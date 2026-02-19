교육청 적립금 쌓이고 학교는 페인트칠..... 교부금 개혁이 답이다

AD

덧붙이는 글 | 글쓴이는 전 경기도교육연구원장 입니다.

대한민국 경제는 지금 1%대 저성장의 늪에 갇혀 있다. 산업은 성숙 단계에 접어들었고, 인구는 줄며 생산성은 정체됐다.문제는 정책 부족이나 자금 부족이 아니다. 문제는 돈이 가장 비효율적으로 고정돼 있다는 구조적 오류다. 그 대표적인 사례가 지방교육재정교부금이다.현재 한국은 법으로 내국세의 20.79%를 지방교육재정교부금으로 자동 배정한다. 이 제도는 교육청 재정의 기반이지만 동시에 국가 재정에서 가장 경직된 자동지출 구조로 작동하고 있다.이 비율은 1970년대 학령인구가 급증하던 시기 '교육 결핍'을 해소하기 위해 만들어졌다. 그러나 반세기가 지난 지금, 이 공식은 시대적 현실과 크게 어긋나 있다.학령인구는 크게 감소했는데도 교부금은 세수 증가에 따라 자동으로 늘어난다. 인구가 줄어도 예산이 늘어나는 구조는 지속 가능성이 떨어진다. 이것이 오늘날 한국 재정의 가장 큰 비효율 중 하나다.이 구조의 결과는 무엇인가. 교육청에는 쓸 곳이 마땅치 않아 적립금이 누적된다. 학교 현장에서는 건물 보수나 시설 리모델링이 반복되고, 일부 지자체에서는 교육 목적과 거리가 있는 지출이 논란이 된 사례도 있다.이처럼 예산이 교육의 질 제고보다 소진 자체를 목적으로 소비되는 구조는 단순한 낭비가 아니다. 국가 성장의 관점에서 보면 이를 '기회비용의 블랙홀'이라고 부를 수 있다. 성장 잠재력을 높일 수 있는 재원을 비효율적 구조에 묶어 두고 있기 때문이다.한국 경제가 3% 성장 체제로 도약하기 위해 필요한 것은 새로운 예산이 아니다. 이미 존재하는 거대한 재정 저수지의 물길을 성장판으로 돌리는 일이다.지방교육재정교부금은 지금까지 '교육청의 금고'로 여겨져 왔다. 그러나 앞으로는 '국가 성장자본'으로 재정의돼야 한다.핵심은 단순하다. 예산은 복지를 위한 수단이 아니라 국가 생산성을 만드는 운영체제(OS)다. 그러나 지금 교부금은 학생 수나 성과와 무관하게 자동으로 배분되는 아날로그 방식이다.이를 AI 기반 성과연동형 성장예산으로 바꾸는 순간, 교부금은 저성장의 족쇄가 아니라 성장 레버리지가 될 수 있다.첫째, 고정비율 배분에서 '인구·성과 연동형 배분'으로 전환해야 한다. 교부금은 현재처럼 고정 비율로 배분되는 구조가 아니라, 학령인구·교육 성과·산업 연계 성과에 따라 자동으로 조정되는 시스템으로 바뀌어야 한다. 학생 수가 줄어드는데 예산이 계속 늘어나는 구조는 지속 가능하지 않다. 예산을 보호하는 시대가 아니라 예산이 성과를 만들어내는 시대로 넘어가야 한다.둘째, 교육교부금의 핵심 투입처를 시설 유지에서 '인적자본 투자'로 전환해야 한다. 지금 한국에 부족한 것은 교실 바닥이 아니라 AI·로봇·반도체 등 첨단 기술을 다룰 수 있는 인재다.남는 교부금은 전국 단위 AI 인재 10만 양성 프로젝트, 산학일체형 연구캠퍼스, 미래 장학금 등으로 재배치되어야 한다. 교육이 성장과 연결되지 못하면 교육예산은 단순 소비에 머물 수밖에 없다.셋째, 지역소멸 대응 성장기금으로 전환해야 한다. 지방의 학교는 비어가는데 예산은 그대로 남아 있다. 이 구조를 방치하면 지방은 소멸하고 국가의 성장동력은 떨어진다. 폐교와 유휴 교실을 AI 마이크로팩토리, 데이터센터, 로봇 실증 허브로 전환해야 한다. 교육예산이 지역 일자리와 산업생태계를 만드는 순간, 지방은 다시 성장 거점이 된다.넷째, AI 기반 교육재정 성과평가 시스템이 필요하다. 지금은 예산을 얼마나 썼는가가 평가 기준이다. 앞으로는 예산이 무엇을 만들어냈는가가 평가 기준이 돼야 한다.AI가 교육성과, 취업률, 산업 파급 효과를 실시간으로 측정해 예산에 자동 피드백하는 구조로 전환해야 한다. 이것이 교육교부금을 국가 성장 OS로 바꾸는 핵심 전략이다.교육교부금 개혁은 단순한 교육정책이 아니라 성장정책이다. 20.79%라는 비율은 성역이 아니라 전략적 자산 기지로 활용돼야 한다. 지금처럼 학생이 줄어들어도 자동 배분되는 구조를 유지한다면, 한국 경제는 저성장에 고착될 위험이 있다.그러나 이 거대한 재원을 AI·로봇·청년 창업·지역 혁신에 연결하는 순간, 한국은 국민이 체감하는 성장, 즉 3% 성장 체제로 도약할 수 있다. 대한민국에 필요한 것은 예산을 더 늘리는 정치가 아니다. 예산의 물길을 미래로 돌리는 설계다.교육교부금의 전환은 곧 국가 운영체제(OS)의 업그레이드이며, 저성장 탈출의 가장 빠른 엔진 점화다. 지금이 바로 20.79%의 구조적 제약을 풀어야 할 순간이다.