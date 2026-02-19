메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

26.02.19 16:20최종 업데이트 26.02.19 16:20

법원, '12.3 내란 경찰청장' 조지호 징역 12년 선고

"경찰 총책임자임에도 포고령 면밀 검토 안 해... 민간인 보호 않고 군의 국회 출입 도와"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
조지호 전 경찰청장이 2025년 12월 29일 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)가 심리하는 '내란우두머리' 재판에 나와 증언하고 있다.
조지호 전 경찰청장이 2025년 12월 29일 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)가 심리하는 '내란우두머리' 재판에 나와 증언하고 있다. ⓒ 서울중앙지방법원

조지호 전 경찰청장은 내란중요임무종사 혐의로 징역 12년을 선고받았다.

서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)는 19일 오후 1심 선고공판에서 12.3 내란 당시 ▲윤석열·김용현 등과의 안가 회동 및 비상계엄 선포 대비 ▲ 경찰의 국회 외곽 봉쇄 ▲국가사수본부의 정치인 등 반국가세력 합동체포조 편성·가담 ▲중앙선거관리위원회 등 출입 통제·점거, 서버 반출 시도 혐의를 유죄로 인정했다.

징역 12년의 선고형량은 지난달 내란특검(특별검사 조은석) 구형량(징역 20년)을 밑도는 것이다.

AD
재판부는 양형이유에서 다음과 같이 밝혔다.

"경찰의 총책임자임에도 포고령을 면밀히 검토하기는커녕 이를 근거로 국회 출입을 차단했고, 민간인을 보호했다는 사정을 발견하기 어렵다. 오히려 경찰이 군의 국회 출입을 돕도록 했다. 선관위에 경력을 투입하는 데 관여하기까지 했다. 다만 계엄선포 당일에서야 군의 국회 투입 등 사실을 알게 된 사정이 있다. 국회 출입 통제 시간이 비교적 짧았던 것으로 보인다. 구체적인 사항을 일일이 지시한 것으로 보이지 않는다. 오랜 기간 경찰공무원으로 봉직해 왔고 아무런 범죄 전력이 없으며 혈액암을 앓는 등 건강이 상당히 좋지 못하다."

#조지호

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
선대식 (sundaisik) 내방
  • 페이스북

    • 오마이뉴스 법조팀 기자입니다. 제가 쓰는 한 문장 한 문장이 우리 사회를 행복하게 만드는 데에 필요한 소중한 밑거름이 되기를 바랍니다. 댓글이나 페이스북 등으로 소통하고자 합니다. 언제든지 연락주세요.

    이 기자의 최신기사윤석열 변호인단 반발 "정해진 결론... 쇼에 불과했다"


    독자의견0

    연도별 콘텐츠 보기