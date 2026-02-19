윤석열 무기징역에 국힘 또 침묵... 지도부선 "용기 있는 판사 없다"

큰사진보기 ▲앙다문 장동혁장동혁 국민의힘 대표가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 입을 앙다물고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤석열 1심 선고 뒤 고개 숙인 '대안과 미래'국민의힘 소장파 모임 '대안과 미래' 이성권·권영진 의원을 비롯한 소속 의원들이 19일 국회 소통관에서 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 것과 관련해 불법 비상계엄 등에 대해 사과하며 고개를 숙이고 있다. 왼쪽부터 안상훈·고동진·조은희·이성권·권영진 의원. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲우재준, 공개 제안 "배현진 징계 취소하자"친한계인 우재준 국민의힘 청년최고위원(맨 오른쪽)이 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 배현진 의원에 대해 당원권 1년 정지라는 징계가 내려진 데 대해 "최고위 차원에서 배 의원에 대한 징계를 취소했으면 한다"고 공개 제안했다. 오른쪽 네 번째가 장동혁 대표. 국민의힘 중앙윤리위원회는 한동훈 전 대표 제명 결정, 김종혁 전 최고위원 탈당권유 결정에 이어 13일 친한계 배 의원까지 당원권 정지 1년 중징계를 결정한 바 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

국민의힘은 19일 내란 우두머리 혐의로 재판 받아온 윤석열이 1심에서 무기징역을 선고받자 침묵하고 있다. 당대표로서 관련 입장을 내겠다고 예고했던 장동혁 대표는 오후 6시 현재까지 공식 입장을 내지 않고 있다. 당 대변인들도 마찬가지로 공식 논평을 단 한 건도 내지 않고 있다.반면 한동훈 전 대표, 오세훈 서울특별시장, 개별 의원 등은 지도부를 향해 윤석열 및 윤어게인 세력과 절연하라고 압박했다. 이런 가운데, 지도부 일원인 조광한 최고위원은 선고 생중계 도중 국회에서 취재진과 만나 "판사들이 다 겁먹었다", "용기 있는 판사들은 없다"라며 윤석열 등의 내란 혐의를 인정한 1심 판결에 불만을 나타내기도 했다.최보윤 수석대변인은 이날 선고 생중계 종료 후 <오마이뉴스>가 '당 입장을 낼 것인지' 묻자 "오늘 당 입장은 별도로 안 내기로 했다"라고 밝혔다. 실제 국민의힘은 이날 오후 6시 현재까지 선고와 관련한 공식 논평을 단 한 건도 내지 않았다.다만, 송언석 원내대표는 오후 6시께 출입 기자들에게 배포한 입장문을 페이스북에도 공유하며 "윤 전 대통령의 1심 판결을 무거운 마음으로 받아들인다. 우리 당이 배출한 전직 대통령의 유죄 판결에 책임을 통감하며 당원 여러분과 국민 여러분께 송구하다는 말씀을 드린다"라고 했다.또 "이번 판결이 대한민국은 법 앞에 만인이 평등하며, 누구도 법 위에 설 수 없다는 법치주의 원칙을 재확인하는 계기가 되길 바란다"라며 "국민의힘은 이번 판결의 역사적·정치적 의미를 깊이 성찰하면서 헌정질서를 위협하고 파괴하는 과거, 현재, 미래의 그 어떠한 세력, 어떠한 행위와도 단호히 선을 긋겠다"라고 밝혔다.장 대표는 그러나 침묵하고 있다. 지난 13일 "윤 전 대통령에 대해 1심 재판에서 어떤 결과가 나온다면 당대표로서 그에 대한 입장이 분명히 필요할 거라고 생각이 된다"라고 말한 것과 대비되는 태도이다(SBS '편상욱의 뉴스브리핑' 출연분). 이에 대해 최 수석대변인은 "내일 당 대표가 메시지를 낼 것"이라고 설명했다.당 지도부 내에서는 1심 판결에 불만을 나타내며 재판부를 비난하는 발언이 나오기도 했다. 조광한 최고위원은 선고가 진행 중이던 이날 오후 2시 45분께 국회 본관에서 취재진과 만나 '윤 전 대통령에게 내란 우두머리 죄가 성립한다'라는 선고 내용에 대해 "그건 뭐 우리가 예상할 수 있던 (말이다)", "우리가 판사들 만나잖나. 다 겁먹었다. 용기 있는 판사들은 없다"라는 등의 실언을 내놨다.한동훈 전 대표와 오세훈 서울시장, 당내 소장파 및 친한계 의원들은 지도부를 향해 윤석열 및 윤어게인 세력과의 절연을 주문했다.한동훈 전 대표는 자신의 페이스북에서 "'12월 3일 윤석열 대통령이 한 계엄은 대한민국 헌법과 법률이 규정한 명백한 내란 범죄'라고 법원이 판결했다. 이제 현실을 직시하고, 회피하지 말아야 한다"라며 "(당시 저는) '윤 전 대통령을 즉각 제명하고 절연해야 한다고' 말씀드렸다"라고 했다.이어 "오늘을 계기로 이제, 내란죄로 단죄된 윤석열 노선을 추종해 온 사람들이 더 이상 제1야당을 패망의 길로 이끌게 방치해서는 안 된다"라면서 "상식적인 다수가 침묵하지 않고 행동하면, 제압하고 밀어낼 수 있다. 보수를 재건하고 대한민국을 지키는 길에 끝까지 함께하겠다"라고 썼다.'친한계' 한지아 의원도 페이스북에서 "지금이라도 우리 당은 국민께 진정어린 사죄와 '절윤'을 해야 한다"라며 "만약 그것이 불가능하다면, 장동혁 지도부와 우리 당은 분명히 절연해야 한다"라고 경고했다. 김재섭 의원은 "윤석열이 남긴 반헌법적 정치를 부관참시해야 한다"라고 강조했다.오세훈 서울시장도 "비상계엄으로 뜻하지 않게 충격과 혼란을 겪으셔야 했던 국민 여러분께 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드린다라며 "절윤은 분열이 아니라 곪은 상처 부위를 도려내고 새살을 돋게 하기 위한 과정이다. 절윤은 피해갈 수 없는 보수의 길"이라고 밝혔다.당내 소장파 모임인 '대안과 미래' 소속 의원 24명도 "과거의 망령에 사로잡혀 있는 '윤어게인' 세력과 즉각 절연하라"는 내용의 입장문을 발표했다.이 입장문에는 고동진·권영진·김건·김성원·김소희·김용태·김재섭·김형동·박정하·박정훈·서범수·송석준·신성범·안상훈·안철수·엄태영·우재준·유용원·이상휘·이성권·정연욱·조은희·진종오·최형두 의원이 이름을 올렸다.