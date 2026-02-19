윤석열 선고 후, '절윤' 오세훈·한동훈 대국민사과

큰사진보기 ▲오 시장은 "오늘 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 있었다. 사법부의 엄중한 선고 앞에 대통령을 배출한 정당의 일원으로서 참담함을 느낀다"며 "비상계엄으로 뜻하지 않게 충격과 혼란을 겪으셔야 했던 국민 여러분께 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드린다"라고 사과했다. ⓒ 오세훈 시장 페이스북 갈무리 관련사진보기

윤석열씨가 내란우두머리 혐의로 1심 재판에서 무기징역을 선고받자 윤씨와의 절연을 주장해 온 보수 정치인들이 일제히 이번 판결을 계기로 보수 진영이 윤씨와의 관계를 끊어내야 한다고 강조했다.19일 오세훈 서울시장은 자신의 페이스북에 "늦었지만 오늘부터라도 새롭게 태어나야 한다"라는 제목의 게시글을 올렸다.오 시장은 "오늘 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 있었다. 사법부의 엄중한 선고 앞에 대통령을 배출한 정당의 일원으로서 참담함을 느낀다"며 "비상계엄으로 뜻하지 않게 충격과 혼란을 겪으셔야 했던 국민 여러분께 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드린다"라고 밝혔다.이어 "언제까지 사과만 할거냐고 묻는 분들도 있다. 하지만 국민들께서 반성과 참회의 진정성을 받아주신다면, 국민의힘을 향한 실망과 화가 녹아내리실 수 있다면, 백번이고 천번이고 저부터 한 분 한 분의 손을 잡고 말씀드릴 것"이라며 "절윤을 얘기하면 분열이 생긴다고 하는 분들이 있다. 그러나 그것은 분열이 아니라, 곪은 상처 부위를 도려내고 새살을 돋게 하기 위한 과정"이라며 윤씨와의 관계 절연을 촉구했다.이어 "절윤은 피해갈 수 없는 보수의 길이다. 비록 고통스럽더라도 저는 그 길을 계속 갈 것"이라면서 "우리에게 남은 시간이 별로 없다. 국민의힘이 달라진 모습으로 국민 앞에 다시 설 수 있도록, 실력 그대로를 정정당당히 평가 받을 수 있도록, 어떤 어려움이 있더라도 저에게 주어진 역할을 굳건히 해나가겠다. 그것이 보수가 다시 국민의 선택을 받을 수 있는 유일한 길이라고 믿는다"고 덧붙였다.한동훈 전 국민의힘 대표 또한 고개를 숙였다. 페이스북을 통해 "전직 대통령에게 내란죄로 무기징역이 선고된 오늘, 계엄을 미리 예방하지 못한 점에 대해 국민들께 다시 한번 머리숙여 죄송하다는 말씀을 드린다"고 사과한 한 전 대표는 "이제 현실을 직시하고, 회피하지 말아야 한다"고 말했다.그는 "2024년 12월, 그리고 그 이후라도 우리가 헌법, 사실, 상식에 따라, 현실을 직시하고 윤 전 대통령을 단죄하는데 주도적 역할을 했다면 지금 보수와 국민의힘이 서 있는 자리는 많이 달랐을 것"이라며 "만약 그랬다면 계엄을 예방하지 못한 잘못을 국민께 속죄하는 길이자 계엄의 바다를 가장 빨리 건너는 길이었겠지만, 안타깝게도 우리는 그 기회를 놓쳤다"고 토로했다.이어 "아직도 국민의힘은 민심으로부터 갈라파고스처럼 고립된 '윤석열 노선(계엄 옹호, 탄핵 반대, 부정선거)'을 추종하는 시대착오적 당권파들에게 지배당하고 있다"면서 "오늘 윤 전 대통령에게 내란죄로 무기징역이 선고되었다고 해서, 443일 동안 윤석열 노선으로 보수를 가스라이팅하면서 사익을 챙겨 온 사람들이 갑자기 '이제부터 중도 전환' 운운하면서 변검술처럼 가면을 바꿔쓴 들, 믿어 줄 국민들은 아무도 없을 것"이라며 국민의힘 지도부를 맹비난했다.또한 "이런 상황이 계속되면, 짧게는 6월 지방선거에서 패배할 수밖에 없고, 길게는 보수정치가 궤멸될 것"이라고 진단한 한 전 대표는 "오늘을 계기로 이제, 내란죄로 단죄된 윤석열 노선을 추종해온 사람들이 더 이상 제1야당과 보수를 패망의 길로 이끌게 방치해서는 안 된다"며 "보수를 재건하고 대한민국을 지키는 길에 끝까지 함께 하겠다"고 다짐했다.이준석 개혁신당 대표는 페이스북에 "오늘 대한민국 헌정사에 깊은 상흔을 남긴 12·3 불법계엄에 대한 사법부의 판단이 나왔다"며 "대통령이라는 이름으로 헌법을 유린하고, 국민이 부여한 권력의 칼날을 국민에게 겨눈 자에게 법원이 중형을 선고했다. 민주공화국에서 주권자를 적으로 삼은 권력은 결코 용서받을 수 없다. 이 판결은 무겁되, 마땅하다"고 환영했다.이 대표는 "보수의 위기는 감옥에 간 대통령이 아니다. 아직도 그 대통령의 언어로 말하는 사람들"이라며 "지금 이 순간에도 윤석열이라는 이름을 방패 삼아 정치적 이익을 도모하는 세력이 있다. 그의 후광 아래서 장관이 되고, 호가호위하며 권세를 누리던 이들이 있다. 이제 그들은 눈 밑에 점 하나 찍으면 다른 사람이 되기라도 하는 양, 자신은 그런 적이 없다는 듯 혹세무민하려 한다"라고 윤석열 정권에서 권세를 누려 온 정치인들을 비판했다.이어 "오늘의 선고가 보수 진영에 뜻하는 바는 하나다. 적수공권(赤手空拳)—맨손으로, 겸손하고 소박하게 다시 시작해야 한다는 것"이라면서 "폐허 위에서 시작하는 것이 두려운 게 아니다. 폐허를 만든 손으로 다시 짓겠다는 것이 두려운 것"이라며 개혁신당이 건강하고 새로운 보수로서 앞장서겠다고 선언했다.