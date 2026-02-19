윤석열 무기징역에 "국민들 기다린 시간에 비해 아쉽다"

큰사진보기 ▲서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)는 19일 오후 3시부터 진행한 1심 선고공판에서 지난 2024년 현직 대통령으로서 12·3 내란을 저질러 내란우두머리·직권남용권리행사방해 혐의를 받는 윤씨에게 무기징역을 선고했다. 한 가정집에서 시민이 TV화면을 보고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

서울중앙지방법원이 19일 윤석열씨에게 내란우두머리 혐의로 무기징역을 선고한 데 대해 울산지역에서는 '국민들이 기다린 시간에 비해 아쉽다'는 반응이 나왔다.진보당 울산시당은 법원 판결 후 논평을 내고 "443일, 국민들이 분노와 슬픔을 삭이며 애타게 기다린 그 긴 시간에 비해, 오늘 선고가 법정 최고형으로 단죄하지 못한 것은 깊이 아쉽고 유감스럽다"며 "헌정을 유린한 죄의 무게는 그 어떤 처벌도 가볍게 느껴지게 한다"고 밝혔다.하지만 진보당은 "그러나 오늘 선고는 끝이 아니라 새로운 시작"이라며 "내란은 반드시 대가를 치른다는 역사적 원칙을 이 땅에 다시 세운 날이다. 이 원칙이 흔들려서는 안 된다"고 당부했다.특히 진보당은 "내란 단죄의 의미가 세월 앞에 흐려지지 않으려면, 과거 전두환·노태우에게 내려진 것과 같은 사면이 결코 있어선 안 된다"라며 "정치적 타협이나 시류에 편승한 용서는 민주주의를 다시 한번 배신하는 일이라 끝까지, 단 하루도 빠짐없이 감옥에서 그 책임을 다 지도록 해야 한다"라고 주문했다.더불어민주당 울산시당도 논평을 내고 "재판부는 윤석열의 비상계엄이 내란임을 인정했고, 김용현·노상원·조지호·김봉식 등 중요임무 종사자들의 범죄 혐의 또한 명확히 판단했다"라며 "내란의 실체를 법원이 확인했다는 점은 분명하다"라고 밝혔다.이어 "그러나 그 결론이 무기징역이라는 점에서 국민은 묻지 않을 수 없다"라며 "국민이 준 권력을 무력으로 찬탈하고 민주주의를 전복해 자신들의 왕국을 만들려 한 대역죄에 법정 최고형이 아닌 '사실상의 감경 논리'가 적용된 것이 과연 정의인가"라고 반문했다.특히 "'범죄전력이 없고, 치밀한 계획이 아니며, 계획이 실패했다'는 재판부의 형량 감경 사유는 한마디로 언어도단일 뿐"이라며 "내란은 실패했기 때문에 죄가 가벼워지는 범죄가 아니다. 민주주의를 뒤엎으려 한 시도 그 자체가 국가에 대한 중대한 반역이며 그 죄는 결코 관용의 대상이 될 수 없으므로 엄정한 단죄만이 헌정 질서를 바로 세우고 다시는 누구도 내란을 꿈꾸지 못하게 하는 길"이라고 밝혔다.내란청산 사회대개혁 울산운동본부는 입장문을 내고 "이번 판결에는 간과할 수 없는 중대한 흠결이 있다"라며 "판결문 어디에도 내란으로 고통받은 국민의 자리는 없었다"라고 지적했다.이들은 "그날 밤 국민은 아무런 예고 없이 계엄 선포 소식을 접했고 국회로 달려간 시민들은 무장한 계엄군과 마주했고, 수많은 사람이 공포와 혼란 속에서 밤을 지새웠다"라며 "해외의 한국인들은 귀국이 가능한지 떨며 뉴스를 확인했고, 기업과 시장은 충격에 휩싸였으며, 민주주의가 하룻밤 사이 무너질 수 있다는 경험은 사회 전반에 깊은 상흔을 남겼다"라고 상기했다.그러면서 "내란은 특정인을 겨냥한 폭력이 아니었기에 물리적 사상자는 없었지만, 그 피해는 대한민국 국민 전체가 나누어 짊어진 것이었다"라며 "재판부가 '희생자가 없었다'는 사정을 정상참작 사유로 삼았다면, 이 거대한 집합적 피해를 외면한 것이나 다름없다"라고 지적했다.이어 "더욱이 '희생자가 없었다'는 사실은 내란 집단의 자제가 아니라, 민주주의를 지켜내려는 국민의 열망과 용기가 만들어낸 결과였다"라며 "지귀연 재판부가 이 본질을 간과한 것은 항소심에서 반드시 바로잡아야 할 대목"이라고 밝혔다.더불어민주당 손근호 울산시의원은 판결 직후 페이스북에 글을 올려 "12.3 불법 계엄은 내란"이라며 "무기징역 선고가 사형에 미치지 못해 아쉬움은 남지만, 법의 심판은 내려졌고 이제 남은 과제는 단죄"라고 밝혔다.이어 "가담의 수위를 막론하고 내란에 동조한 모든 세력에 엄중한 책임을 물어, 다시는 이 땅에 쿠데타가 발붙이지 못하게 해야 한다"라고 덧붙였다.울산 동구청장직을 사퇴한 김종훈 울산시장 예비후보도 판결 후 페이스북에 글을 올려 "재판부가 말했듯이 이 사건의 핵심은 군을 국회로 보낸 것 그리고 그 군은 국민이 막아주셨다"라며 "용감한 국민이 군대와 헬기, 총 앞에서도 물러서지 않고 이 나라와 민주주의를 지켜주셨다"라고 밝혔다이어 "이제 남은 것은 내란우두머리 추종세력, 내란 동조세력의 완전한 청산"이라며 "아직도 국민들에게 사과하기는커녕 윤어게인과 한몸이 되려는 국민의힘, 역사 앞에 무섭지 않나. 윤어게인은 내란 어게인, 폭동 어게인으로 국민들이 심판할 것"이라고 강조했다.