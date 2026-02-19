"분당만 재건축 연간 인허가 물량 제한... 명백한 지역차별"

큰사진보기 ▲신상진 성남시장(가운데)과 안철수(오른쪽)·김은혜(왼쪽) 국회의원이 국회 소통관에서 기자회견을 갖고 있다. ⓒ 성남시 관련사진보기

경기도 성남시 신분당 지역 현안이 다시 쟁점으로 떠올랐다. 신상진 성남시장은 19일 안철수·김은혜 국회의원과 함께 국회 소통관에서 기자회견을 갖고 "국토교통부가 분당신도시 재건축 연간 인허가 물량을 타 1기 신도시 대비 차별적으로 동결하고 있다"며 즉각적인 물량제한 폐지와 형평성 보장을 강력히 요구했다.신 시장은 기자회견에서 "국토부가 타 1기 신도시에는 연간 인허가 물량을 대폭 늘려주면서, 분당만 완전 동결한 것은 명백한 지역 차별"이라고 지적했다.성남시에 따르면, 국토부는 최근 1기 신도시 정비사업 구역 지정 상한을 기존 2만 6400가구에서 6만 9600가구로 약 2.7배 확대했다. 이에 따라 일산(5000→2만 4800가구), 중동(4000→2만 2200가구), 평촌(3000→7200가구) 등 타 신도시의 연간 인허가 물량을 2~5배 이상 대폭 늘린 반면, 분당은 '가구 증가 없음'으로 연간 인허가 물량이 완전 동결됐다.기자회견에서는 "이 같은 조치는 합리적 근거 없이 분당만을 차별하는 것으로, 헌법상 기본권 침해에 해당한다"는 주장도 나왔다.또한 신 시장은 "2024년 분당신도시 선도지구 신청 물량은 약 5만 9000가구로, 정부 배정 기준 물량인 8000가구의 7.4배에 달한다. 특별정비예정구역 67곳 중 약 70%가 신청에 참여했으며, 신청 단지 평균 동의율은 90%를 넘는다"며 "반면 일산 등 다른 신도시는 연간 인허가 물량이 5배 가까이 늘었음에도 사업 준비 부족으로 선도지구 신청 물량이 배정 물량에 미치지 못하고 있다"고 지적했다.신 시장은 "정부가 이주대책 미비를 이유로 물량을 동결하고 있으나, 실제 이주 시점은 물량 선정 후 최소 3년 뒤인 관리처분계획인가 이후의 문제"라며 "연간 인허가 물량 제한을 폐지하고 관리처분인가 단계에서 지자체와 국토부가 협의해 조절하는 방식이 합리적"이라고 밝혔다.아울러 기자회견에서는 ▲ 타 1기 신도시와의 형평성 회복 ▲분당 재건축 연간 인허가 물량 제한 완전 폐지 ▲ 단지별·연차별 분할 방식이 아닌 도시 전체를 아우르는 통합 정비계획과 특별 지원 체계 마련을 촉구했다.이들은 "분당은 학교·도로·공원·상하수도 등 기반시설이 도시 전체 단위로 설계된 신도시로, 일부 단지만 선택적으로 재건축할 경우 교통 혼잡, 생활SOC 불균형, 주민 편익 격차 등 문제가 심화될 수밖에 없다"며, "현재 정부가 내년 분당 재건축 물량 상한을 1만 2000가구로 제한하고 있어, 재건축 대상 약 10만 세대의 분당이 도시 전체를 재정비하기까지 수십 년이 걸릴 수 있다"는 우려도 제기했다.신 시장은 "분당은 대한민국 도시정책의 상징이자 수도권 남부의 핵심 거점"이라며 "국토부는 더 이상 분당 주민의 불합리한 차별을 외면하지 말고, 수도권 주택 공급 활성화를 위한 즉각적인 제도 개선에 나서야 한다"고 강조했다.