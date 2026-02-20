대관령에서 만난 또 다른 동계올림픽

큰사진보기 ▲대관령 눈꽃축제 전경 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲눈동이의 올림픽 도전을 다양한 눈 조각, 얼음 조각으로 만날 수 있다 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲거대한 빙벽을 따라 걷는 대관령 루트 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲얼음으로 만든 의자와 테이블로 꾸며진 아이스카페 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲인기가 많았던 눈썰매 체험장 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲이국적인 풍경의 실버벨 교회 전경 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲은은한 빛이 들어오는, 따뜻한 분위기의 실버벨교회 내부 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲마침내 올림픽에서 금메달을 거머쥔 눈동이 ⓒ 최한결 관련사진보기

밀라노-코르티나 올림픽이 한창인 지난 주말, 연휴를 맞아 우리나라 올림픽의 성지인 평창 대관령을 찾았다. 그곳에서 또 다른 동계올림픽의 열기를 느낄 수 있었다.올해로 34회인 '대관령눈꽃축제'는 올림픽을 맞아 '동계 꿈나무 눈동이의 국가대표 성장기'를 주제로 열렸다. 2018 평창 올림픽을 보고 국가대표를 꿈꾸던 평창의 마스코트 눈동이가 2026 밀라노-코르티나 올림픽 국가대표로 성장하는 과정을 이야기로 풀어냈다.사실 축제장으로 가는 내내 따뜻한 날씨가 마음에 걸리기도 했다. 혹시 눈이 다 녹아버리지는 않았을까 걱정도 됐다. 그러나 축제장에 도착해 마주한 새하얀 설원은 그런 우려를 단번에 지워버렸다. 걱정은 사르르 녹고 동계올림픽 같은 풍경이 눈앞에 펼쳐졌다.축제장은 크게 눈조각광장, 대관령루트, 체험장으로 구분된다.입구에 들어서자 가장 먼저 거대한 눈조각들이 시선을 사로잡았다. 무거운 역기를 들어 올리며 국가대표를 꿈꾸는 눈동이의 모습이 눈에 띄었다. 따뜻한 날씨 탓에 일부 조각이 살짝 녹기도 했지만, 매일 보수를 통해 형태를 유지한다고 한다. 이날 방문 이후 강원도에 많은 눈이 내렸다고 하니 지금은 더 좋은 풍경이 되었을 것 같다.국가대표가 되기 위해 땀흘리는 눈동이와 포토존에서 연신 사진을 찍고 '제34회 대관령눈꽃축제'라고 적힌 터널을 지나 대관령루트로 향했다. 양옆으로 사람 키를 훌쩍 넘는 빙벽이 길을 감싸고 있었다. 북유럽의 설원을 옮겨놓은 듯한 이색적인 장면이었다.빙벽 곳곳에는 작은 굴이 파여 있었다. 굴 입구 천막을 젖히고 안으로 들어가면 얼음조각으로 재현된 눈동이의 이야기가 이어진다. 올림픽 성화부터 경기 장면, 마침내 금메달을 거머쥔 순간까지. 눈동이의 올림픽을 함께하며 작은 감동을 느낄 수 있었다.금메달을 딴 눈동이의 환호를 뒤로하고 체험장으로 발걸음을 옮겼다. 체험장 길목의 '아이스카페' 표지판이 눈에 띄어 들어갔다. 의자와 테이블이 모두 얼음으로 만들어진, 말 그대로 '아이스카페'였다. 형형색색 화려한 조명이 얼음에 반사되어 몽환적인 분위기를 자아냈다.올림픽 테마에 맞춘 체험 프로그램도 다양했다. 대관령 눈꽃축제만의 종목인 빗자루 하키, 주전자 컬볼링 등을 즐길 수 있었고, 실제 올림픽 종목인 크로스컨트리, 컬링 체험존도 운영되고 있었다. 다만 방문객 수에 비해 체험 공간과 장비가 다소 부족해 많은 인원이 동시에 참여하기 어려워 보였다. 체험을 충분히 즐기려면 오전 이른 시간 방문이 필요해 보였다.이외에도 얼음으로 만들어진 이글루에서는 가족들이 단체사진을 찍으며 웃고 있었고, 대형 눈썰매장에서는 아이들의 환호가 끊이지 않았다. 지난 14일에 개막한 이번 축제는 밀라노-코르티나 올림픽 폐막을 하루 앞둔 22일 막을 내린다.축제 관람을 마치고 대관령IC로 향하던 길. 이국적인 건축물이 시선을 붙잡았다. 언덕 위 자리잡은 작은 석조 건물, 차를 세우고 가까이 가보니 '실버벨교회'라는 이름이 적혀있었다. 유럽풍의 외관과 잔디 언덕, 기찻길이 어우러진 모습은 마치 알프스의 작은 마을을 떠올리게 했다. 눈꽃축제의 활기와는 또 다른 겨울의 고요한 풍경이었다.인근에서 식당을 운영하는 대표가 부모의 유언을 계기로 지었다는 무인 교회라고 한다. 2025년에 완공, 24시간 개방돼 누구나 자유롭게 찾을 수 있다. 무료 결혼식도 가능하며 이미 소셜네트워크서비스(SNS)에서는 웨딩 촬영지로 널리 알려져 있었다.문을 열고 예배당에 들어서자 은은한 빛이 창문을 통해 스며들고 있었다. 소박하지만 정갈한 공간이었다. 차가운 바깥 공기와 달리 내부는 따뜻하게 느껴졌다. 잠시 자리에 앉아 가족들과 함께 건강과 행복을 기도했다.곧 3월이다. 봄과 새 시작이 찾아올 설렘 속에 동계 올림픽도, 겨울의 풍부한 눈도 서서히 막을 내릴 준비를 하고 있다. 계절이 바뀌는 지금, 대관령을 찾아 마지막 겨울을 즐기고 가족의 행복을 기도해 보는 건 어떨까.▣ 제34회 대관령 눈꽃축제위치: 강원도 평창군 대관령로 135-9 (송천 일대)일정: 2026년 2월 13일(금) ~ 2월 22일(일) / 총 10일요금 : 대인 1만 원 / 소인 8000원 / 평창군민 5000원 / 경로, 장애, 국가유공자 5000원 등