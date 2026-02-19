대구시, 21일부터 28일까지 '대구시민주간'... 대구 시민정신 되새긴다

큰사진보기 ▲대구시는 오는 21일부터 28일까지 '대구시민주간'을 운영한다. ⓒ 대구시 관련사진보기

대구시는 국채보상운동과 2.28민주운동 등 자랑스러운 대구 정신을 확산·계승하기 위해 '함께 여는 내일, 다시 뛰는 대구!'라는 슬로건으로 오는 21일부터 28일까지 '대구시민주간'을 운영한다.시민주간 첫 날인 21일 오전 대구오페라하우스에서 '시민의 날' 기념식을 열고 자랑스러운 시민상 시상, 대구의 과거·현재·미래를 형상화한 주제공연, 시민의날 선포 퍼포먼스, 희망의 합창을 진행한다.대구시민상 대상은 독거노인과 소외계층을 위한 나눔 활동을 꾸준히 실천해 온 차준용 달성군 통합방위협의회 부의장이 수상하고 부문별 본상은 윤진기 화본마을 영농조합법인 대표이사(지역사회개발), 홍창식 (주)레피오 대표(사회봉사), 김향옥 동부여성문화회관 자원활동센터 회장(선행·효행)이 수상한다. 특별상은 조재곤 (주)영풍 대표이사, 나복희 여성회간 자원활동센터 회장이다.시민주간에는 대구의 역사와 정신을 되세기고 '비도진세(備跳進世·도약할 준비를 하고 세상으로 힘차게 나아가다)'의 의지를 다지기 위한 시민참여 행사들도 다채롭게 마련된다.23일에는 대구독립기념관 건립을 위한 '대구독립운동기념관 건립 포럼'이 광복회 대구시지부 항일독립운동체험학습관에서 열리고 21일부터 3월 1일까지 어린이 눈높이에 맞춘 '2.28민주운동 어린이 특별전이 열린다.또 27일에는 대구시립교향악단의 '2.28민주운동 제66주년 기념 특별연주회가 열리고 대구 3대 박물관인 근대역사관, 방짜유기박물관, 향토역사관에서는 대구의 역사를 주제로 한 특강과답사·체험 프로그램이 4월까지 운영된다.대구시는 광복 이후부터 현재까지 대구의 변화와 시민의 삶을 담은 대구 역사총서 '사진으로 보는 대구 80년'을 관내 중·고교에 배부하고 주요 사진 자료를 슬라이드 영상으로 제작해 시민의날 기념식 당일 오페라하우스 앞 웰컴타워에서 상영한다.시민주간을 기념해 다양한 이벤트도 진행할 예정이다. 대구어린이세상, 달성군 네버랜드, 대구국립과학관은 무료입장이 가능하고 더현대 대구는 할인쿠폰을 지급하며 '2025 한국관광의 별' 유망지로 선정된 사유원은 입장권을 할인한다.시민의날 기념식 및 시민 참여 프로그램에 관한 사항은 대구문화예술진흥원(dgfca.or.kr) 및 각 기관·업체 누리집에서 확인할 수 있다.김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 "이번 시민주간은 어떠한 위기 앞에서도 연대와 헌신으로 응답했던 위대한 대구 시민정신을 다시금 되새기는 기회가 될 것"이라고 말했다.