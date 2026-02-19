광주 시민사회 "윤석열 무기징역, 내란세력 면죄부 줘"

큰사진보기 ▲1월 14일 새벽 내란우두머리 사건 결심공판(서울중앙지방법원 형사합의25부·재판장 지귀연 부장판사)에서 윤석열씨가 최후진술을 하고 있다. 2026.01.15 ⓒ 서울중앙지방법원 관련사진보기

큰사진보기 ▲2월 19일 서울중앙지법에서 열린 전 대통령 윤석열에 대한 내란 우두머리 혐의 재판에서 지귀연 부장판사가 선고 요지를 설명하고 있다. ⓒ 서울중앙지법 관련사진보기

광주광역시 시민사회가 19일 "내란수괴 윤석열에게 무기징역을 선고해 내란 세력에게 면죄부를 준 지귀현 재판부를 규탄한다"고 밝혔다.26개 시민사회단체로 구성된 광주시민단체협의회는 이날 성명을 내고 "윤석열은 국민 생명을 보호하고 국민 행복 증진을 위해 일하라고 준 권한을 국민을 죽이는 데 쓰려했던 자"라며 이같이 비판했다.단체는 "윤석열에 대한 사형 선고는 최소한의 정의일뿐"이라며 "민주주의 수호 의무를 내팽개치고 국헌을 문란케 해 대한민국을 벼랑으로 내몬 자에게 사형을 선고하지 않은 것은 최소한의 정의조차 실현하지 못한 일"이라고 말했다.이어 "지귀현 재판부는 김용현을 제외한 내란 주요 종사자들에 대한 내란 예비 음모 행위, 윤석열 수첩 등 수많은 국민을 학살하려 했던 계획, 외환 유치 등에 대해서는 그 증거가 부족하다고 명시했다"며 "윤석열과 함께 내란을 획책한 주요 임무 종사자들에게 면죄부를 부여했다"고 지적했다.또 "이는 군과 경찰, 행정부의 고위 관료 일부에게만 죄를 묻고, 행정부와 국회, 사법부와 언론에 깊이 뿌리내린 내란 세력을 보호하기 위한 꼼수로 볼 수 있다"며 "그러므로 이번 사법부의 판결은 사법부 역시 내란에 동조했던 공모자임을 자인한 것"이라고 밝혔다.단체는 "종합 특검은 철저한 수사를 통해 내란만이 아니라 외환 유치의 죄까지 철저하게 파헤쳐 내란 세력을 철저히 단죄해야 한다"며 "내란 세력에게 면죄부를 부여한 사법부는 철저하게 개혁해야 한다"고 촉구했다.그러면서 "이제 사법부 개혁은 다시는 내란을 꿈꿀 수 없는 나라를 만들기 위한 가장 중요한 과제가 됐다"며 "내란 세력을 완벽히 단죄할 때까지, 사법 개혁을 완수하는 그 날까지 광주 시민사회도 시민과 함께 투쟁해 나갈 것"이라고 덧붙였다.