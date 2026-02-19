"윤석열에게 사형 선고 않으면 또다른 내란의 씨앗될 것"

큰사진보기 ▲전국민중행동 '내란수괴 윤석열 법정최고형 선고 촉구'전국민중행동이 19일 오전 서울 종로구 광화문 광장에서 '내란수괴 윤석열 엄중 처벌 촉구 기자회견'을 열고 사법부가 법정최고형을 선고할 것을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲전국민중행동 '내란수괴 윤석열 법정최고형 선고 촉구'전국민중행동이 19일 오전 서울 종로구 광화문 광장에서 '내란수괴 윤석열 엄중 처벌 촉구 기자회견'을 열고 사법부가 법정최고형을 선고할 것을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국민중행동 '내란수괴 윤석열 법정최고형 선고 촉구'전국민중행동이 19일 오전 서울 종로구 광화문 광장에서 '내란수괴 윤석열 엄중 처벌 촉구 기자회견'을 열고 사법부가 법정최고형을 선고할 것을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

윤석열 정부에서 핍박받던 시민사회가 전직 대통령 윤석열의 내란 우두머리 혐의 1심 선고날 재판부에 "역사와 국민의 이름으로 사형을 선고하라"고 촉구했다.29개의 사회·인권·노동단체 등이 모인 전국민중행동은 19일 오전 10시 서울 종로구 광화문광장 월대 앞에서 기자회견을 열고 "사법부는 법정 최고형을 선고하라", "윤석열을 엄벌하라"고 외쳤다.이들은 "이미 사법부는 윤석열 정부의 한덕수 전 국무총리와 이상민 전 행정안전부 장관 재판을 통해 내란 조력자와 행동대장에게 모두 유죄를 선고했다"라며 "12.3 불법 비상계엄이 내란으로 증명된 이상 이를 최초 기획·지시한 수괴(윤석열)에게 내란의 가장 무거운 책임을 물어야 한다"라고 주장했다.이어 "그러나 지귀연 재판부가 과연 역사와 헌법 앞에 부끄럽지 않은 판결을 내릴 수 있을지 심각한 우려를 표하지 않을 수 없다"라며 "지 부장판사는 (윤씨에 대한 구속취소 결정으로) 윤석열에게 사법 탈옥의 길을 열어주었던 장본인이기 때문"이라고 질타했다. 지귀연은 윤석열 내란우두머리 재판의 재판장(서울중앙지법 형사합의 25부)이다.단체는 "이미 한차례 헌정 파괴자에게 억지 면죄부를 줬던 재판부가 이번 선고마저 정치적 셈법으로 봐주기 판결을 반복한다면 국민 저항에 직면할 것"이라고 경고했다.이들은 12·3 내란 당시 윤씨가 불법 비상계엄의 명분으로 "파렴치한 종북 반국가 세력을 일거에 척결하겠다"고 발언하는 사진에 '사형' 선고 도장을 찍는가 하면, 쇠창살에 갇힌 윤씨의 모습을 흉내내기도 했다.이날 기자회견에선 윤석열 정부에서 배제됐던 10.29이태원참사의 유족, 노동자, 농민 등이 발언자로 나서 윤씨의 사형 선고를 촉구했다.송해진 이태원참사유가족협의회 운영위원장(고 이재현군 어머니)은 "2022년 10월 29일 밤 서울 한복판에서 159명이 숨진 뒤 윤석열 정부가 처음 한 일은 그 죽음을 참사가 아닌 사고로, 희생자를 사망자로 지칭하는 것이었다"라고 운을 뗐다.송 위원장은 "참사 이후 윤석열 정부는 진상을 밝혀달라는 유가족의 요구를 외면해 왔다"라며 "(윤석열은 현직 대통령일 당시) 이태원참사특별법에 거부권을 행사하더니 급기야 '참사가 특정 세력에 의해 조작된 사건일 가능성이 있다'는 말까지 했다. 대통령이 죽은 이들을 정쟁의 도구로 삼은 것"이라고 비판했다.이어 "그리고 끝내 2024년 12월 3일 밤 윤석열은 자신의 권력을 지키기 위해 경찰과 군대를 동원했으며 국회를 봉쇄하고 시민을 향해 총부리를 겨눴다"라며 "국민의 생명보다 자신의 권력을 앞세운 자의 행태가 참사 앞에서의 무책임으로, 특별법 거부로, 내란으로 이어진 것"이라고 지적했다.그러면서 "재판부는 법정 최고형을 선고하라. 그것만이 끝없는 투쟁을 이어온 우리 유족과 내란을 온몸으로 막아낸 국민들에게 사법부가 보여줄 수 있는 역사적 책임"이라고 강조했다.함재규 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 부위원장은 "윤석열은 건설노동자에 대한 건폭몰이로 양회동 열사를 죽음에 이르게 했고, 노조 회계 투명성을 빌미로 노조의 자율성을 파괴했으며 노란봉투법에 대한 수차례의 거부로 노동을 파괴했다"라며 "사법부가 윤석열이 거꾸로 돌린 시간을 시민의 온전한 시간으로 돌려주길 기대한다"라고 말했다.정영이 전국여성농민회총연합 회장은 "농민들은 씨앗을 잘못 뿌리면 농사를 망친다는 걸 안다. 헌법을 흔들고 살생부를 준비했던 내란 행위에 분명한 책임을 묻지 않는다면 또 다른 내란의 씨앗이 될 것"이라며 "법의 원칙을 엄중히 지킬 것을 사법부에 요구한다"라고 했다.김재하 전국민중행동 공동대표도 "이미 우리 국민은 12.3 내란의 밤 윤석열에 대해 법정 최고형을 내렸다"라며 "사법부가 국민의 판결을 따를지 내란 세력과 함께할지 갈림길에 섰다"라며 사형 선고를 촉구했다.윤씨 내란우두머리 1심 선고는 이날 오후 3시 서울중앙지방법원 대법정 417호에서 내려진다. 앞서 내란특검팀(조은석 특검)은 지난달 13일 결심공판에서 윤씨에게 사형을 구형한 바 있다.