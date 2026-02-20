'먼저 온 통일'과 분단 이웃들의 정착을 돕는 이야기

큰사진보기 ▲<경계 너머, 사람을 만나다> ⓒ 지와수 관련사진보기

최근 통일부에서 북한을 벗어나 남쪽에 정착한 사람들을 '탈북민' 혹은 '북한이탈주민'으로 지칭하는 용어를 '향북민'으로 변경하는 방안을 제안했다. 이탈 혹은 탈출을 의미하는 '탈(脫)'이라는 한자어가 주는 어감이 당사자들에게 자기가 살던 곳에서 도망했다는 느낌을 남겨준다는 토로가 있었기 때문이라고 밝히고 있다.그보다는 고향을 북쪽에 두고 있는 사람이라는 뜻의 '북향민(北鄕民)'이라는 용어가 적절하다는 취지로 이해된다. 일각에서는 '북향'을 북쪽에 고향을 두었다는 '북향(北鄕)'이 아니라, 북쪽을 향한다는 '북향(北向)'으로 오해할 수 있다는 주장을 펴면서 의문을 제기하기도 한다.앞으로 어떻게 정해질 것인가는 두고 봐야 할 사안이지만, 어떤 용어로 지칭되든지 그들과 더불어 살 자세가 되어 있는 방안을 점검하는 것이 더 중요한 문제라고 생각된다. 특히 이미 우리 사회의 일원으로 살고 있기에, 그들이 우리 이웃으로 어떻게 정착하는지 관심과 함께 지원이 필요한 시점이라고 생각된다.<경계 너머, 사람을 만나다>는 북한의 핵개발 초기인 1997년 한반도경수로원자력발전소 건설 사업이 전개될 당시, 현장에 설치된 외환은행 지점장으로 근무했던 저자가 마주한 현실과 경험 그리고 생각들을 정리한 내용이 뼈대를 이루고 있다. 추상적 이념이 아닌 현장에서 마주친 북한의 현실을 목도하고, 이후 북한을 고향에 두고 남쪽에서 생활하는 이들에 관심을 기울이게 된 사연들이 상세하게 소개되고 있었다.국제적 관심사로 떠올랐던 사업이 다양한 이해 관계로 인해 결실을 맺지 못했지만, 저자는 그 사업의 실패에 대해서 아쉬움을 토로하고 있다. 당시 그 사업이 성공적으로 마무리되어 북한과의 교류가 더 많았더라면, 지금과 같은 극한적인 대결 상황은 피할 수 있었을 것이라는 아쉬움의 표출이라고 이해된다.저자는 직장을 퇴직한 후 사회복지대학원에서 공부를 하게 되었고, 동시에 남쪽에 정착한 청소년들을 위한 대안학교와 관련 기관에서 봉사 활동을 하게 되었다고 밝히고 있다. 보다 체계적인 지원의 필요성을 절감하여, 저자는 '해처럼 밝고 소나무처럼 꿋꿋하게' 지낼 수 있기를 바라는 의미의 '해솔직업사관학교'를 개인이 운영하고 있다고 한다. 직업학교를 운영하면서 느꼈던 보람과 함께 어려운 운영 사정도 또한 책 속에 상세하게 소개되고 있다.특히 청소년들을 대상으로 하는 직업학교를 직접 운영하는 이유와 운영 과정에 대해서 '내가 해솔학교에 올인(all-in)하는 이유'라는 항목에서 상세히 밝히고 있으며, 부록으로 해솔학교를 거쳐간 이들의 사연을 소개하는 내용을 덧붙이고 있다. 저자는 그들이 남한에서 생활하면서 인문학 전공으로 대학에 진학하지만, 궁극적으로 자립을 할 수 있는 환경이 총족될 수 없음을 그동안 수없이 목격했다고 한다. 따라서 그들이 기술을 배워 다양한 자격증을 구비한다면 낯선 곳에서 자립할 수 있는 역량을 키울 수 있다고 여겨, '기술학교'를 이수함으로써 이곳에서 당당히 설 수 있도록 돕는다는 목적을 분명히 하고 있다.책을 읽는 동안 크게 공감했던 내용은 '남과 북이 만남과 통일을 통하여 훗날 세계에서 가장 강력한 국가가 되기를 소망'한다는 저자의 다짐이었다. 그동안 북한에 지원하는 모든 사안을 '퍼주기'로 지칭하며 비난하는 이들이 적지 않았지만, 결국 자주 만나고 서로 교류하며 공감할 수 있는 여지를 더 많이 가지는 것이 필요하다고 저자는 역설하고 있다. 그저 이론이나 책상에서 떠올린 생각을 말로만 하는 것이 아니라, 오랫동안 그들과 만나며 다양한 사연들을 직접 접하면서 내린 저자의 결론이라는 점에서 충분히 공감할 수 있었다.산업화와 함께 도시화가 진행되던 1970년대 무렵, 당시 고향을 떠나 서울에 정착하여 살던 이들을 '실향민'이라고 지칭하기도 했던 것을 기억하고 있다. 다양한 이유로 지금은 고향을 떠나 남쪽에서 정착하고 있는 이들 역시 '실향민'의 처지일 뿐이며, 지금은 비록 체제와 이념의 대결 구도에서 첨예하게 맞서 있지만 언젠가는 교류와 공감을 거쳐 통일로 나아가야 한다는 당위를 부정할 수는 없다고 하겠다. '분단 이웃과 함께한 30여 년의 성찰'이라는 부제에 걸맞게, 저자의 경험과 생각들이 잘 갈무리되어 그 필요성을 절감할 수 있었던 독서 기회였다고 여겨진다.