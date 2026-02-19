법원, '12.3 내란 경찰청장' 조지호 징역 12년 선고

조지호 전 경찰청장은 내란중요임무종사 혐의로 징역 12년을 선고받았다.
서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)는 19일 오후 1심 선고공판에서 12.3 내란 당시 ▲윤석열·김용현 등과의 안가 회동 및 비상계엄 선포 대비 ▲ 경찰의 국회 외곽 봉쇄 ▲국가사수본부의 정치인 등 반국가세력 합동체포조 편성·가담 ▲중앙선거관리위원회 등 출입 통제·점거, 서버 반출 시도 혐의를 유죄로 인정했다.
징역 12년의 선고형량은 지난달 내란특검(특별검사 조은석) 구형량(징역 20년)을 밑도는 것이다.
재판부는 양형이유에서 다음과 같이 밝혔다.
"경찰의 총책임자임에도 포고령을 면밀히 검토하기는커녕 이를 근거로 국회 출입을 차단했고, 민간인을 보호했다는 사정을 발견하기 어렵다. 오히려 경찰이 군의 국회 출입을 돕도록 했다. 선관위에 경력을 투입하는 데 관여하기까지 했다. 다만 계엄선포 당일에서야 군의 국회 투입 등 사실을 알게 된 사정이 있다. 국회 출입 통제 시간이 비교적 짧았던 것으로 보인다. 구체적인 사항을 일일이 지시한 것으로 보이지 않는다. 오랜 기간 경찰공무원으로 봉직해 왔고 아무런 범죄 전력이 없으며 혈액암을 앓는 등 건강이 상당히 좋지 못하다."