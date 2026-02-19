법원, '12·3 내란 서울경찰청장' 김봉식 징역 10년 선고

김봉식 전 서울경찰청장은 내란중요임무종사 혐의로 징역 10년을 선고받았다.
서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)는 19일 오후 1심 선고공판에서 12·3 내란 당시 조지호 경찰청장과 공모한 ▲윤석열·김용현 등과의 안가 회동 및 비상계엄 선포 대비 ▲ 경찰의 국회 외곽 봉쇄 ▲국가사수본부의 정치인 등 반국가세력 합동체포조 편성·가담 혐의 등을 모두 유죄로 인정했다.
징역 10년의 선고형량은 지난달 내란특검(특별검사 조은석) 구형량(징역 15년)을 밑도는 것이다.
재판부는 양형이유에서 다음과 같이 밝혔다.
"피고인 윤석열과 피고인 조지호의 지시에 따라서 경찰을 국회에 출동시키거나 국회 출입문을 폐쇄하고 국회의원 등을 포함한 사람들의 국회 출입을 막는 일을 직접 주도했다. 특히, 국회를 경비해야 할 임무를 가지고 있는 국회경비대에게조차 국회 출입 통제에 관여하게 하는 등 비난의 여지가 크다. 다만, 계엄선포 당일이 되어서야 군의 국회 투입 등 사실을 알게 되었고, 국회 출입을 잠시 허용하기도 했고 특히 물리적 사용을 자제한 것으로 보인다. 오랜 기간 경찰 공무원으로 봉직해 왔고 아무런 범죄 전력이 없다."