메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

26.02.19 16:02최종 업데이트 26.02.19 16:58

[속보] '내란 우두머리' 윤석열 무기징역 선고

법원 "계엄군 보내 국회 봉쇄, 국헌 문란 목적의 내란"...김용현 징역 30년·노상원 징역 18년 선고

  • 본문듣기
원고료로 응원하기

2026년 1월 14일 새벽 내란우두머리 사건 결심공판(서울중앙지방법원 형사합의25부·재판장 지귀연 부장판사)에서 윤석열씨가 최후진술을 하고 있다.
2026년 1월 14일 새벽 내란우두머리 사건 결심공판(서울중앙지방법원 형사합의25부·재판장 지귀연 부장판사)에서 윤석열씨가 최후진술을 하고 있다. ⓒ 서울중앙지방법원

[기사보강 : 19일 오후 4시 11분]

윤석열씨가 내란우두머리 혐의로 무기징역을 선고받았다.

서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)는 19일 오후 3시부터 진행한 1심 선고공판에서 지난 2024년 현직 대통령으로서 12·3 내란을 저질러 내란우두머리·직권남용권리행사방해 혐의를 받는 윤씨에게 무기징역을 선고했다.

AD
재판부는 윤씨가 비상계엄을 선포한 후 김용현 전 국방부장관 등과 공모해 무장한 계엄군을 보내 국회를 봉쇄한 행위 등을 국헌 문란 목적의 폭동 행위, 즉 내란으로 인정한 것이다.

앞서 내란특검(특별검사 조은석)은 지난달 결심공판에서 윤씨 사형을 구형한 바 있다.

내란중요임무종사·직권남용권리행사방해 혐의를 받는 12·3 내란 당시 군·경 지휘부에 대한 판결선고도 함께 진행됐다.

김용현 전 국방부장관은 징역 30년, 노상원 전 정보사령관은 징역 18년을 선고받았다.

조지호 전 경찰청장은 징역 12년, 김봉식 전 서울경찰청장은 징역 10년, 목현태 전 국회경비대장은 징역 3년을 선고받았다.

김용군 예비역 대령과 윤승영 전 경찰청 국가수사본부 수사기획조정관은 무죄였다.

#윤석열#내란우두머리

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글8
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
선대식 (sundaisik) 내방
  • 페이스북

    • 오마이뉴스 법조팀 기자입니다. 제가 쓰는 한 문장 한 문장이 우리 사회를 행복하게 만드는 데에 필요한 소중한 밑거름이 되기를 바랍니다. 댓글이나 페이스북 등으로 소통하고자 합니다. 언제든지 연락주세요.

    이 기자의 최신기사윤석열 변호인단 반발 "정해진 결론... 쇼에 불과했다"


    독자의견8

    연도별 콘텐츠 보기