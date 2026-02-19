김동연 "부동산 담합·허위매물·불법 중개 끝까지 추적하겠다"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 지난 2월 12일 오후, 특사경 담당자 등 도 실무진과 함께 '부동산 투기 및 담합 특별대책회의'를 갖고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 로컬라이프(www.locallife.news)/세무뉴스(www.taxnews.kr)/한국NGO신문(www.ngonews.kr)/시사월드(www.sisaworld.kr)에도 실립니다.

김동연 경기도지사가 이재명 대통령의 부동산 정책에 힘을 실었다.지난 18일 밤, 김동연 지사는 자신의 페이스북을 통해 "대통령은 부동산 시장 안정화를 위해 1분 1초를 아끼며 일하고 있다"며 "부동산 개혁은 특정 정권의 정책이 아니라, 대한민국의 미래를 위한 국가적 과제이다"라고 강조했다.이어 "일본은 부동산 버블 붕괴로 '잃어버린 30년'을 맞았습니다. 지금 행동하지 않으면 우리도 같은 길을 걸을 수 있다"고 우려하며, "하지만 여전히 개혁의 발목을 잡는 세력이 있다. 특히 대통령의 부동산 정책에 협력하기보다 비난과 심술에 가까운 태도로 일관하는 제1야당 국민의힘의 행태는 매우 유감스럽다"고 국민의힘을 힐난했다.특히, "심지어 다주택을 보유한 당대표가 부동산 개혁에 제동을 거는 모습은 눈살을 찌푸리게 한다. 국민의 눈에는 기득권을 지키기 위한 것으로 비춰질 뿐이다"라고 장동혁 국민의힘 대표를 직격했다.그러면서 "'국정 제1동반자' 경기도는 일하는 대통령을 더욱 굳건히 뒷받침하겠다"며 "이미 경기도는 부동산 담합 세력을 적발했고, 핵심 용의자들을 검찰에 송치할 계획이다. 그 어떤 부동산 시장 교란 행위도 경기도에선 결코 용납되지 않을 것이다. 담합·허위매물·불법 중개 등 불공정 행위를 끝까지 추적하여 시장의 공정성을 바로 세우겠다"고 강조했다.아울러 "중앙정부와 발맞춰 마련한 주택 80만 호 공급 계획 또한 2030년까지 반드시 완수하겠다"며 "부동산 시장 안정과 주거 정의 실현의 선봉에 경기도가 서겠다. 정직하고 성실하게 살아가는 국민이 행복한 나라, 대한민국의 미래를 함께 열어가겠다"고 다짐했다.