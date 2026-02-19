2026 AFC 여자 아시안컵 호주동포 응원단 결성된다

오는 2월 21일 토요일 오후 4시, 시드니 한인회관(82 Brighton Ave, Croydon Park NSW)에서 '2026 AFC 아시안컵 여자축구 호주동포 응원단 발대식'이 열린다.
이번 발대식은 오는 3월 1일부터 21일까지 호주에서 개최되는 2026 AFC Women's Asian Cup을 앞두고 마련됐다. 한국과 조선(북한) 여자대표팀을 함께 응원하기 위해 동포사회가 뜻을 모은 자리다.
응원단은 정치적 입장을 넘어 국제 무대에서 최선을 다하는 선수들을 격려하고, 경색된 남북관계 속에서도 민간 차원의 연대와 화합의 메시지를 전하자는 취지로 결성된다. 동포사회는 스포츠가 지닌 힘이 대화의 물꼬를 트고, 화해의 가능성을 넓히는 계기가 되기를 기대하고 있다.
응원단 결성을 주도한 신준식 실행위원은 "호주동포들은 1989년 3월 한국과 조선 아이스하키 경기에서 분단 이후 첫 공동응원을 이끌어 냈다"며 "그 공동응원은 남북 단일팀 구성과 단일기 탄생의 분위기를 조성했고, 2000년 시드니 올림픽에서 한반도기를 들고 함께 입장하는 데 밑거름이 됐다"고 말했다.
이어 그는 "이번 AFC 여자 아시안컵에서도 호주동포들의 공동응원이 꽁꽁 얼어붙은 남북관계를 녹이는 작은 계기가 되기를 바라는 마음으로 준비하고 있다"고 덧붙였다.
이번 응원단은 동포단체와 시민 누구나 참여할 수 있는 열린 형태로 구성되며, 대회 기간 동안 한국과 조선 대표팀 경기를 현장에서 함께 응원할 예정이다. 동포사회는 이번 공동응원이 통일을 향한 염원과 평화의 메시지를 전하는 뜻깊은 자리가 되기를 기대하고 있다.
한국과 북한 대표팀의 경기 일정은 AFC Women's Asian Cup
사이트에서 확인할 수 있다.