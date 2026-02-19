국방부 "9.19군사합의 일부 복원 검토... 미국 측과 협의할 것"

큰사진보기 ▲정빛나 국방부 신임 대변인이 지난 2025년 12월 16일 국방부에서 브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

국방부는 19일, '9.19 남북 군사합의 일부 복원'을 검토하고 있으며 그 과정에서 미국 측과 협의할 것이라고 밝혔다.정빛나 국방부 대변인은 이날 오전 정례브리핑에서 '비행금지구역을 우리만 복원할 경우 정찰·감시 능력을 사실상 내려놓는 게 아니냐는 우려가 나온다'는 질문에 "국방부는 유관 부처와 미 측과 협의해서 비행금지구역 설정을 포함해서 9.19 군사합의 일부 복원을 검토하고 있다"고 말했다.정 대변인은 "미 측이라고 하면 주한미군과 유엔사 모두 포함될 텐데 일단은 한반도의 연합방위 태세를 강화하는 측면에서 미 측과 충분한 협의가 필요하기 때문에 그런 협의를 추진해 나가겠다"고 설명했다.정 대변인은 "우리 군은 군사 대비 태세에 영향, 미치는 영향이 없도록 보완 대책을 강구해서 추진할 예정임을 말씀드린다"고 덧붙였다.앞서 정동영 통일부 장관은 전날 열린 브리핑에서 이재명 정부에서 발생한 민간인의 대북 무인기 침투와 윤석열 정부 당시 군 당국이 주도했던 무인기 작전에 대해 공식적으로 유감을 표명하면서 9.19 남북군사합의의 선제적 복원을 추진하겠다고 밝혔다.군사합의 복원 추진은 정부의 공식 입장으로 최근 열린 안보관계장관 간담회를 통해 확정됐다는 것이 정 장관의 설명이다.지난 2018년 평양 남북정상회담에서 채택한 9.19 남북군사합의는 남북이 접경지역 지상·해상·공중에서 일체의 군사적 적대 행위를 전면 중단하는 내용을 골자로 하고 있다. 군사합의에 따라 남북은 군사분계선(DMZ)으로부터 동부지역과 서부지역의 일정 거리를 비행금지구역으로 지정했지만, 윤석열 정부 당시인 지난 2023년 11월 효력이 정지된 상태다.