세종보 농성장에서 다시 묻는 4대강의 현재

큰사진보기 ▲떠날 채비를 위해 자맥질을 하는 큰고니와 이를 지키는 어미새 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲농성장에서 매년 번식하는 흰목물떼새(2024년 5월) ⓒ 김병기 관련사진보기

큰사진보기 ▲21차 거리미사 중인 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

연휴의 마지막 날인 18일, 세종보 농성장 당번을 맡은 나는 다시 금강으로 향했다. 겨울의 끝자락, 바람은 여전히 차가웠지만 강은 이미 계절을 앞서 움직이고 있었다.농성장에 도착하자 가장 먼저 눈에 들어온 것은 강 위의 새들이었다. 멸종위기 야생생물 2급인 큰고니와 물새들은 여전히 이곳에서 겨울을 나고 있었다. 모래톱과 자갈밭 사이로 매서운 바람이 불었지만, 그 위에 내려앉은 생명들은 분명 봄을 준비하는 표정이었다. 강의 시간은 흐르고 있었다. 오랜 기간 새들을 관찰해 온 경험은 그 사실을 분명하게 말해주고 있었다. 번식을 위해 떠날 채비를 하는 움직임이었다. 하지만 농성장의 시간은 멈춘 듯 이어지고 있었다.660일째다. 세종보 재가동 중단과 4대강 재자연화를 요구하며 시작된 이 농성은 어느덧 두 해에 가까운 시간을 버텨냈다. 현장을 지키는 활동가들에게 660일이라는 숫자는 단순한 기록이 아니다. 세 번의 계절을 몸으로 통과한 시간이고, 정책이 미뤄진 길이이며, 이 곳을 스쳐간 생명들을 지켜본 사람들의 축적된 기억이다.농성장에는 늘 사람이 있지만, 동시에 늘 바람이 분다. 겨울의 농성장은 특히 그렇다. 틈으로 파고드는 냉기, 그리고 언제 끝날지 모르는 기다림, 그 시간을 버티는 일이 이곳 활동가들의 일상이 되어 있다.2017년 11월부터 수문이 열려 있는 동안 세종보 상류에서는 분명한 변화가 관찰돼 왔다. 드러난 모래톱, 얕아진 여울, 그리고 그 공간을 다시 찾아오는 물새들. 현장 활동가들은 이러한 변화를 꾸준히 기록해 왔고, 때문에 세종보의 회복을 시민들에게 알릴 수 있었다.이날도 떠날 채비를 하는 철새들이 분주했다. 장거리 이동을 앞둔 새들에게 강은 에너지를 채우는 마지막 기착지다. 이곳을 이용해 번식하는 멸종위기야생생물 2급 흰목물떼새도 밤새 분주했다. 가짜 둥지를 만들고 짝짓기를 준비하며 울어댔다. 얕은 수역과 살아난 모래톱은 이들에게 먹이터이자 쉼터다. 보가 닫혀 담수가 유지된 상태였다면 보기 어려운 장면이다.농성장 사람들이 지켜내려는 것은 단순한 보 철거만이 아니다. 흐름을 되찾아가는 강의 시간을 지키는 일이다. 그러나 이를 책임져야 할 이재명 정부는 출범 8개월이 다 되어 가도록 뚜렷한 진전을 보여주지 못한 채 시간을 보내고 있다.세종보를 둘러싼 논쟁은 여러 정부를 거치며 반복돼 왔다. 문재인 정부 시기 금강과 영산강 보 처리 방안을 마련하기 위해 민관 공동조사와 사회적 논의가 진행됐었고, 그 결과 일부 보는 해체 또는 상시 개방 권고가 제시됐다. 하지만 실제 실행에 옮기지 못하며 세월을 보내며 정권을 마쳤다.이후 정부가 바뀌며 보 존치 기조로 정책 방향이 선회했고, 거의 유일하게 온전히 개방되어 온 세종보까지 재가동이 추진됐다. 현장의 세종보 농성장이 아니었다면 세종보는 이미 담수됐을 가능성이 크다. 그랬다면 2026년 봄을 준비하는 새들의 모습 역시 이곳에서 보기 어려웠을 것이다.강은 천천히, 그러나 분명하게 회복의 방향으로 돌아오고 있다. 반면 정책은 여전히 과거의 한단에 묶인 채 자연의 시간에 제동을 걸고 있다.긴 농성의 흐름 속에서 현장 분위기를 크게 흔든 장면이 있었다. 김성환 기후에너지환경부 장관(이하 김 장관)이 지난해 세종보 농성장을 찾았을 때다. 김 장관은 윤석열 정부 당시 보 존치 결정 과정에 과오가 있었을 가능성을 언급했다. 그러나 동시에 '행정의 연속성'을 강조했다. 잘못된 정책 판단 역시 역사라는 취지의 발언도 이어졌다.현장에서 이 발언은 다르게 받아들여졌다. 수백 일을 버텨 온 농성의 문제 제기가 다시 원점으로 되돌아가는 듯한 느낌이었기 때문이다. 정책적 재검토에 대한 기대보다는, 기존 결정의 틀 안에서 관리하겠다는 신호로 읽혔다.그 이후 기후에너지환경부의 행정의 연속성은 실제 유지되었고, 4대강 재자연화 정책을 적극적으로 진전시키지 못하고 있다. 국정과제로 채택되고 국정기획위원회에서 정리된 안이 있음에도 실행은 뒤따르지 않고 있는 상황이다.연속성은 책임 위에 서 있는 것인지 묻지 않을 수 없다. 국민주권 정부를 지향한다던 이재명 정부는 4대강 재자연화를 요구하는 시민들의 목소리 위에서 출범했다. 그러나 현재 현장에서 체감되는 변화의 속도는 매우 더디다.강의 관리 방식 변화는 더 이상 미룰 수 없는 과제다. 세종보와 공주보를 제외한 14개의 보는 아직 수문조차 제대로 열어보지 못했다. 매년 반복되는 녹조는 이제 사회적 재난 수준으로 거론되고 있다. 16개 보 건설 이후 이어진 정체 수역화는 4대강 생태계의 근간을 약화시키고 있으며, 그 영향은 지금도 진행형이다.현 정부가 부동산 분야에서 '공공 자원의 왜곡'을 강하게 문제 삼고 있는 점을 떠올리면, 환경 분야의 정체는 더욱 대비된다. 하천 관리에서도 동일한 공공성 기준이 적용되어야 한다. 부동산이든 강이든 결국 핵심은 공공 자원을 어떻게 관리할 것인가의 문제이기 때문이다.지난 18일 오후 3시, 세종보 재가동 중단과 4대강 재자연화를 촉구하는 21차 거리미사가 진행됐다. 지금도 시민들은 강을 지키기 위해 세종보 농성장을 찾고 있다. 농성장에는 여전히 바람이 세다. 그럼에도 강 위의 새들은 먹이를 찾고 몸을 고르며 북쪽으로 떠날 준비를 한다. 강과 그 안의 생명들은 이미 다음 계절로 넘어가고 있다.그러나 세종보 농성장은 오늘도 같은 질문을 붙잡고 서 있다. 660일째, 국가의 하천 정책은 과연 어느 방향으로 흐르고 있는가. 2026년 새해, 현장에서 다시 운동화 끈을 묶는다.