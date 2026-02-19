메뉴 건너뛰기

정치

26.02.19 12:33최종 업데이트 26.02.19 12:33

이 대통령 "쇼트트랙 강국 입증한 쾌거, 축하합니다"

쇼트트랙 여자 3000m 계주 금메달 획득 대표팀에 축하... "모두의 노력 모여 마침내 금빛 결실"

쇼트트랙 여자 계주 금메달 18일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승에서 금메달을 따낸 한국 최민정과 김길리 등 선수들이 세리머니를 하고 있다.
쇼트트랙 여자 계주 금메달18일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승에서 금메달을 따낸 한국 최민정과 김길리 등 선수들이 세리머니를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주에서 금메달을 획득한 대표팀에 "'쇼트트랙 강국'이라는 수식어가 결코 과장이 아님을 입증한 쾌거"라며 축하를 전했다.

이 대통령은 19일 페이스북에 "쇼트트랙 강국 대한민국의 첫 금메달을 축하합니다"라며 쇼트트랙 여자 3000m 계주에 나섰던 선수들을 격려했다.

이 대통령은 "쇼트트랙 계주는 서로를 향한 신뢰가 승패를 좌우하는 팀 스포츠"라며 "최민정, 김길리, 노도희, 심석희, 이소연 선수 각각의 뛰어난 기량 위에 오랜 시간 다져온 팀워크가 더해져 대한민국 쇼트트랙의 경쟁력을 세계에 당당히 증명해냈다"고 평했다.

또한 이번 금메달이 올림픽 정식 종목 채택 후 치러진 10번의 결승 가운데 대한민국이 이뤄낸 7번째 우승임을 언급했다. 최민정 선수가 이번 대회를 통해 개인 통산 4번째 금메달을 획득하며 대한민국 동계올림픽 개인 최다 금메달 타이 기록을 세우는 영예를 안았다고도 짚었다.

이 대통령은 "보이지 않는 곳에서 땀흘리신 감독님과 코치진, 관계자 여러분께도 힘찬 격려의 박수를 보낸다"라며 "모두의 노력이 모여 마침내 금빛 결실을 이뤄냈다. 고생 많으셨다"고 밝혔다.

아울러 "다시 한번 대한민국 쇼트트랙 국가대표팀의 여자 3000m 계주 금메달 획득을 진심으로 축하한다"면서 "우리 대표팀의 앞날에 건강과 행복이 가득하길 기원한다"고 했다.


#이재명대통령#동계올림픽#금메달#쇼트트랙#여자계주

