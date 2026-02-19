지귀연 "핵심은 군을 국회로 보낸 것… 국헌문란 내란죄 성립"

큰사진보기 ▲12·3 비상계엄과 관련해 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고가 열린 19일 서울역에서 시민들이 관련 뉴스를 보고 있다. 2026.2.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"우리 헌법이나 계엄법은 비상계엄을 하더라도 국회의 권한을 침해하거나 행정사법 본질적으로 침해할 수 없다. 비상계엄이라 해도 국회나 행정 사법의 본질을 침해할 수 없다. 비록 헌법이 정한 권한행사라 해도 형법 91조 2호가 정한 국헌문란 내란죄가 성립한다. 원칙적으로는 대통령의 비상계엄 선포 자체는 내란죄에 해당할 수 없다. 사법 심사 대상도 아니다. 다만 내용을 살펴서 비상계엄 선포로도 할 수 없는 권한의 행사, 그것이 헌법 기관의 기능을 상당 기간 저지하고 마비시킬 목적이라면 헌법이 정한 권한 행사라는 명목을 내세워 실력 행사를 하는 것과 다름없기 때문에, 국헌문란 목적 내란죄가 성립될 수 있다는 것이 이 법원의 판단이다."

"윤석열은 국회 기능을 저지 내지 마비해 상당 기간 기능 제대로 할 수 없게 만들려는 목적을 내심으로 가지고 있었음을 부정하기 어렵다. 군대를 보내 폭동을 일으킨 사실도 인정된다. 윤석열과 김용현이 일일이 개별적으로 관여하지 않은 폭동도 있는 것으로 보인다. 그러나 대법원 판례는 일일이 개별 관여하지 않아도 그 부분까지 내란죄로 책임을 모두 부담한다고 설시하고 있다."

"12.3 비상계엄 선포와 이에 근거하여 위헌·위법한 포고령을 발령하고 군 병력 및 경찰 공무원을 동원하여 국회, 중앙선관위 등을 점거, 출입 통제하는 등의 행위는 형법 87조에서 정한 내란 행위에 해당한다. 이하에서는 12.3 내란이라고 말하겠다."

"12.3 내란은 국민이 선출한 권력인 윤석열 전 대통령과 그 추종 세력에 의한 것으로, 성격상 '위로부터의 내란'에 해당하는데, 이러한 형태의 내란은 이른바 '친위 쿠데타'라고도 불린다. (중략) 12.3 내란은 이러한 '위로부터의 내란'에 해당한다는 점에서 대법원 판례가 있는 '아래로부터의 내란'과 위험성을 비교할 수 없다."

"윤석열, 김용현 등은 국헌을 문란하게 할 목적으로 다수인이 결합해 유형력을 행사하고 해악을 고지함으로써 한 지방의 평온을 해할 정도의 위력이 있는 폭동, 즉 내란 행위를 일으켰다고 판단된다."

지귀연 부장판사는 12.3 비상계엄에 대해 "계엄 포고령이 국회의 활동을 저지·마비시키려는 목적이 뚜렷했다"며 "헌법이 정한 권한행사라 해도 형법 91조 2호가 정한 국헌문란 내란죄에 성립한다"라고 했다. 대한민국 사법부가 다시 한번 전 대통령 윤석열이 일으킨 비상계엄에 대해 내란이라고 최종적이고 불가역적인 규정을 한 것이다.지 부장판사는 "(피고인측은) 비상계엄 선포에 이르게 된 목적은 탄핵과 예산삭감 등 반국가세력과 다름없이 된 국회에 대한 국가 위기상황 타개, 자유민주주의 수호니 국헌 문란 내란죄가 될 수 없다고 주장한다"라면서도 "결론적으로 다시 강조하는데 이 사건의 핵심은 군을 국회로 보낸 것"이라면서 "비상계엄 선포, 포고령의 공고, 국회 봉쇄 행위, 국회의원 및 정치인 등 체포조 편성·운영 등은 모두 다 합쳐서 그 자체로 폭동 행위에 해당한다고 보인다"라고 강조했다.이어 지 부장판사는 "헬기 등을 타고 국회 경내로 진입한 것, 관리자와 몸싸움을 하는 것, 체포를 위해 장비를 갖추고 다수가 차량으로 이동해 국회로 출동한 것이 모두 폭동에 해당한다"라며 "이는 대한민국 전역, 그렇지 않더라도 국회와 중앙선거관리위원회 등이 위치한 서울과 수도권의 평온을 해할 정도의 위력이 있다고 봄이 상당하다"라고 했다.그러면서 지 부장판사는 "윤석열이 내란죄로서 책임을 모두 부담해야 한다"라고 판단했다.앞서 이진관 부장판사는 한덕수 전 총리에게 23년을 선고하며 "12.3 비상계엄은 국헌문란 목적의 내란"이라고 강조했다.여기서 그치지 않았다. 이 부장판사는 구체적인 양형 이유를 설시하면서 "친위 쿠데타"임을 강조하며 강도 높은 비판을 쏟아냈다.이상민 전 행정안전부 장관에게 징역 7년을 선고한 류경진 부장판사의 판단도 다르지 않았다. 류 부장판사 역시 '12.3 비상계엄'을 내란으로 규정했다.류 부장판사는 "피고인(이상민)은 고위 공직자로서 헌법적 의무를 부담함에도, 소방청에 언론사 단전·단수 협조를 지시해 내란에 가담해 죄책이 가볍지 않다"라며 "피고인이 내란 행위를 만류했다고 볼 만한 자료가 없고, 이후 진실을 밝히고 책임을 지기는커녕 은폐하고 위증까지 했다는 점에서 비난 가능성이 높다"라고 질타했다.