신생아에게 매달 ETF 투자금 지급... '한국형 트럼프 어카운트' 제안한다

천년대계 ETF (한국형 트럼프 어카운트)국가 재정부담과 인플레 없이 미래 세대가 경제적 자립을 하기 위한 최소한의 발판.