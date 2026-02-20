"윤석열 사형 아닌 무기징역 선고... 납득 어려워"

큰사진보기 ▲12·3 비상계엄과 관련해 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고가 열린 19일 서울역에서 시민들이 관련 뉴스를 보고 있다. 2026.2.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

사법부가 내란 수괴 윤석열에게 무기징역을 선고한 것을 두고 충남 지역 정당과 정치권에서는 "납납득할 수 없다"는 반응이 쏟아졌다.진보당 충남도당은 19일 성명을 통해 "헌법을 유린하고 주권자 국민을 총칼로 위협한 범죄자에게 내려진 '영구 격리' 판결은 사필귀정"이라면서도 "사법부가 보여준 비겁한 판결 태도에 깊은 분노를 표한다"라고 밝혔다.이어 "재판부는 내란죄 성립을 인정하면서도, '물리력 행사를 최대한 자제했다'는 해괴망측한 논리로 사실관계를 왜곡하며 감경 사유를 늘어놨다"며 "전 국민이 생중계로 지켜본 '무장 군대의 국회 난입'이라는 명백한 실체 앞에서, 도대체 어떤 물리력을 자제했다는 말인가"라고 반문했다.그러면서 "상급심에서 정의로운 역사의 판결문으로 다시 기록하는 것이 민주공화국을 지키는 길"이라고 주문했다.오인철(더불어민주당) 충남도의원은 이날 페이스북에 "윤석열 1심 무기징역 판결을 두고 정의가 실현되었다 말할 수 있나"라고 반문했다. 그러면서 "30년 전, 학살자를 풀어준 '국민 대화합'이라는 기만이 오늘날 또 다른 내란의 씨앗이 되었다. 불완전한 단죄와 정치적 거래를 반복하는 것은 정의에 대한 명백한 반역"이라며 "권력 앞에 예외 없는 엄중한 단죄, 그리고 법 앞의 진정한 평등이다. 정의의 실패가 반복되는 비극을 이제는 끝내야 한다"고 일갈했다.황명선(더불어민주당·논산계룡금산) 국회의원도 이날 페이스북에 "내란수괴 혐의를 인정한 것은 당연하지만 법정 최고형인 사형이 아닌 무기징역은 납득할 수 없다"고 빌판했다.그러면서 "내란의 죄는 성공이나 실패가 아닌, 그 자체로 민주헌정을 짓밟은 민주공화국 최악의 범죄"라며 "법정최고형인 사형이 선고됐어야 한다"고 주장했다.