매기다.하지만 이번 탐조의 진정한 목표는 따로 있었다. 방대한 무리 속에 숨어 있는 수리갈매기를 찾아내는 일이었다. 이미 사전에 수리갈매기가 확인되고 있다는 소식을 듣고 방문한 탐조였기 때문이다. 차가운 바닷바람을 견디며 괭이갈매기, 재갈매기, 갈매기, 한국재갈매기 등 익숙한 얼굴들을 찾을 수 있었다. '눈이 빠져라' 훑는 작업이 이어졌다. 대부분 한두 개체가 무리에 섞여 있는 수준이어서 새로운 종을 확인하는 일은 결코 쉽지 않은 작업이다.행운은 예상보다 담백하게 찾아왔다. 방파제 옆 작은 바위 위에 홀로 앉아 휴식을 취하던 한 개체, 바로 그토록 찾던 수리갈매기였다. 몸길이 약 60~66cm에 달하는 이 대형 갈매기는 현장에서 마주하는 순간 체격에서부터 존재감을 드러낸다. 특히 다른 대형 갈매기보다 두툼하고 육중한 부리가 눈에 띈다. 청회색의 등판과 진한 분홍색 눈테, 그리고 상대적으로 옅은 머리 얼룩은 수리갈매기의 주요 특징이다.무엇보다 중요한 식별 포인트는 첫째날개깃 끝 색이다. 일반적인 대형 갈매기들이 날개 끝에 검은색을 보이는 것과 달리, 수리갈매기는 등판과 유사한 청회색을 유지해 현장에서 구분에 도움을 준다. 수리갈매기는 북태평양 연안을 중심으로 분포하는 것으로 알려져 있다. 겨울에는 베링해와 일본 북부, 북미 서해안 등으로 이동한다. 국내에서는 주로 동해안과 남해안에서 산발적으로 관찰되는 매우 드문 겨울철새다.갈매기류는 흔한 새로 새우깡 갈매기로 더 유명세를 타곤 한다. 그럼에도 해안 생태계에서 맡는 역할은 결코 가볍지 만은 않다. 이들은 물고기와 무척추동물을 사냥하는 한편, 사체와 유기물을 적극적으로 섭취하는 대표적인 '자연 청소부'다. 이러한 섭식 활동은 해안의 유기물을 제거하고 영양분 순환을 촉진하는 데 기여한다. 인간이 버린 폐기물 주변에 갈매기가 모이는 모습이 때로 부정적으로 인식되기도 하지만, 이는 인간 활동이 해양 생태계에 깊숙이 영향을 미치고 있음을 보여주는 생태적 신호이기도 하다.작은재갈매기와 새가락갈매기도 기대했지만 끝내 모습을 드러내지 않았다. 아니 찾지 못한 것으로 보는 게 타당할 것이다. 자연은 늘 일부만을 보여주고, 나머지는 다음을 기약하게 만든다. 그럼에도 수천 마리의 갈매기 속에서 단 한 개체의 수리갈매기를 찾아낸 순간, 겨울 바다는 단순한 풍경을 넘어 살아 있는 생태계의 단면으로 다시 다가왔다.갈매기는 우리 주변에서 흔히 마주치는 새다. 그러나 그 무리 속을 조금만 더 들여다보면, 바다는 생각보다 훨씬 복잡하고 정교한 질서로 움직이고 있음을 깨닫게 된다. 그리고 그 사실을 확인하는 일은, 여전히 현장에서 눈을 떼지 않는 탐조가들의 몫으로 남아 있다.