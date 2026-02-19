강병덕, 윤석열 1심 판결에 "사형 선고했어야... 재판부 끝까지 실망"

큰사진보기 ▲더불어민주당 강병덕 당대표 정책특보는 19일 윤석열 전 대통령 내란 사건 1심 선고와 관련해 "윤석열에 대한 판결은 법정최고형인 사형이 당연한 귀결로, 재판 내내 실망스럽던 재판부가 마지막까지 국민께 상처를 주는 판결을 해 분노한다"는 입장을 밝혔다. 더불어, 국민의힘 소속 이현재 하남시장의 내란에 대한 침묵을 강하게 비판하며, 윤석열 내란 사태에 대한 즉각적인 입장 표명을 재촉구했다. ⓒ 강병덕 캠프 관련사진보기

더불어민주당 강병덕 당대표 정책특보는 19일 윤석열 전 대통령 내란 사건 1심 판결과 관련해 "윤석열에 대한 판결은 법정 최고형인 사형이 당연한 귀결이었으나, 재판부가 끝내 국민을 실망시켰다"며 강하게 비판했다.강 특보는 "내란 수괴인 윤석열을 석방하는 등 재판 내내 국민을 불안하게 했던 재판부가 결국 무기형을 선고했다"며 "헌정질서를 파괴한 세력은 사형으로 단죄했어야 한다"고 목소리를 높였다.그는 또한 국민의힘 소속 이현재 하남시장이 내란 사태에 대해 침묵을 이어가고 있는 점을 지적하며, 즉각적인 입장 표명을 재차 촉구했다. 강 특보는 "극우 세력이 여전히 윤석열 무죄를 주장하는 현실에서, 정치인들의 침묵은 사실상 방조"라며 "이현재 시장은 극우 세력의 눈치를 보지 말고 민주주의를 지켜낸 시민 앞에서 분명한 입장을 밝혀야 한다"고 강조했다.강 특보는 지난 1월 출마 기자회견에서도 이현재 시장에게 "윤석열의 편인지, 내란을 막아낸 시민의 편인지"를 묻고 입장 표명을 요구했지만, 현재까지 답변은 없는 상황이다.아울러 그는 세계정치학회(IPSA) 서울총회에서 일부 정치학회 회장이 대한민국 시민 공동체(Citizen Collective)를 노르웨이 노벨위원회에 노벨평화상 후보로 추천한 사례를 언급하며 "이현재 시장은 자랑스러운 시민 공동체 앞에서 당당히 입장을 밝혀야 한다"고 거듭 촉구했다.