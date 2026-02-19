[홍성] 아프리카돼지열병 '추가 확산 없어'... 정밀 조사 결과 '음성'

설을 앞두고 아프리카돼지열병이 발생한 홍성군이 확산 방지에 나서면서 19일 현재, 추가 발생하지 않고 있다.
홍성군은 지난 12일 은하면 대판리 한 축산농가에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생해, 해당 농장 돼지 3462두에 대해 긴급 살처분 조치했다(관련 기사 : 전국 최대 축산 단지 홍성, 설 앞두고 아프리카돼지열병 발생
또한, 초동방역팀과 역학조사반을 투입해 출입 통제와 소독 조치를 완료하는 한편, 홍성군 가축전염병 (ASF) 재난안전대책본부를 운영하는 등 대책에 나서고 있다.
아프리카돼지열병(ASF)은 돼지와 야생 멧돼지에서 발생하는 치사율이 최고 100%에 이르는 바이러스성 질병이다.
특히, 홍성군은 설 연휴 기간 추가 확산 방지를 위해 축산 농장 방문 자제와 축산농가는 외부인 출입 통제, 소독 철저 등 차단방역에 협조해 줄 것을 당부한 바 있다.
그러면서, 아프리카돼지열병(ASF) 행동 지침에 따라 발생 농장 반경 10km 이내를 방역대로 설정하고, 해당 구역 내 212개 농가에 대한 긴급 예찰 활동에 나섰다.
홍성군이 방역에 총력을 기울이는 이유는 관내 돼지사육 농가는 321호, 사육두수는 64만 496두로, 전국 5.6%, 충남 25.4%를 차지하는 국내 최대 축산 규모이기 때문이다.
다행히 이번 설 연휴 기간 추가 확산은 발생하지 않았지만, 홍성군은 연일 24시간 비상근무를 실시하고 있다.
하지만, 홍성군에 따르면 발생 지역 주변 축산농가에 대한 예찰을 강화하는 한편, 홍성군 가축전염병 (ASF) 재난안전대책본부를 운영하고 있다.
홍성군에 따르면 발생 지역 주변 500m 이내 3 농가(3520두)에 대해서는 관리지역으로 지정한 가운데, 임상·정밀검사가 진행됐다.
정밀검사 결과 음성으로 확인됐으며 농가에서는 지속적으로 임상검사가 진행 중이지만, 주기적으로 정밀검사도 실시할 예정이다.
따라서, 도축장 출하 등에는 다소 시간이 걸릴 것으로 보인다.
이런 가운데, 홍성군은 아프리카돼지열병 발생 지역인 은하면 지역에 소독시설 2곳과 통제초소 3곳을 설치하고 다음 달 6일까지 운영한다.
이용록 군수는 설 연휴가 끝난 직후인 19일, 자신의 SNS를 통해 "설 연휴 기간 가축전염병 차단 및 확산 방지에 함께해 주신 가축사육 농가 등 모든 분께 감사하다"면서도 "(앞으로도) 가축전염병 예방과 차단에 사육 농가는 물론 군민 모두가 함께해 줄 것"을 당부했다.
홍성군 관계자는 19일 기자와 통화에서 "아프리카돼지열병 발생 농장 돼지 3462두는 이미 살처분됐다"면서 "관리지역 (3농가)는 정밀 검사 결과 음성으로, 충남도와 농축산식품부 회의 결과 예방적 살처분을 보류한 상태"라며 이같이 말했다.
그러면서 "아프리카돼지열병 발생 당시 내려진 48시간 가축 일시 이동 중지는 해제됐다"며 "현재는 (협의 후 분변반출과 출하 등이 가능한)가축 일시 이동 제한 상태"라고 덧붙였다.