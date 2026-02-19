장종태, 이장우 시장에 "거짓 선동·조작하는 반역사적 세력 보는 듯"

큰사진보기 ▲대전충남통합특별시장 선거 출마를 선언한 더불어민주당 장종태(대전서구갑)의원. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

충남·대전통합특별시장 선거 출마를 선언한 더불어민주당 장종태(대전서구갑) 의원이 이장우 대전시장을 향해 "마치 국채보상운동을 거짓 선동과 조작으로 방해했던, 그 시절의 반역사적 세력을 보는 듯하다"고 맹비난했다. 이 시장이 통합이라는 시대적 과제를 자신의 정치적 유불리에 따라 흔들고, 왜곡하고, 지연시키고 있다는 이유에서다.장 의원은 19일 오전 대전시의회에서 기자회견을 열고 "오늘 우리는 충청의 백년대계를 좌우할 대전·충남 통합이 한 사람의 정치적 계산과 권력 연장의 도구로 전락하는 참담한 현실 앞에 서 있다"며 "그 중심에 바로 이장우 시장이 있다"고 직격했다.이어 "이장우 시장은 누구를 해 통합을 외쳤는가, 본인 재선을 위한 목적은 아니었는가"라고 반문하며, "통합 논의를 둘러싼 여야 공방이 '정책'이 아니라 '정치적 유불리'로 변질되고 있다"고 주장했다.장 의원은 통합의 배경을 "지방 소멸이라는 거대한 해일 앞에서, 대전과 충남이 살아남기 위해 띄운 마지막 구명정"이라고 규정하면서 "지난 12일 충남대전 통합특별법이 국회 행정안전위원회를 통과했는데도 이장우 대전시장은 시의회 의견 청취라는 핑계로 시간을 끌고, 팩트를 왜곡하며 통합 자체를 뒤흔들고 있다"고 비판했다.이는 이 시장이 지난 12일 민주당 주도로 '충남·대전행정통합특별법'이 국회 행정안전위원회 전체 회의를 통과한 것에 대해 '졸속 의결'이라며 강하게 반발하면서 '국회 행안위에서 의결한 특별법안에 따른 대전시와 충청남도 행정구역 통합에 관한 의견 청취의 건'을 대전시의회에 제출한 것을 겨냥한 발언이다. 대전시의회는 이날 오후 임시회를 열어 이 안건을 '부결(반대 취지)' 시킬 것으로 보인다.장 의원은 이 시장의 이런 태도에 대해 119년 전 국채보상운동을 소환하며 "그 단결은 타협이 아니었고, 계산이 아니었으며, 자리다툼은 더더욱 아니었다. 오직 공동체를 지키겠다는 결연한 책임과 희생이었다"고 강조한 뒤 "그러나 지금 이 시장의 행태는 마치 국채보상운동을 거짓 선동과 조작으로 방해했던, 그 시절의 반역사적 세력을 보는 듯하여 심히 우려스럽다"고 했다.그러면서 장 의원은 이 시장에게 공개 토론을 요구했다.장 의원은 이날 이 시장의 주장을 거론하며 하나하나 반박했다. 그는 첫 번째로 이 시장이 주장해 온 '자치 권한이 축소됐다'는 주장을 정면 반박했다. 그는 "이 시장은 '할 수 있다'는 재량 규정 때문에 자치권이 보장될 수 없다고 한다"며 "비교 대상으로 삼은 광주·전남 안의 '하여야 한다'는 중앙부처와 합의되지 않은 일방적 희망 사항일 뿐"이라고 일축했다.아울러 "우리 충남·대전 안은 충청 특위 의원님들과 행안부 공무원들이 치열한 줄다리기 끝에 '실현 가능한' 입법 용어를 선택해 법적 통과 가능성을 높인 '전략적 실리'"라며 "불가능한 강제 조항을 고집하다 법안 전체를 무산시키는 것이 이 시장의 전략이냐"라고 따져 물었다.두 번째는 '공공기관 이전' 논란이다. 장 의원은 '공공기관 우선권은 빈 껍데기'라는 이 시장 측 주장에 대해 "선동을 당장 멈추라"라면서 "타 지역 법안의 '공공기관 2배 이전' 같은 비현실적인 주장은 결국 최종안에서 다 빠졌다. 헌법적 가치와 충돌하는 지점이 있는 무리한 요구를 선동에 활용하지 말라"고 촉구했다.장 의원은 반대로 "'우선권을 부여한다'는 조항이야말로 향후 정부 계획 수립 시 우리 특별시에 가장 강력한 무기가 될 법적 근거"라고 강조하면서 "이런 게 바로 정치적 실력이자 실리 챙기기"라고 주장했다.장 의원은 통합특별시장 선거 규정을 둘러싼 논란도 '억측'이라고 반박했다. 그는 "'특정인을 위한 사퇴 시한 변경'이라는 억측, 부끄럽지 않느냐"라고 말한 뒤 "사상 초유의 거대 지자체가 출범하는데, 기존의 선거법 잣대를 들이대면 행정 공백은 불 보듯 뻔하다. 혼란을 막고, 선거 참여 장벽의 높이를 낮추는 합리적인 내용을 어찌 특정인을 위한 특혜로만 몰아가느냐"고 목소리를 높였다.마지막 재정 지원을 둘러싼 공방에 대해서는 "재정 지원 명문화 부족' 타령. 지겹다"라고 직격했다. 그는 "법인세 몇 퍼센트를 떼어달라는 식의 요구는 국가 조세 체계를 흔드는 일"이라며 "재정경제부도 동의할 리 없는 안"이라고 주장했다.장 의원은 대안으로 "오히려 법에 '재정 특례' 근거를 박아 두고, 매년 예산 전쟁에서 추가분을 따내는 데 활용해야 한다"고 강조했다.그러면서 장 의원은 통합의 '시간표'를 강조했다. 그는 "지방의 소멸 위험은 이제 '경고' 단계를 넘어 '현실'이 됐다"며 "광주·전남·대구·경북도 죽기 살기로 뛰고 있는 지금 우리가 이장우 시장의 몽니에 발목 잡혀 골든타임을 놓친다면, 그 피해는 고스란히 우리 미래의 아이들과 청년의 몫이 될 것"이라고 우려했다.한편, 질의응답에 나선 장 의원은 '대전시의회가 오늘 임시회를 열어 국회 행안위가 의결한 대전충남통합특별법에 대한 의견 청취의 건을 심사해 부결시킬 것으로 보이는데, 이에 대해 어떻게 생각하느냐'는 질문을 받았다.이에 장 의원은 "대전시의회와 충남도의회가 (국민의힘이)대전·충남통합을 요구할 때는 의욕적으로 의견청취의 건을 통과시켰다. 사실은 그때 주민투표를 거쳤어야 했다"며 "하지만 대의기관이 의회에서 의결을 했기 때문에 주민투표와 같은 법적 효력을 가지고 있다. 그런데 이제 와서 다시 의결한다는 것은 말이 안 된다"고 말했다.