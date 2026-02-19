윤석열 1심 무기징역에..."면죄부, 역사 퇴행 용인 시그널 되면 안 돼"

큰사진보기 ▲서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)가 19일 오후 3시 윤석열씨 내란우두머리 사건 등에 대한 1심 판결 선고를 진행하고 있다. ⓒ 서울중앙지방법원 관련사진보기

AD

'12·3 비상계엄' 사태와 관련한 윤석열 전 대통령 1심 판결에 대해 경기도교육감 예비후보 등 오는 6월 지방 선거에 출마한 경기지역 후보들이 비판적인 견해를 내놓았다.서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연)는 19일 내란 우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령에게 무기징역을, 김용현 전 국방부 장관에게는 징역 30년을 선고했다. 노상원 전 정보사령관은 징역 18년, 조지호 전 경찰청장은 징역 12년, 김봉식 전 서울경찰청장은 징역 10년, 목현태 전 서울경찰청 국회경비대장에게는 징역 3년을 선고했다.선고 직후 유은혜 경기도 교육감 예비후보(전 교육부 장관)는 '면죄부가 되거나 역사의 퇴행을 용인하는 시그널이 되면 안된다'며 우려를 표했다.그러면서 "나는 우리 아이들에게 '정의는 반드시 실현되며 죄의 무게는 결코 가볍지 않다'는 진리를 교육 현장에서 당당히 말할 수 있기를 바란다. 항소심 재판부의 현명한 판단을 기대하며 끝까지 역사의 정의가 바로 세워지는 길에 국민과 함께하겠다"라고 밝혔다.안민석 경기도교육감 예비후보(전 더불어민주당 국회의원) 역시 선고 직후 내란 우두머리에게 관용을 베풀면 민주시민을 길러낼 수 없다"고 비판했다. 이어 "군대를 동원해 국회와 국가기관을 점령해 헌정질서를 중단시킨 내란 우두머리에게 법정 최고형이 아닌 무기징역을 선고한 것은 대단히 유감스럽고 잘못된 판결이라고 생각한다"라고 밝혔다.홍성규 진보당 경기도지사 예비후보(진보당 대변인)는 지극히 당연한 판단이라는 논평을 선고 직후 발표했다. 그는 논평에서 "내란수괴 윤석열에게 '무기징역'이 선고됐다"며 "국민의 심장을 정조준해 총부리를 겨누고, 한반도를 절멸시킬 끔찍한 전쟁까지 불사하려던 그 참담한 작태에 대한 지극히 당연한 판단"이리고 밝혔다.