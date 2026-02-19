김병욱 "분당 재건축 물량 동결은 성남시장 무능의 결과"

큰사진보기 ▲더불어민주당 성남시장 출마 예정자인 김병욱 의원이 19일 성남시 재건축 물량 논란과 관련해 신상진 성남시장을 강력 비판했다. ⓒ 김병욱 의원실 관련사진보기

"재건축 물량 논쟁, 무능의 결과다. 힘있고 능력있는 시장이 필요하다."

더불어민주당 성남시장 출마 예정자인 김병욱 의원이 성남시 재건축 물량 논란과 관련해 신상진 시장을 강력 비판했다.김 의원은 19일 자신의 SNS를 통해 "분당 재건축 물량 동결은 정부의 차별이 아니라 성남시장의 무능에서 비롯된 것"이라며 "준비 없는 변명 대신 실행력 있는 시장이 필요하다"고 목소리를 높였다.앞서 같은날 신상진 시장은 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 분당신도시 재건축 물량 제한 폐지를 요구했다. 이에 대해 김 의원은 "원칙적으로 지지하고 환영한다"면서도 "정부가 이주대책 미비를 이유로 물량을 제한했다고 스스로 밝히지 않았느냐. 이는 정부의 문제가 아니라 성남시가 준비하지 못한 문제"라고 반박했다.김 의원은 고양특례시, 안양시, 군포시 사례를 언급하며 "일산, 평촌, 산본은 이미 이주단지 확보와 로드맵을 마련했지만 성남시는 아무런 준비 없이 선거를 100여일 앞두고 정부 탓만 하고 있다"고 지적했다. 이어 "일산은 물량이 5배, 중동은 5배, 평촌은 2배 이상 늘었는데 분당만 동결된 이유는 준비 부족 때문"이라고 강조했다.또한 그는 "더욱 기가 막힌 것은 신상진 시장은 국민의힘 소속이라는 점"이라며 "윤석열 정부와 거의 같은 시기에 임기를 시작했는데 얼마나 긴밀하게 협의하셨느냐. 능력있고 힘있는 시장이라면, 특별법이 시행되기 전후에 국토부와 협의하여 문제를 해결했어야한다"고 지적했다.이어 "정부가 차별했다고 하는데, 그 정부는 어느 정부를 말씀하시는 건가. 윤석열 정부 아닌가. 시장께서 협상을 못하신 것"이라며 "이주대책이 미비하다고 하는데, 시장께서 준비를 안 하신 것이다. 물량제한을 폐지하라고 하는데, 왜 진작 요구하지 않으셨느냐"고 반문했다.그러면서 "저는 청와대에서 이재명 대통령을 모시며 중앙정부와의 협상력을 검증받았다"며 " 국토부를 비롯한 각 부처와 어떻게 소통하고 협상해야 하는지 잘 알고 있다"고 말했다.김 의원은 "제가 성남시장이 되면, 취임 즉시 국토부와의 협상 채널을 가동하여 분당 물량제한 해소에 나서겠다"며 "노후주택특별법의 모든 특례를 활용하여, 주민 여러분이 원하는 방식으로 재건축을 추진하겠다"고 약속했다.그는 "분당 재건축은 더 이상 미룰 수 없는 절박한 과제"라며 "준공 30년이 넘은 아파트가 대다수인 만큼 안전과 도시 경쟁력을 위해 지금 당장 추진해야 한다. 성남시민은 더 이상 무능한 변명을 들어서는 안 된다"고 강조했다.