평화단체 "전작권 환수를 인질 삼은 훈련 즉각 중단하라"

▲울산 자주통일평화연대와 민주노총울산지역본부가 19일 울산시청 프레스센터에서 107주년 3.1 대회 선포 울산 기자회견을 하고 있다. ⓒ 민주노총 울산본부

107주년 3.1절을 앞두고 울산 자주통일평화연대와 민주노총울산지역본부가 '전작권 환수를 인질 삼은 '자유의 방패(FS)' 훈련 즉각 중단', '안보 딜레마'를 심화하는 공격적 군사 행동과 군비 증강 멈춤', '한반도를 미 패권 전략의 돌격대로 내모는 핵전쟁 연습 반대'를 천명했다.특히 이들은 이날 울산시청 프레스센터에서 가진 107주년 3.1 대회 선포 울산 기자회견에서 "내란의 세력을 완전히 청산하고 역사 정의를 바로 세우자"고 주문했다.이들 단체는 "107년 전, 일제의 강점과 압제에 맞서 '조선이 독립국임과 조선인이 자주민임을' 당당히 선포했던 기미독립선언의 정신을 가슴에 품고 이 자리에 섰다. 3.1 운동은 단순히 과거의 사건이 아니라 외세의 간섭을 배격하고 우리 민족의 운명을 스스로 결정하겠다는 준엄한 주권 선포였다"며 이같이 요구했다.이어 "107년이 지난 지금, 한반도는 다시금 전쟁의 위기와 외세 종속의 굴레에 신음하고 있어 3.1 정신을 계승하여, 주권을 찬탈하려는 내외의 적대 세력을 규탄하며 밝히는 입장"이라고 했다.요구 사항 중 '자유의 방패(FS)' 훈련 중단 요구에 대해서는 "한미 당국은 '자유의 방패' 훈련 강행이 전시작전권 환수를 위한 필수 절차라 강변하지만 이는 명백한 기만"이라며 "우리 군의 지휘권을 돌려받는 당연한 권리에 대해 미국의 기준과 조건에 따른 '검증'을 받아야 한다는 것 자체가 굴욕적인 주권 침해이며 '조건에 따른 환수'는 결국 대미 군사 종속을 영속화할 뿐"이라고 주장했다.공격적 군사 행동과 군비 증강 멈춤 요구에 대해 "선제 타격과 지휘부 제거를 골자로 하는 '3축 체계' 구축과 이를 뒷받침하는 역대급 군비 증강은 평화가 아닌 갈등의 악순환만을 초래하고 있다"며 "상대를 섬멸하겠다는 공격적인 작전 계획은 북의 반발을 불러와, 전작권 환수의 조건인 '안정적인 역내 안보 환경'을 우리 스스로 파괴하는 '안보 딜레마'를 자초하고 있다"고 지적했다.핵전쟁 연습 반대를 두고서는 "작전계획 2022에 포함된 핵전쟁 시나리오는 한반도를 실제 핵전쟁의 위험 속으로 밀어 넣고 있다"며 "더욱이 최근의 연합훈련은 대중국 압박이라는 미국의 패권 전략에 우리 군을 동원하려는 의도를 노골화하고 있다"고 주장했다.그러면서 "말로는 대화를 외치면서 행동으로는 상대의 목을 겨누는 이중적 태도로는 평화를 얻을 수 없다"며 "대북 적대 정책의 상징인 '자유의 방패' 훈련을 결단코 중단하고 대화의 문을 열어야 한다"고 요구했다.울산 자주통일평화연대와 민주노총울산지역본부는 끝으로 오늘(19일)내란수괴 윤석열에 대한 1심 선고를 앞두고 "헌법 질서를 파괴하고 국민의 생존과 공동체의 안녕과 질서를 송두리째 파괴하려던 내란수괴에 사법부는 법정 최고형으로 준엄한 심판을 내려야한다"고 촉구했다.이어 "우리는 사법부의 판결 결과에 관계없이 내란과 외환 세력들을 그 우두머리부터 잔존세력까지 완전 청산하기 위해 끝까지 투쟁할 것을 3.1 영령들과 선열들이 피로 지킨 역사 앞에 맹세한다"고 밝혔다.