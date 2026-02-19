안재현 울산시장 예비후보 "대기업 지역지출 의무화해야"

큰사진보기 ▲안재현 전 노무현재단 울산상임대표(예비후보)가 19일 시의회 프레스센터에서 공약발표 기자회견을 하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

"울산지역의 주력산업인 조선·자동차는 호황이고 1인당 소득은 전국 1위라지만, 15만 소상공인은 'IMF 때보다 더 힘들다'고 말한다. 문제는, 생산은 울산에서 하고 소비는 외부로 빠져나가는 기형적 구조에 있다. 문제 해결을 위해 지역화폐를 대폭 강화하고 대기업 지역지출을 의무화해야 한다."

오는 6월 3일 지방선거에서 울산광역시장 출마에 나선 안재현 전 노무현재단 울산상임대표(예비후보)가 19일 시의회 프레스센터에서 공약발표 기자회견을 하며 이같이 진단했다.안 예비후보는 "온라인 플랫폼 결제 한 번에 울산 자본이 서울 본사로 올라가고, 주말이면 소비는 부산·서울로 유출되며, 외국인 노동자 임금 상당액은 지역 상권으로 연결되지 못하고 있다"며 "수출이 늘어도 골목 매출이 오르지 않는 이유는 돈이 돌지 않기 때문"이라고 지적했다.이어 "이는 '울산 경제의 동맥경화'다. 막연한 경기 부양이 아니라, 돈이 울산 안에서 돌게 하는 확실한 경제순환에 사활을 걸겠다"고 밝혔다.안 예비후보는 이를 위한 '울산 경제 순환 3대 처방'으로 첫째 "울산형 지역화폐를 대폭 강화하겠다"며 "단순 할인 정책이 아니라 울산 내 소비 비율이 높을수록 혜택이 커지는 구조로 설계해 온라인·외부 소비를 지역 골목상권으로 되돌리겠다"고 밝혔다.이어 "대기업·공공기관의 지역 내 지출 의무화가 필요하다"며 "산업단지 내 식자재·소모품·용역 계약을 지역 업체에 우선 배정하도록 제도화해, '낙수효과'가 구호가 아니라 소상공인 통장에 찍히는 매출로 이어지게 하겠다"고 밝혔다.또한 안 예비후보는 "돈을 쓰고 싶은 도시를 조성하겠다"며 "외국인 노동자와 청년이 울산에서 생활 소비를 하도록 맞춤형 상권과 문화·여가 인프라를 확충해 소비의 외부 유출을 차단하겠다"고 덧붙였다.안재현 예비후보는 "돈이 돌아야 피가 돌고, 피가 돌아야 도시가 산다"며 "울산에서 번 돈이 서울과 부산으로 빠져나가는 구조를 방치하는 한, 소상공인의 한숨은 멈추지 않는다"고 밝혔다.이어 "15만 소상공인의 매출을 실제로 올리는 정책에 모든 행정력을 집중하겠다"며 "꽉 막힌 울산 경제의 숨통을 반드시 뚫겠다"고 강조했다.