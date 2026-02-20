"엄마, 이번 생일엔 같이 있어?" 간절한 목소리 외면했던 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

달력의 빨간날은 내게 더 이상 설렘이 아니다. 남들이 산으로 바다로 떠나는 연휴, 혹은 온 가족이 모여 정을 나누는 명절. 3교대 간호사로 살아오며 내게 '휴일'이란 그저 조금 더 분주하고 조금 더 외로운 '근무일'의 다른 이름이었을 뿐이다. 어느덧 무뎌질 대로 무뎌진 감각 너머로, 문득문득 가슴을 찌르는 건 나를 기다리다 잠든 아이들의 얼굴과 홀로 식탁을 지켰을 남편의 뒷모습이다.간호사라는 직업은 한 개인의 사명감만으로 지탱되지 않는다. 남겨진 가족들의 소리 없는 희생을 먹고 자라는 직업이다. 아이들이 한창 자라날 무렵, 남편은 휴일마다 엄마 없는 아이들의 손을 잡고 공원에 나갔다. 식당 한쪽에서 엄마 없이 외식하는 아이들의 사진을 전송받으며, 나는 병동 한구석에서 환자의 고통을 살피고 생체 징후를 체크했다.결혼 전에도 상황은 다르지 않았다. 명절이면 으레 '이브닝'이나 '나이트' 근무표에 이름이 적혔고, 일가친척 얼굴을 보지 못한지 이미 오래다. "너는 얼굴 보기가 대통령보다 힘들다"는 어르신들의 뼈 있는 농담도 이제는 끊겼다. 나라는 존재는 가족의 대소사에서 서서히 '당연히 빠지는 사람'으로 지워져 가고 있었다.역설적이게도 나는 내 가족의 건강에는 늘 소홀한 엄마이자 아내였다. 아이가 밤새 열이 나도 출근 시간이 임박하면 해열제 한 알을 입에 넣어주고 등을 떠밀어야 했던 비정한 엄마. 하지만 병원에 도착하는 순간, 다시 서슬 퍼런 전문가가 된다. 내 아이의 낯빛은 살피지 못했어도 환자의 미세한 안색 변화와 수치 하나는 결코 놓치는 법이 없었다.나의 간호를 받는 환자들에게 최선을 다하는 이 직업이 분명 자랑스럽다. 죽음의 문턱에서 살아 돌아온 환자가 내 손을 잡으며 건네는 "고맙다"는 말 한마디에 지난밤의 피로를 씻어내기도 한다. 그러나 그 보람의 무게만큼 가족에 대한 미안함은 마음 한구석에 무거운 납덩이로 쌓여갔다. 남의 생명을 살리느라 내 소중한 사람들의 시간을 소홀히 보낸 것은 아닐까 하는 자책이 불쑥불쑥 고개를 들 때마다 나는 남몰래 가운 소매로 눈가를 훔쳤다.흔히들 간호사를 '백의의 천사'라 부르며 무조건적인 희생을 당연시한다. 하지만 그 천사의 가운 뒤에는 "엄마, 이번 생일엔 같이 있어?"라고 묻는 아이의 간절한 목소리를 외면해야 했던 평범한 인간의 고통이 숨어 있다. 간호법이 통과되고 세상이 변한다고 하지만, 여전히 현장의 간호사들은 자신의 삶을 갈아 넣으며 타인의 삶을 지탱하고 있다.나의 부재를 묵묵히 견뎌준 남편과 엄마의 빈자리를 스스로 채우며 자라준 아이들에게 말하고 싶다. "미안하다, 정말 많이 미안하다. 그리고 부족한 나를 자랑스러운 엄마와 아내로 여겨줘서 정말 고맙다."병원을 나서는 퇴근길, 나는 이제 환자의 차트가 아닌 내 가족의 얼굴을 오롯이 바라보려 한다. 이제부터라도 '누군가의 간호사'만이 아닌 '당신의 아내와 엄마'로서 멈춰버린 우리 가족의 시계를 함께 돌려보고 싶다. 이 땅의 모든 간호사 가족에게, 그들의 인내가 결코 헛되지 않았음을 사회가 기억해 주길 간절히 바란다.