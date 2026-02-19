80여 년 전 한라산에 입산한 사람의 흔적을 찾는 사람들

1948년도에 엄청난 사람들이 한라산으로 들어갔다. 살고자 입산했지만 뒤에는 군인과 경찰로 구성된 토벌대가 죽이기 위해 입산했다. 그래서 한라산에는 삶과 죽음 사이에 놓인 처절한 흔적들이 고스란히 땅속에 묻혀 있는데 이 흔적들을 찾고자 10년째 매주마다 산을 오르는 사람들이 있어 동행했다.
1949년 2월 설날 음식은커녕 눈보라 치는 추위와 배고픔을 견디며 생사(生死)를 산에서 보낸 사람들을 생각하며 토벌이 극에 달하던 시기인 설 연휴 기간에 4.3유적지조사단인 '4.3통일의 길, 마중물(아래 4.3마중물조사단)'을 따라 나섰다.
1947년 3.1절 기념대회 후 시위에 참여했다고, 시위 현장의 사상자(6명 사망, 8명 부상) 건에 항의했다고, 경찰의 시위 현장 발표가 부당하다며 공무원과 미군 통역관 등 제주민들이 총파업으로 대응했다고, 미군정 경찰은 제주민들을 잡아서 고문을 시작했다. 사람들은 피신했다.
1948년 5월 10일 38선 남쪽만의 국회의원 선거와 단독정부 수립 강행에 제주민들은 항의하며 투표 참여를 거부하자 공권력은 죽음의 폭력을 행사했고, 살고자 하는 제주민들은 산으로 입산했다.
1948년 10월 17일 "해안선으로부터 5킬로미터를 벗어나 한라산을 출입하는 자들을 폭도배로 간주해 총살한다"는 포고령이 발표되자 제주민들은 한라산 더 깊은 곳으로 피신했다.
낙엽이 지고 눈보라 치는 추운 겨울이 되자 피신한 사람들을 토벌하기 위해 군인과 경찰은 한라산으로 들어갔다. 1949년 3월 제주지역경비사령관(유재흥 대령)은 '대략 2만여 명 정도가 산에 남아 있다는 보고를 받았다'로 증언하고 있다.
배기철 단장은 "산으로 입산할 수 밖에 없었던 이들의 삶을, 그리고 한겨울의 추위와 배고픔을 견디어야 했던 사람들의 삶을, 토벌 과정에서 죽어야만 했던 이들의 삶에 대한 기록은 정리되지 못하고 있음에, 이들의 삶을 찾는 것은 4.3의 진실을 찾는 또 하나의 과제여서 매주 일요일마다 산으로 들어가고 있다"고 말했다.
2015년 10월에 결성(회원 50여 명)된 '4.3통일의 길, 마중물'은 2년 동안 준비 작업을 진행했다.
제주4.3연구소를 비롯해 단체와 기관에서 발간한 각종 증언 자료집과 보고서, 미군 문서 기록, 조선총독부가 제작한 근세조선오만분지일지형도(1914-1918), 미군이 촬영한 제주도 항공사진(1948.05), 김석범의 '화산도'와 한림화의 '한라산의 노을' 등 소설 속의 전투지나 도민 피신지, 그리고 한라산을 발로 누빈 인문연구가의 자문 등을 통해 2017년 10월에 첫 답사지인 노로오름(1068미터)을 시작으로 한대오름, 돌오름 등 중산간 오름 지역과 어승생, 청산이도, 물장오리 등 한라산 지역을 329회(2026.02.15. 기준)나 걸으며 70여 년 동안 잠들어있던 유물들을 하나씩 깨웠다.
조릿대를 걷어내도 육안만으로는 세월의 무게를 제대로 걷어 낼 수 없자 금속탐지기를 구입하여 산으로 들어갔다.
한라산에는 피신한 입산자들의 집터와 생활용품, 농기구 등 생활 흔적과 무장대와 토벌대가 남긴 다수의 탄피와 탄두, 박격포 불발탄 등 삶과 죽음의 경계를 가르는 유물들이 나왔다. 특히 무장대와 토벌대가 격전을 벌인 곳은 상대방을 향한 방어용 돌담(트)과 서로를 향했던 탄두와 탄피들이 70여 년 전의 상황을 그대로 잠재우고 있었다.
4.3마중물조사단과 동행한 민오름(642미터) 중턱 물가(습지)에는 마을 주민들이 집단으로 거주했을 정도로 여러 돌담집터 흔적이 남아 있었다. 당시 돌담집은 나뭇가지들을 얼키설키 엮어서 지붕을 만들었을 것이고 돌담 사이와 나뭇가지 사이로 들이닥치는 눈보라와 함께 추위와 배고픔을 견디어 냈을 것이다. 궤에도 피신 흔적이 있었다.
지난 10년 동안 유적지 현장을 기록한 고영구 연구자에게 특이 사항을 묻자 "노로오름에는 숟가락과 밥사발 등 생활 흔적 외에도 집단 방어시설과 일본 99식 소총과 미군의 M1카빈(M1 Carbine. 30) 탄피, M1 개런드(M1 Garand) 탄환 등 무기류, 전투 흔적 등이 고스란히 발견되었을 뿐만 아니라 미 육군의 정복 단추가 발굴되어 토벌과정이나 토벌 후에 미군 관계자가 전투 현장을 방문했을 가능성과 함께 미군이 어떤 형식으로든 4.3 학살에 개입했다는 확실한 물증이 나왔다"고 말했다.
4.3마중물조사단은 유적지 현장에서 발굴된 유물들을 보관할 저장 시설과 관리할 주체 등의 어려움으로 유물이 발견된 위치정보(GPS)를 저장하고, 탄피와 수류탄, 몽당 놋숟가락 등의 유물들을 촬영한 후 땅속에 묻었다. 그리고 가상 공간에 기록관www.43majungmul.com
을 만들어 기억 투쟁을 전개하고 있다.
배기철 단장은 "4·3 당시 산에 올랐던 사람들의 삶의 흔적에 대해서 조사가 미미하다. 한라산의 수많은 삶을 조명하는 노력이 필요하며, 유적지에서의 유물 발굴을 위해 훈련된 인력과 첨단 장비를 통해 발굴을 준비해야 한다"고 지적했다. 그리고 "유적지 보존과 함께 발굴된 유물들을 보관하고 관리할 수 있는 시설이 마련될 때 4·3 진상규명을 위한 자료 구축이 가능하다"고 말했다.