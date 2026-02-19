"윤석열 무기징역은 민주시민의 승리... 재판부, 비겁하고 교묘해"

큰사진보기 ▲2월 19일 서울중앙지법에서 열린 전 대통령 윤석열에 대한 내란 우두머리 혐의 재판에서 지귀연 부장판사가 선고 요지를 설명하고 있다. ⓒ 서울중앙지법 관련사진보기

서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)가 19일 내란우두머리·직권남용권리행사방해 혐의로 구속 기소된 윤석열 전 대통령에게 무기징역을 선고한 것과 관련, 대전지역 시민단체가 "민주시민의 승리가 확인된 결과"라고 평가했다. 다만, 지귀연 재판부의 판결 전반에 대해서는 "비겁하고 교묘했다"고 비판했다.대전지역 10여개 민중·시민·노동 단체로 구성된 '세상을바꾸는 대전민중의힘(이하 대전민중의힘)'은 이날 긴급 성명을 내 "내란 수괴 윤석열에 대한 무기징역 선고는 내란세력 청산의 시작이다"라고 밝혔다.이들은 성명에서 "오늘 사법부는 헌정을 유린하고 시민의 생명을 위협하며 내란을 획책한 윤석열에게 특검 구형인 사형보다 가벼운 무기징역을 선고했다"며 "아울러 내란 주요 임무 종사자인 김용현, 노상원, 조지호 등에게도 특검 구형량에 한참 못미치는 선고가 내려졌다"고 아쉬움을 표했다.이어 "비록 혹한의 겨울을 뚫고 일상을 바쳐 싸워온 민주시민들의 열망에 못미친 형량이었지만, 윤석열과 그 일당들이 그동안 주장해 왔던 논리가 모두 무너지는 선고였다"면서 "극우세력들의 억지 논리에 종지부를 찍었고, 민주시민의 승리가 확인된 결과였다"고 의미를 부여했다.다만, 대전민중의힘은 지귀연 재판부의 판단에 대해 아쉬움을 나타냈다. 이들은 "지귀연 재판부의 오늘 판결은 비겁하고 교묘했다. 법 기술자들의 양형 판단은 노벨평화상 후보로 공식 추천된 대한민국 민주시민의 눈높이를 전혀 반영하지 못했다"고 비판했다.이들은 또 "지난 수개월간 대전의 은하수네거리를 비롯해 전국 각지에서 싸워왔던 민주시민들의 처절한 저항을 생각했다면, 또 내란수괴의 계엄으로 입은 국가적 피해를 생각한다면, 법정 최고형으로 내란수괴를 단죄했어야 마땅하다"고 주장했다.그러면서 "재판부가 '물리력 행사를 최대한 자제했다'거나 '순간의 오판', '계획의 허술함', '65세의 고령', '범죄 전력 없는 점' 등을 들어 내란범들을 변호하는 듯한 양형을 내린 행태는 국민의 법 감정을 깡그리 무시한 것"이라고 비판했다.아울러 이들은 "친위쿠데타로 민주주의를 말살하고 국민의 목숨을 자신의 권력 유지 재물로 사용했던 자에게 우리 공동체가 다시는 독재와 내란을 용납하지 않겠다는 준엄한 선언이어야 했다"고 강조하고 "다른 사건도 아닌 내란을 애써 축소해석하고 면죄부를 주려는 이번 판결은 사법부의 오점으로 남을 것"이라고 밝혔다.끝으로 이들은 "그럼에도 불구하고 우리는 내란청산의 끈을 놓지 않고 싸워나갈 것이다. 이번 판결은 끝이 아니라 새로운 내란세력 척결의 시작이 될 것"이라고 선언한 뒤 "민주주의를 바로 세우기 위해서는 내란수괴 한 명의 단죄에 머물지 않고, 그와 공모하여 내란과 외환의 죄를 지은 모든 부역 세력을 낱낱이 색출해 청산해야 한다. 일부 무죄판결이 내려진 부분에 대해서도 사법적, 사회적 평가가 내려져야 한다"고 덧붙였다.한편, 민주당 소속 대전지역 국회의원도 SNS를 통해 이번 판결에 대한 입장을 밝혔다. 박정현(대전 대덕구) 의원은 "내란수괴 윤석열, 무기징역 선고는 유감"이라며 "군대와 경찰을 이용해 국회를 폐쇄하고 헌정질서를 무너트린 내란 우두머리 윤석열에게는 최고형, 사형이 마땅하다. 항소심에서 마땅한 처벌이 내려지길 기대한다"고 밝혔다.장종태(대전 서구갑)의원은 "헌법 위에 군홧발을 들이밀었던 '12.3내란'에 대해 사법부가 마침내 명확한 역사적 심판을 내렸다. 입법부를 봉쇄하고 국회를 군으로 포위했던 시도는 어떤 미사여구로도 '통치행위'가 될 수 없었다"며 "이는 명백한 국헌문란이자 폭동이었다"고 밝혔다.이어 "오늘 판결은 '대한민국에서 헌법을 짓밟는 권력은 결코 살아남을 수 없다'는 준엄한 경고"라며 "무기징역 선고가 끝이 되어선 안 된다. 진실을 밝히고, 공범들을 가려내며, 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 제도와 문화를 바로 세우는 일까지 가야 비로소 완전한 청산이라고 할 수 있다"고 강조했다.또한 박범계(대전 서구을) 의원은 "윤석열 선고형량 무기징역. 우발범죄라는 근거가 웃긴다"고 밝혔고, 조승래(대전 유성구갑)의원은 "지귀연 재판부는 국헌문란 내란과 폭동은 인정했으나 법정 최저형을 선고했다. 이는 국민들의 내란 단죄 의지에 부족한 판결"이라고 아쉬움을 표했다.