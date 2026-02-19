청와대, 김여정 담화에 "남북, 평화공존의 길로 나가길"

큰사진보기 ▲31일 오후 이재명 대통령이 복귀한 청와대 정문의 모습. 본관앞에 대통령을 상징하는 봉황기가 게양되어 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

청와대가 대북 무인기 침투 사건에 대한 정동영 통일부 장관의 공식 유감 표명을 "높이 평가한다"고 밝힌 김여정 북한 노동당 부부장의 담화문에 남북이 함께 평화를 만들어가는 노력을 하자는 입장을 19일 전했다.김 부부장은 이날(19일) 관영 <조선중앙통신>을 통해 발표한 담화문을 통해 정동영 장관의 유감 표명을 높게 평가한 바 있다. 다만 "엄중한 주권침해 도발의 재발을 확실히 방지할 수 있는 담보 조치를 강구하는 것은 전적으로 한국 자체의 보존을 위한 것"이라며 한국과 맞닿아 있는 국경 전반에 대한 경계 강화 조치를 취할 것이라고 밝혔다.이에 대해 청와대 관계자는 이날 "정부는 남과 북이 평화 공존과 공동 성장의 길로 나가길 기대한다"라며 "접경지역에서 긴장을 고조시키는 행위를 삼가고 평화를 만들어가기 위한 노력을 남북이 함께하기를 바란다"고 밝혔다.참고로 김 부부장의 담화는 현재 정부가 추진 중인 9.19 군사합의 복원엔 동의할 수 없다는 북측의 입장을 다시 피력한 것으로 해석되고 있다. 하지만 대북 무인기 침투 사건에 대한 우리 측의 조치 및 입장 발표(18일)에 대해 신속한 반응을 냈다는 점에서는 한 걸음 더 나아갔다고도 볼 수 있다. 청와대도 이 점을 주목한 셈으로 볼 수 있다.한편, 국방부는 이날 9.19 남북 군사합의 일부 복원을 검토하고 있으며 그 과정에서 미국 측과 협의할 것이라고 밝혔다.