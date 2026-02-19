김안태 "대덕구를 충청권 핵심 성장 거점도시로 만들겠다"

큰사진보기 ▲김안태 대덕과더불어포럼 대표가 19일 대전시의회 1층 로비에서 기자회견을 열고 대덕구청장 선거 출마를 선언했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

김안태 대덕과더불어포럼 대표가 "대덕구를 충청권의 핵심 성장 거점도시로 만들겠다"며 오는 6.3지방선거에서 대덕구청장에 도전하겠다고 선언했다.김 대표는 19일 대전시의회 1층 로비에서 기자회견을 열어 "대전충남 통합은 대덕구에게 절호의 기회"라며 "저 김안태가 대전충남통합의 시대에 대덕이 핵심 연결점이 되도록 완전히 새로운 대덕을 만들겠다"고 출마의 포부를 밝혔다.김 대표는 출마선언문에서 "대덕구는 지금 거대한 전환의 한가운데 서 있다"고 규정한 뒤 "그 중심에는 대전·충남 통합이 있다. 통합이 현실이 되면 돈과 권한이 움직인다. 재정이 달라지고, 특례가 확대되고, 조직과 규제가 바뀐다"고 운을 뗐다.이어 그는 "통합은 우리 대덕구에는 절호의 기회"라며 "그러나 기회는 준비된 사람에게만 돌아간다. 먼저 설계하고, 먼저 실행하는 지역이 그 기회를 가져간다"고 강조했다.그는 또 "대덕이 대전·충남통합특별시의 주변에 머물 것인지, 아니면 통합의 첫 성공 사례가 될 것인지, 결국 실행력의 문제"라고 강조하면서 "말은 누구나 할 수 있다. 그러나 결과는 아무나 만들지 못한다"고 우려했다.그러면서 김 대표는 자신의 이력을 '실행력'의 근거로 내세웠다. 그는 "저는 세금이 어디에서 와서 어디로 흐르는지, 정책이 어디에서 결정되고 어디에서 막히는지 알고 있다. 그 연결을 국회 보좌관, 지방자치단체의 비서실장, 그리고 대덕구 박정현 국회의원의 선임비서관과 지역 사무국장직을 수행하면서 실력을 인정받았다"며 "예산은 어딘가에서 뚝 떨어지지 않는다. 준비하고 밀어붙여야 움직인다. 정책 역시 구호가 아니다. 끝까지 책임질 사람이 있을 때 완성된다"고 자신의 강점을 부각시켰다.김 대표는 "대덕은 주거, 산업, 농촌이 함께 있는 도시"라며 "산업만 보면 생활이 무너지고, 주거만 보면 경제가 약해지고, 농촌을 빼면 대덕의 뿌리가 사라진다"고 전제한 뒤, 통합을 앞둔 대덕구가 무엇을 준비하고 어떻게 움직일 것인지 '6+1 실행 전략'을 제시했다.그가 제시한 첫 번째 전략으로는 산업권역 성장전략이다. 그는 "핵심 정책은 '노후 산업단지의 스마트 재생'"이라며, "산단 재개조 과정에서 대덕구청장이 통합시장과 함께 참여할 수 있는 권한을 요구하고 확보하겠다"고 밝혔다.주거권역 성장전략에서는 '10분 거리 행복 생활권 조성'을 대표 공약으로 제시했다. 김 대표는 생활권 단위로 공원·돌봄·복지 거점을 촘촘히 두고, 주차·보행·안전과 노후한 주거환경을 묶어 정비하겠다고 밝혔다. 또 교통권역에서는 생활권 중심 교통체계 전면 재편을 언급하며 '수요응답형 버스 운영'과 함께 충청권 광역교통망과 트램 노선에 맞춘 '대덕구 순환형 마을버스' 도입 구상을 내놨다.복지권역 성장전략은 '통합돌봄지원센터' 설립 등 통합돌봄 선도 도시를 목표로 제시했고, 교육권역 성장전략은 '학교와 마을을 잇는 대덕형 교육복지 모델'과 '문화·역사·인문학 중심의 청소년 배달학습'을 내걸며 "아이들이 떠나는 도시에 미래는 없다. 아이들이 대덕에서 배우고 대덕에서 꿈을 꾸게 하겠다"고 말했다.문화권역 성장전략은 '대덕이로움' 확대와 '대코페스티벌 부활', 생활 동아리 공연 활성화 지원 등을 언급하며 골목과 시장 중심의 일상형 문화경제 구조를 만들겠다고 약속했다.아울러 김 대표가 '플러스 1'로 제시한 통합특례 성장전략은 통합 이후 '즉시 실행하는 우선 패키지 구성과 실행'이다. 그는 "공무원과 민간인이 공동으로 참여하는 프로젝트팀을 구성해 재정 특례는 바로 집행하고, 조직 특례는 현장 중심으로 바꾸고, 규제 특혜는 산업과 주거의 전환 속도로 연결하겠다"고 밝혔다.이어 "통합의 효과는 행정 경계 안에서만 머물러서는 안 된다"며 '동구·중구·대덕구 생활권 연합도시'를 제안했다.김 대표는 "동구, 중구, 대덕구는 이미 하나의 생활권"이라며, 교육·문화·삶의 질의 동서 격차처럼 "혼자서는 못 풀던 문제를 함께 풀 수 있다"고 주장했다. 다만 "지금 당장 행정을 통합하자는 것은 아니다. 이미 함께 움직이는 도시를 행정이 따라잡자는 현실적인 해법"이라고 설명했다.김 대표는 끝으로 "정치도 운전도 결국은 실력과 경험의 문제"라고 강조하며 "대덕구는 통합이라는 거대한 고속도로의 진입로에 서 있다. 누가 방향을 정확히 잡고, 통합의 성과를 대덕의 이익으로 바꿔낼 수 있는지 구민 여러분께서 판단해 달라"고 호소했다.한편, 김 대표는 공주사대부고를 졸업했고, 한남대에서 학사와 석사학위를 받았다. ㈜이벤트윌드 대표이사, 공주영상정보대학(현 한국영상대학교) 겸임교수, 대전 서구청장 비서실장, 대덕구 박정현 국회의원 비서관, 더불어민주당 대덕구지역위원회 사무국장 등을 역임했다.