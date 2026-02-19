윤석열 선고에, 서산 정치권 "정치적 단죄" vs. "형량 부족"

큰사진보기 ▲19일 서울중앙지방법원 앞. 촛불행동은 "조희대를 탄핵하라"라고 외쳤다. ⓒ 김애란 서산태안당진 촛불행동 공동대표 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

19일 전 대통령 윤석열씨가 내란 혐의 1심 재판에서 무기징역을 선고받았다. 특검이 지난달 결심공판에서 사회적 경종을 울리기 위해 사형을 구형했던 것과 비교하면, 사법부가 한 단계 낮은 형량을 선택하며 '법치주의적 타협'을 한 것 아니냐는 해석이 나온다. 항소심과 대법원의 최종 판단이 남았으나, 전직 대통령의 내란죄 성립은 그 자체로 한국 헌정사에 씻을 수 없는 오명을 남기게 됐다.관련 파장은 2026년 지방선거를 앞둔 충남 서산 지역 정가로도 빠르게 번지고 있다. 출마예정자들은 이번 판결을 단순한 사법적 결론이 아닌, '민주주의 회복을 위한 이정표'로 규정하며 각기 다른 강도의 목소리를 냈다.서산시장 출마를 선언한 한기남 예비후보는 판결 직후 사법부의 판단에 의문을 제기했다. 한 후보는 "대한민국의 헌정질서를 뿌리째 흔들려 했던 범죄의 무게를 감안할 때, 과연 무기징역이 국민적 공분에 부합하는 충분한 단죄인지 묻지 않을 수 없다"고 밝혔다. 그는 이번 사안이 지방선거의 지엽적인 이슈를 넘어 "민주주의 유린에 대해 정치인이 가져야 할 최소한의 양심을 확인하는 계기가 되어야 한다"고 강조했다.지역 정가에서는 사법부가 내란죄의 엄중함은 인정하면서도, 극형에 대해서는 신중한 태도를 보인 것을 두고 '정치적 고려'가 작용한 것 아니냐는 비판적 시각도 감지된다.맹정호 출마예정자는 더욱 선명한 어조로 '책임론'을 꺼내 들었다. 맹 예정자는 "내란은 어떤 이유로도 정당화될 수 없는 반국가적 행위이며 반드시 단죄되어야 한다"며 "이번 판결은 사법적 심판의 시작일 뿐, 이를 옹호하거나 방조한 세력에 대한 정치적 단죄가 병행되어야만 민주주의가 바로 설 수 있다"고 역설했다. 이는 이번 판결의 의미를 향후 유권자들의 심판과 연결 짓겠다는 의지로 풀이된다.박상무 출마예정자 역시 "이번 판결을 통해 내란 세력에 대한 사법적 엄중함이 확인됐다"며 "결국 다가올 지방선거에서 시민들이 준엄한 평가를 내릴 것"이라고 내다봤다. 특히 그는 과거 국민의힘 탈당 배경이 윤석열 정부의 독단적인 국정 운영에 있었음을 다시 한번 상기시키며 대립각을 세웠다.현장의 반응은 더욱 격앙됐다. 서산시의원 출마예정자인 김애란 촛불행동 공동대표는 서울중앙지법 앞 집회 현장에서 "사형이 아닌 무기징역은 정의의 한계를 스스로 드러낸 것"이라고 규탄했다. 김 대표는 "주권자인 국민이 부여한 권력을 찬탈하려 한 자에게 관용은 있을 수 없다"며 강한 유감을 표했다.반면 서산 지역 국민의힘 소속 인사들과 당원들은 극도로 말을 아꼈다. 당 관계자는 "아직 1심일 뿐이며 항소심 절차가 남아 있다"며 공식적인 입장 표명을 자제했다.지역 정가에서는 이번 '윤석열 리스크'가 중앙 정치의 이슈를 넘어 지역 선거 구도 전반을 흔들 핵심 변수가 될 것으로 보고 있다. 지방선거가 지역 현안 위주로 치러질 것이라는 관측도 있지만, '내란죄 확정'이라는 사법적 낙인이 찍힐 경우 국힘의힘 후보들에게는 거대한 심판의 파고가 덮칠 가능성이 크기 때문이다.사법적 단죄가 유권자들에 의한 '정치적 처벌'로 귀결될지, 아니면 보수 결집의 변수로 작용할지 서산의 민심은 벌써부터 요동치고 있다.