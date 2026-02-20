스물두 명이 함께한 설... 군부대 마냥, 그러나 잔칫집처럼

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲거실이 꽉 찬다. 12명이나 빠진 22명이었다. ⓒ 황은경 관련사진보기

덧붙이는 글 | 명절의 맛을 점점 잃어가는 이 시대에, 북적북적한 설날 풍경을 나누고 싶었습니다.

시댁이 진도라 매번 명절에 모두 모이기는 쉽지 않다. 이번 설에도 전원이 함께하지는 못했다. 대신 수원 고모 댁에 다섯 가정이 모였다. 대충 모였을 뿐인데도 스물두 명. 거실은 발 디딜 틈 없이 가득 찼고, 그 비좁음이 오히려 명절다웠다.이 불경기에 조카가 농심에 취업했다. 때아닌 2월, 라면과 과자 선물 세트가 집집마다 안겼다. 그 기운을 이어 수원 고모네에서 장남 취업 축하 턱을 내겠다고 했다. 경사에 경사가 겹친 설, 우리는 한층 가벼운 발걸음으로 수원으로 향했다.가는 길에 가락시장에 들러 초밥 출장 재료를 준비했다. 스물두 명이 식당에서 스시 한 접시씩만 먹어도 50~60만 원이 훌쩍 넘을 터였다. 같은 비용으로 재료를 직접 장만하니 상은 훨씬 넉넉해졌다. 우리 부부의 정성까지 보태지니 더할 나위 없었다.이튿날 먹을 스시 밑준비를 마쳐두고, 곧장 전을 부치기 시작했다. 지글지글 기름 소리와 함께 고소한 냄새가 집안을 채웠다. 아이들도 어느새 몰려와 입을 벌린다. 평소에는 쳐다보지도 않던 버섯전도 이날만큼은 고기처럼 잘 받아 먹는다. 부침개를 뒤집던 어른들도 막 부친 전을 하나씩 집어 입에 넣는다. 뜨끈한 온기가 번지면 일의 고됨은 사라지고 웃음이 터진다. 설날은 아이들만의 잔치가 아니었다. 어른들에게도 에누리 없는 잔칫날이었다.설 전날은 수원 고모의 생일이었다. 아이스크림 케이크에 초를 꽂고 불을 붙였다. 박수 속에서 축하 노래가 울려 퍼졌다. 함께 산책을 하고, 원 없이 먹고, 동계올림픽 중계를 보며 이야기를 나누다 보니 밤이 깊었다.이불이 펼쳐지자 거실과 방 구석구석이 순식간에 침실로 변했다. 군부대처럼 줄지어 누웠지만, 그 풍경은 훈련소가 아니라 잔칫집이었다. 어른들의 코 고는 소리에 아이들은 뒤척였지만, 손꼽아 기다리던 설날 아침은 어김없이 밝았다.고모부의 바이올린 찬송 연주를 시작으로, 가족이 함께 예배드린 뒤 차례대로 절을 올렸다. 어른들은 덕담과 복돈을 건넸다. 그런데 뜻밖에도 조카가 동생들에게 맞절을 하고 복돈을 내밀었다. 취업 기념이자 감사의 뜻이라 했다. 긴 시간 취업을 준비하느라 가장 수고했을 조카가, 가족이 한마음으로 기도해주고 응원해 준 것이 고마웠다며 준비한 서프라이즈였다. 아이들의 환호와 우레 같은 박수 속에서, 나도 모르게 마음이 뜨거워졌다.요즘은 가족 사이도 멀어지기 쉬운 시대다. 그러나 일곱 남매인 우리 시댁 식구들은 여전히 서로를 보듬는다. 기쁜 날에는 더 크게 웃고, 어려운 날에는 더 단단히 붙든다. 그런 모습을 보고 자란 조카들은 사촌을 친구처럼, 형제처럼 아낀다.명절을 치를 때마다 같은 생각이 떠오른다. 나, 참 시집 잘 왔구나. 그리고 또 하나, 아이들이 참 잘 자랐구나.가족애는 말로 가르치는 것이 아니라는 걸 안다. 함께 밥을 먹고, 바닥에 나란히 누워 잠들고, 서로의 기쁨을 제 일처럼 축하하며, 서로의 아픔을 제 일처럼 보듬는 순간 속에서 자연스레 스며드는 것이다.올해 설, 군부대마냥 빼곡히 누워 있던 그 밤의 온기를 오래 기억하고 싶다. 내게 명절은 단순한 의례가 아니다. 관계를 다시 확인하는 시간이다. 그리고 그 관계 속에서 나는 매번, 감사와 사랑이라는 이름의 큰 복을 받는다. 결혼안한 내 남동생과 반려견까지, 결혼 잘한 누나 덕에 그 복을 함께 누린다.