부정선거론자와 국민의힘이 "연합군"이라는 국회의원

김민전 국민의힘 의원이 "당차원에서 부정선거 문제를 전면에 내세우지 않는다고 해도 유권자 차원의 자발적 운동은 존중해야 한다"라면서 "우린 연합군"이라며 부정선거 음모론자들을 국민의힘의 '연합군'으로 추켜세웠다.17일 김민전 의원은 자신의 페이스북에 "2020년 총선 성북개표장 영상은 나에겐 충격 그 자체였다"라며 "간이영수증 묶음처럼 투표지의 머리가 예쁘게 붙어있는 투표지를 설명하는 것은 물리적으로 불가능하단 생각을 했다", "뿐만 아니라 20년 선거는 통계학적으로는 설명할 수 없는 사전투표와 본투표 표심의 차이가 났다"라고 지난 2020년 총선 당시 부정선거가 의심된다고 주장했다.김 의원은 2020년 총선 당시 충남 부여 선거구의 재검표 사례와 2023년 국정원의 선거관리위원회 보안조사를 통해 선거 투명성을 확보할 기회를 놓쳤다고 주장하면서 본인을 비롯해 국민의힘 의원들이 부정선거를 막기 위한 법안들을 발의했으나 의석 수가 부족해 통과하지 못했다고 토로했다.이어 김 의원은 "그럼 2026년 선거에서 부정선거를 전면에 내세우면 되지 않냐고 생각하시는 분들이 있을 것이다. 그러나 부정선거(선거공정성과 투명성) 이슈는 하늘을 향해 침뱉기가 될 가능성이 높다는 게 문제의 핵심"이라며 부정선거를 인지하지 못하는 유권자가 대다수이고, 사전투표 문제 제기시 국민의힘 지지층은 하루만 투표하는 반면 상대당 지지층은 4일 동안 투표가 가능하다는 이유를 내세우며 "이런 자가당착 때문에 선거운동 기간에 선거제도의 문제를 전면에 내세울 수 없"다고 했다.그러면서도 "당차원에서 부정선거 문제를 전면에 내세우지 않는다고 해도 유권자 차원의 자발적 운동에 대해서는 존중해야 한다고 생각한다"라면서 "우린 연합군으로 다르면서 또 같이 가야 한다고 생각된다. 우리가 다수당이 되는 날 유럽국가들과 같이 현장투표, 현장개표 제도가 실현될 것으로 믿고 있기 때문"이라며 부정선거 음모론을 신봉하는 이들을 연합군으로 칭하며 국민의힘 지지를 호소했다.김 의원은 17일 또 다른 페이스북 게시글에서 "이번 6월 선거에서는 해킹, 가짜 표 넣기 같은 걱정은 좀 덜하셔도 되지 않을까 생각한다"라면서 "트럼프 정부의 부정선거 조사가 외국과의 연계성에 대한 조사까지 확장되고 있고, 그 스모킹건을 잡을 수 있다면 11월 선거(미국 중간선거)에서도 유리한 고지에 설 수 있는 환경이기 때문"이라며 재차 부정선거 음모론을 믿는 이들을 향한 메시지를 건넸다.그는 19일에도 페이스북을 통해 "참 소통의 어려움을 느낀다. 제가 부정선거 운동을 하늘에 침뱉기라고 한 적이 없음에도, 마치 부정선거운동을 비난한 것처럼 왜곡한 글들이 온라인상에 흘러넘친다"라면서 "제가 드린 말씀은 선거운동 기간에 선거의 진실성에 의문을 제기하는 정책을 당의 노선으로 취할 수 없다는 말씀을 드린 것"이라고 썼다.당으로서는 부정선거 문제를 전면에 내세우기 힘들다는 김 의원의 발언에 부정선거 음모론자들이 김 의원을 비난하자 이를 진화하고 나선 것이다. 실제로 김 의원의 해당 페이스북 게시글들에는 김 의원이 부정선거 문제를 제대로 제기하지 못한다고 비난하는 댓글이 다수를 차지했다.현재 전한길씨 등 부정선거 음모론을 믿는 극우 진영에서는 '엔추파도스(enchufados)'라는 용어로 국민의힘을 비난하고 있다. 해당 용어는 스페인어로 '권력과 밀접한 사람'을 뜻하는데 이를 극우 진영에서 국민의힘이 부정선거를 문제 삼지 않고 정부여당과 싸우는 척만 하는 '가짜 야당'이라는 용례로 사용하고 있다.그런데 부정선거 음모론자들과 '연합군'으로서의 연대를 주장한 김 의원마저도 당이 부정선거 얘기를 꺼내기 어렵다고 설명했다는 이유만으로 극우 진영에서 '가짜 야당'이라고 비판받고 있는 실정이다.한편 김 의원은 지속적으로 부정선거 음모론을 설파하고 있는 정치인 중 한 명이다. 작년 9월 김 의원은 국회 대정부질문에서 김민석 국무총리에게 부정선거 음모론이 생기지 않기 위해 대만과 같은 수개표 제도를 도입할 생각이 없느냐고 질문한 바 있다. 이는 윤석열씨가 부정선거 음모론을 언급하면서 "대만식의 투명한 선거가 치러져야 한다"고 한 것과 일맥상통하다.뿐만 아니라 김 의원은 작년 4월 선거관리위원회가 대선을 앞두고 부정선거가 왜 불가능한지 시연회를 하자 박주현·윤용진 변호사와 함께 이 자리에 참석하기도 했다. 작년 1월에는 국민의힘 단체채팅방에서 부정선거를 주장하는 글들을 지속적으로 공유하며 "2020년 총선에서 이상 투표지가 상당히 나왔다"는 등 음모론적 발언을 계속하자 동료 의원으로부터 "앞으로 이런 내용을 의원 전체방에 올리실 때는 기본적인 사실 확인은 해본 뒤에 하셨으면 좋겠다"라는 핀잔을 듣기도 했다.정치권의 부정선거 음모론 설파는 비상계엄 선포 이후 도드라졌으나 이렇듯 김 의원은 그 이전부터 부정선거 음모론을 제기해 왔다. 그는 2024년 6월, 자신의 페이스북에 '화살표 투표지'와 '배춧잎 투표지'를 거론하면서 "2020년 총선 재검표 과정에서 등장한 상당수의 이상 투표지를 '인쇄 오류', '형상기억 종이' 등으로 치부한 것이 결과적으로 외로운 늑대형 선거부정을 초래하는 것은 아닌지 의심하게 된다"라며 부정선거를 검찰이 조사해야 한다고 주장했다.