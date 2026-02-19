법원, '12·3 내란 서울경찰청장' 김봉식 징역 10년 선고

큰사진보기 ▲김봉식 전 서울경찰청장은 2025년 11월 27일 서울중앙지방법원 '내란우두머리' 재판에 출석해 "제 지시에 따른 직원들에게 법적 제재가 가해지지 않기를 간절히 바란다"며 눈물을 보였다. ⓒ 서울중앙지방법원 관련사진보기

"피고인 윤석열과 피고인 조지호의 지시에 따라서 경찰을 국회에 출동시키거나 국회 출입문을 폐쇄하고 국회의원 등을 포함한 사람들의 국회 출입을 막는 일을 직접 주도했다. 특히, 국회를 경비해야 할 임무를 가지고 있는 국회경비대에게조차 국회 출입 통제에 관여하게 하는 등 비난의 여지가 크다. 다만, 계엄선포 당일이 되어서야 군의 국회 투입 등 사실을 알게 되었고, 국회 출입을 잠시 허용하기도 했고 특히 물리적 사용을 자제한 것으로 보인다. 오랜 기간 경찰 공무원으로 봉직해 왔고 아무런 범죄 전력이 없다."

김봉식 전 서울경찰청장은 내란중요임무종사 혐의로 징역 10년을 선고받았다.서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)는 19일 오후 1심 선고공판에서 12·3 내란 당시 조지호 경찰청장과 공모한 ▲윤석열·김용현 등과의 안가 회동 및 비상계엄 선포 대비 ▲ 경찰의 국회 외곽 봉쇄 ▲국가사수본부의 정치인 등 반국가세력 합동체포조 편성·가담 혐의 등을 모두 유죄로 인정했다.징역 10년의 선고형량은 지난달 내란특검(특별검사 조은석) 구형량(징역 15년)을 밑도는 것이다.재판부는 양형이유에서 다음과 같이 밝혔다.