윤석열 무기징역에 정청래 "사형 메시지 준비했는데..."

▲정청래 "윤석열 무기징역, 국민 법감정에 반하는 매우 미흡한 판결"정청래 더불어민주당 대표가 19일 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 무기징역을 선고한 법원을 향해 "조희대 사법부는 사형이 아닌 무기징역을 선고함으로써 사법 정의를？흔들었다"며 "국민 법감정에 반하는 매우 미흡한 판결"이라고 밝힌 뒤 굳은 표정으로 나서고 있다. 정 대표는 이 자리에서 "지귀연 재판부의 판결을 매우 유감스럽게 생각한다"며 "비상계엄에 맞선 국민을 애써 외면한 판결"이라고 지적했다. ⓒ 남소연 관련사진보기