국힘 김미애 "윤석열 무기징역, 겸허히 수용"

1심 재판부가 12.3 내란 혐의로 전직 대통령 윤석열씨에게 무기징역을 선고하자 부산지역 국민의힘 국회의원 가운데 김미애(부산 해운대을) 국회의원이 바로 별도의 입장문을 냈다.
비상계엄 선포 443일 만인 19일, 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)가 12.3 내란 우두머리 혐의를 인정하자 김 의원은 "참담하고 무거운 심정으로 지켜보았다"라며 "과거 탄핵 인용 결정을 존중하고 사과드렸듯, 오늘 사법부의 판단 역시 겸허히 수용한다"라고 의견을 밝혔다.
국민의힘 책임론이 제기되는 만큼 김 의원은 사과와 함께 12.3 내란이 다시는 되풀이 돼선 안 된다는 점도 강조했다. 그는 "무엇보다 이 모든 과정에서 사랑하는 국민 여러분께 크나큰 혼란과 돌이킬 수 없는 피해를 드린 점 진심으로 사죄드린다"라며 고개부터 숙였다.
그러면서 "상황이 아무리 얽히고 어렵더라도 정치는 반드시 정치적으로 풀어야 한다. 결국 국가의 대외신인도가 하락하고 궁극적으로 국익에 반하게 된다는 뼈아픈 사실을 무겁게 깨닫는다"라고 자성을 담았다. 특히 "(당시) 집권 여당의 의원으로서 이 같은 헌정사의 비극을 막지 못한 책임을 통감한다"고 덧붙였다.
김 의원은 메시지는 다시 한번 사과를 언급하는 것으로 마무리됐다. 그는 "이제는 분열을 멈추고, 무너진 국격과 상처 입은 민생을 회복하는 데 온 힘을 다하겠다. 거듭 죄송하다"라고 사과의 말을 전했다.
같은 날 오후 5시 기준, 다른 의원들은 김 의원과 달리 법원의 내란 혐의 인정과 윤씨 무기징역에 대해 침묵하는 모양새다. 설날 직전만 해도 덕담을 올리며 활발한 소통 창구나 '입' 역할을 했지만, 이날 선고에 대해선 별다른 반응을 확인하기 어려웠다.
한편, 국민의힘 소장파 의원 모임인 대안과미래도 국회에서 기자회견을 열어 공개 사과 기자회견을 열었다. 이날 대안과미래는 "뼈를 깎는 성찰과 반성을 통해 '탄핵의 강'을 건너 통합과 혁신의 미래로 나아가야 한다"라며 장동혁 지도부의 '윤어게인 절연' 등을 강하게 요구했다. 부산지역에서는 이성권(부산 사하갑) 의원이 참석해 발표문을 낭독했고, 정연욱(부산 수영) 의원도 명단에 이름을 올렸다.
[관련기사]
[속보] '내란 우두머리' 윤석열 무기징역 선고
https://omn.kr/2h331