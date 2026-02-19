인천시, 수봉·영종·율목도서관에 '배리어프리' 완료

큰사진보기 ▲인천 주안역(왼쪽)과 동인천역에 배리어프리 스마트도서관이 설치됐다. ⓒ 인천시 관련사진보기

AD

인천시(시장 유정복)는 인천광역시도서관발전진흥원 소속 수봉·영종·율목도서관에 장애인을 포함한 모든 시민이 불편 없이 도서관을 이용할 수 있도록 '배리어프리(Barrier-Free)'가 적용된 스마트도서관 환경을 구축했다고 19일 밝혔다.수봉도서관과 율목도서관은 각각 주안역과 동인천역에 스마트도서관 기계를 설치해 시민들이 일상 이동 동선 속에서 편리하게 도서 서비스를 이용할 수 있도록 했다. 또한, 수봉·율목·영종도서관은 도서관 1층 로비에 있는 자동화 기기에 장애인 접근성 패널을 추가로 설치해 장애인 이용자들의 접근성을 대폭 향상시켰다2026년 1월 28일부터 시행된 '장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률' 개정에 따라, 시는 무인정보단말기 검증기준(BF인증)을 충족하는 장비 도입 및 기능 보강을 완료했다. 이를 통해 디지털 기반 서비스 환경 변화에 발맞춰 시민 누구나 보다 편리하고 안전하게 도서관을 이용할 수 있도록 접근성을 강화하는 데 중점을 두었다.새롭게 구축된 스마트도서관 무인정보단말기에는 휠체어 이용자를 고려한 조작부 높이 조절 기능, 시각장애인을 위한 음성 안내 서비스, 화면 높낮이 조절 기능, 가독성을 높인 사용자 인터페이스 등이 적용됐다. 이를 통해 장애인, 고령자, 어린이 등 다양한 계층이 신체 조건이나 정보 이용 환경의 제약 없이 도서관 서비스를 이용할 수 있는 기반을 마련했다.또한 각 도서관은 무인대출·반납 서비스 운영 체계를 정비하고, 시범 운영과 정기 점검을 병행해 시스템의 안정성과 이용 편의성을 지속적으로 높여 나갈 계획이다. 유지관리 체계를 강화해 시민들이 언제 어디서나 편리하게 자료를 대출·반납하고 도서관 서비스를 이용할 수 있도록 지원할 방침이다.이번 배리어프리 스마트도서관 환경 구축은 특정 계층을 위한 별도의 조치가 아닌, 모든 시민의 독서권과 정보 접근권을 보장하기 위한 보편적 서비스 기반 확충이라는 점에서 의미가 크다.전유도 인천시 문화체육국장은 "배리어프리 스마트도서관은 특정 이용자를 위한 시설이 아니라 모든 시민의 독서권을 보장하기 위한 환경 개선"이라며 "앞으로도 시민 누구나 차별 없이 지식과 문화에 접근할 수 있도록 도서관 서비스의 질을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.