법원, '12.3 내란 경찰청장' 조지호 징역 12년 선고

큰사진보기 ▲조지호 전 경찰청장이 2025년 12월 29일 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)가 심리하는 '내란우두머리' 재판에 나와 증언하고 있다. ⓒ 서울중앙지방법원 관련사진보기

"경찰의 총책임자임에도 포고령을 면밀히 검토하기는커녕 이를 근거로 국회 출입을 차단했고, 민간인을 보호했다는 사정을 발견하기 어렵다. 오히려 경찰이 군의 국회 출입을 돕도록 했다. 선관위에 경력을 투입하는 데 관여하기까지 했다. 다만 계엄선포 당일에서야 군의 국회 투입 등 사실을 알게 된 사정이 있다. 국회 출입 통제 시간이 비교적 짧았던 것으로 보인다. 구체적인 사항을 일일이 지시한 것으로 보이지 않는다. 오랜 기간 경찰공무원으로 봉직해 왔고 아무런 범죄 전력이 없으며 혈액암을 앓는 등 건강이 상당히 좋지 못하다."

조지호 전 경찰청장은 내란중요임무종사 혐의로 징역 12년을 선고받았다.서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)는 19일 오후 1심 선고공판에서 12.3 내란 당시 ▲윤석열·김용현 등과의 안가 회동 및 비상계엄 선포 대비 ▲ 경찰의 국회 외곽 봉쇄 ▲국가사수본부의 정치인 등 반국가세력 합동체포조 편성·가담 ▲중앙선거관리위원회 등 출입 통제·점거, 서버 반출 시도 혐의를 유죄로 인정했다.징역 12년의 선고형량은 지난달 내란특검(특별검사 조은석) 구형량(징역 20년)을 밑도는 것이다.재판부는 양형이유에서 다음과 같이 밝혔다.